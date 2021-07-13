Как быть в курсе всего, что происходит в бизнесе — совет от мультимиллионера Игоря Фостенко

Периодически люди задают мне вопрос: «Как ты успеваешь за всем следить в бизнесе, особенно когда так часто путешествуешь?»
Ответ прост: никак.
А если серьезно, то есть один простой и действенный метод, который помогает мне экономить кучу времени на обзвоны всех и вся, чтобы понять что в каком отделе происходит!
Еще с самого начала компании, когда нас было пять человек, я ввел систему отчетности. Каждый сотрудник пишет мне отчет на почту по определенному шаблону:
Тема письма:
Фостенко И.О 03.02.2021
Время отправления 18:00
1. Анализ сегодняшнего дня:
Тут пишет, что делали? Какие трудности были и так далее.
2. План на завтра:
Учится планировать свой день, утром уже знает, что делать и у меня есть возможность внести свои правки в приоритет задач.
3. Основная цель недели:
Что я точно должен закрыть за эту неделю. Одна или несколько больших задач.
4. Ошибки и способы их устранения:
Что пошло не так? Как я это решал?
5. Оценка своей работы:
От 1-10 поставь себе оценку.
6. Текущая загрузка: 95%
Помогает понять, может человеку нужна помощь.
Есть разные должности, где вопросов может быть больше или они другие, но это стандарт.
О, как они не хотели этого делать.
Я даже ввеел штраф 50 гривен за неотправленный отчет в определенный период!
Но пошло время и у этих сотрудников появились свои подчиненные, которые пишут им отчеты. И они поняли, какая это крутая штука. Не важно, где ты: дома болеешь или на отдыхе, ты в конце рабочего дня знаешь все, что происходило в компании.
Когда я приезжаю с отдыха, я не расспрашиваю ничего, я со всеми на одной странице и мы движемся дальше!
На сегодняшний день я получаю 16 отчетов в конце дня.