Как предпринимателю избежать выгорания — 3 совета от бизнесмена

Партнеры студии Presium в своем Telegram-канале поделились советами, которые помогут предпринимателям избежать выгорания.





Подъем в пять утра, списки дел и чтение двадцати бизнес-книг за год могут дать мощный прилив мотивации. Однако не факт, что она будет долгосрочной. Тяжелая работа при неправильном подходе оставляет свой неизбежный след — выгорание.





Ваш коуч уже наверняка рассказал вам про йога-ретриты и «колесо баланса», так что я поделюсь несколькими своими советами.

1. Выполняйте больше «хитовых» задач.





Задайтесь вопросом: «Какую часть работы я люблю делать больше всего и показываю отличные результаты?». Это и есть ваши «хитовые задачи». Уделять им большинство рабочего времени — обезопасить себя от выгорания. А остальное стоит максимально делегировать. Иначе можно дойти до того, что даже «хитовые» задачи будут в тягость.

2. Уделяйте время ежедневному спокойствию.





Добавьте в график хотя бы десятиминутные перерывы на то, чтобы отвлечься и расслабить мозг. Важно помнить, что просмотр ленты в соцсетях — не расслабление для мозга. Лучше провести это время в короткой медитации, прогуляться, вздремнуть. Перекуры и кофе-брейки тоже подойдут, но советуем не увлекаться.

3. Изучайте не только бизнес-источники.





После 10 прочитанных подряд книг по менеджменту создается неприятное чувство повторения и пережевывания мыслей. Зато не связанные напрямую друг с другом идеи могут вызывать прилив вдохновения. Поэтому изучение других сфер, походы на выставки, кино и спорт помогают не только вносить в жизнь разнообразие, но и предотвращают выгорание.





Источник: Telegram-канал «Ферма единорогов».