Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/74b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/74b800590cd0536ec260ac6f7eaae236.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-byt-v-kurse-vsego-chto-proishodit-v-biznese-sovet-ot-mul-timillionera-igorya-fostenko
Как быть в курсе всего, что происходит в бизнесе — совет от мультимиллионера Игоря Фостенко
321
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Вчера в 12:57

Как быть в курсе всего, что происходит в бизнесе — совет от мультимиллионера Игоря Фостенко

Периодически люди задают мне вопрос: «Как ты успеваешь за всем следить в бизнесе, особенно когда так часто путешествуешь?»

Ответ прост: никак.

А если серьезно, то есть один простой и действенный метод, который помогает мне экономить кучу времени на обзвоны всех и вся, чтобы понять что в каком отделе происходит!

igor.fostenko

Еще с самого начала компании, когда нас было пять человек, я ввел систему отчетности. Каждый сотрудник пишет мне отчет на почту по определенному шаблону:

Тема письма:

Фостенко И.О 03.02.2021

Время отправления 18:00

1. Анализ сегодняшнего дня:

Тут пишет, что делали? Какие трудности были и так далее.

2. План на завтра:

Учится планировать свой день, утром уже знает, что делать и у меня есть возможность внести свои правки в приоритет задач.

3. Основная цель недели:

Что я точно должен закрыть за эту неделю. Одна или несколько больших задач.

4. Ошибки и способы их устранения:

Что пошло не так? Как я это решал?

5. Оценка своей работы:

От 1-10 поставь себе оценку.

6. Текущая загрузка: 95%

Помогает понять, может человеку нужна помощь.

Есть разные должности, где вопросов может быть больше или они другие, но это стандарт.

О, как они не хотели этого делать.

Я даже ввеел штраф 50 гривен за неотправленный отчет в определенный период!

Но пошло время и у этих сотрудников появились свои подчиненные, которые пишут им отчеты. И они поняли, какая это крутая штука. Не важно, где ты: дома болеешь или на отдыхе, ты в конце рабочего дня знаешь все, что происходило в компании.

Когда я приезжаю с отдыха, я не расспрашиваю ничего, я со всеми на одной странице и мы движемся дальше!

На сегодняшний день я получаю 16 отчетов в конце дня.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #украина #управлениекомандой #советы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 особенностей менталитета казахстанцев, которые влияют на потребительские привычки
702
6 статей, которые помогут открыть успешный ресторанный бизнес за рубежом
1042
Философия дела Айгуль Сатжан / Gelios Travel
6327