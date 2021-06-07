«Рецептов создания успешного бизнеса не существует», — 3 концепции, которые помогут минимизировать риски

Аркадий Морейнис — программист, предприниматель и инвестор — в своем Telegram-канале «Темная сторона» рассказал о трех способах, которые помогут проверить вашу бизнес-идею.





Чтобы максимизировать — нужно минимизировать.

Рецептов создания успешного бизнеса не существует. Сколько бы не публиковали книг с заголовками типа «Секреты успеха».

Чтобы максимизировать шансы на успех, единственное чему можно учиться — как минимизировать потери при старте неуспешного бизнеса. Чтобы единственная неудача не похоронила бы нас — финансово или морально — раз и навсегда. Знаю всего три концепции, помогающие этого добиться. Хотя стопроцентную гарантию успеха не дает ни один из способов.









1. MVP — Minimum Viable Product или минимальный жизнеспособный продукт





Благодаря своей известности, наиболее часто извращаемый подход — когда словом MVP называют технологический прототип продукта. Хотя MVP — это прототип воронки продаж. В предельном своем виде сводится к размещению рекламы несуществующего продукта, чтобы понять его востребованность и метрики привлечения покупателя.





2. Audience First или Media First





Новый продукт ложится на существующий спрос. Есть люди, которые что-то делают, а мы предлагаем им другой, например, более простой, дешевый, быстрый, эффективный способ добиться того же результата.

Если люди этого не делают или не пытались делать, мы им ничего не продадим. Значит, можно начать с создания сообщества или медиа вокруг делания чего-то. А потом начать экспериментировать, предлагая им разные новые способы достижения целей, которые, в случае интереса аудитории, можно развивать в полноценные продукты.





3. Клонирование





Создание аналогов продуктов, взлетающих на других рынках. Чаще всего, перенос между географическими рынками. Иногда — создание конкурентов на том же рынке. Еще иногда — создание клона в более узкой нише или перенос между тематическими рынками. Самая большая засада — когда «умище некуда девать» и хочется качественно улучшить продукт перед переносом. Обычно приводит к ухудшающим улучшениям.

А вы почему не идете по одному из этих путей? Довольно часто встречается возражение типа: «В моем случае это неприменимо». Хм, ну так выберите другую идею, для которой один из этих способов будет применим. Или вам непременно хочется угробить время и деньги на то, чтобы обнаружить, что именно эта идея не летает?