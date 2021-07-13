Как быть в курсе всего, что происходит в бизнесе — совет от мультимиллионера Игоря Фостенко

Периодически люди задают мне вопрос: «Как ты успеваешь за всем следить в бизнесе, особенно когда так часто путешествуешь?»

Ответ прост: никак.

А если серьезно, то есть один простой и действенный метод, который помогает мне экономить кучу времени на обзвоны всех и вся, чтобы понять что в каком отделе происходит!





Еще с самого начала компании, когда нас было пять человек, я ввел систему отчетности. Каждый сотрудник пишет мне отчет на почту по определенному шаблону:

Тема письма:

Фостенко И.О 03.02.2021

Время отправления 18:00

1. Анализ сегодняшнего дня:

Тут пишет, что делали? Какие трудности были и так далее.

2. План на завтра:

Учится планировать свой день, утром уже знает, что делать и у меня есть возможность внести свои правки в приоритет задач.

3. Основная цель недели:

Что я точно должен закрыть за эту неделю. Одна или несколько больших задач.

4. Ошибки и способы их устранения:

Что пошло не так? Как я это решал?

5. Оценка своей работы:

От 1-10 поставь себе оценку.

6. Текущая загрузка: 95%

Помогает понять, может человеку нужна помощь.

Есть разные должности, где вопросов может быть больше или они другие, но это стандарт.

О, как они не хотели этого делать.

Я даже ввеел штраф 50 гривен за неотправленный отчет в определенный период!

Но пошло время и у этих сотрудников появились свои подчиненные, которые пишут им отчеты. И они поняли, какая это крутая штука. Не важно, где ты: дома болеешь или на отдыхе, ты в конце рабочего дня знаешь все, что происходило в компании.

Когда я приезжаю с отдыха, я не расспрашиваю ничего, я со всеми на одной странице и мы движемся дальше!

На сегодняшний день я получаю 16 отчетов в конце дня.