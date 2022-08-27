Иностранцы о жизни в странах Центральной Азии и любимых местах для путешествий

Мы каждую неделю делимся интервью с экспатами, которые живут в странах Центральной Азии. Рекомендуем прочесть некоторые из них.





Даниэль Фернандез, 53 года, город — Худжанд, Educator, Academic Coordinator, @ monsoondaniel

Мне нравится путешествовать по Таджикистану на мотоцикле. Тем более в последние годы здесь строят новые дороги.

На выходных часто езжу в небольшие деревни на севере страны, общаюсь с местными жителями, пробую местную еду.

Гостям из других стран советую город Худжанд. Оттуда направиться в Шахристан, а затем в Фанские горы, где можно увидеть озера невероятной красоты.

Для тех, кто желает пуститься в гастрономическое путешествие, рекомендую начать с Канибадама. Здесь можно попробовать удивительную смесь таджикской и узбекской еды. Для тех, кто хочет увидеть снежные пики гор — Адрасман.

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Эндрю Вахтель, 63 года, город — Бишкек, директор колледжа Compass College, linkedin

Я был почти в каждом уголке Кыргызстана. Природа везде красивая. Нравится озеро Сонкель. Скоро поедем туда с дочкой и женой. Зимой люблю бывать на горнолыжном курорте «Каракол».

Здорово, что здесь с мая по октябрь много свежих фруктов и овощей. Качество продуктов отличное. Один знакомый сказал, что нигде не может найти такую же вкусную клубнику, как здесь.

Интересно посещать традиционные мероприятия. Особенно нравится той, в честь дня, когда ребенку исполняется год.

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Анджан Гош, 50 лет, город — Алматы, директор Silk Route Case Center в Narxoz Business School, linkedin

Я люблю Алматы. Этот город стал мне родным. Но замечаю, что в последнее время застройка стала незапланированной. Иногда новые здания затмевают красоту природы.

Мне нравится путешествовать по Казахстану на поезде — здесь можно познакомиться с интересными людьми. Бывал в Астане, Шымкенте, Актау. Каждые выходные посещаю небольшие деревни в Алматинской области. Мне нравится изучать общество. Вместо посещения туристических достопримечательностей лучше зайду на местный базар. Барахолка — одно из любимых мест. Каждая ее часть — как отдельный город.

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Питер Макканн, 71 год, город — Ташкент, советник ректора в Tashkent Chemical Technologies Institute, linkedin

Ташкент — большой город. Мы с женой постепенно исследуем его. Одно из любимых мест — музей прикладного искусства. Здесь хранится большое разнообразие интересных экспонатов: картин, керамики, одежды.

Я бывал в Андижане, небольших городах Ташкентской области: Чирчике, Ангрене. Планируем с женой посетить Самарканд, Бухару, Хиву, как только спадет жаркая погода.

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Лео Сукант Шарма , 49 лет , город — Душанбе , General Director at LLC Al-Baraka, linkedin

Таджикистан удивил меня природной красотой, экологически чистыми продуктами питания и богатой культурой.

Жители страны хранят свои традиции: гостеприимство, уважение к родителям, старшему поколению и учителям, которых здесь называют «Малим» или «Малима». Также заметил, что таджики считают хлеб священным, не оставляют его на земле и стараются не выкидывать. Вместе с этим многие люди придерживаются современных взглядов на жизнь. И это здорово.

Мне нравится национальная кухня. С друзьями часто едим самбусы, шашлыки, шакароб, хошмурбо, плов.

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Matias Perez Lavooy, 21 год, город — Бишкек, преподаватель английского языка, @ mati_perez_lavooy

Я приехал зимой, и многие советовали дождаться лета, чтобы оценить природу Кыргызстана. Они были правы. Здесь много удивительно красивых мест. С мая мы выезжали за город, устраиваили кэмпинги. Посетили Иссык-Куль. Здорово, что можно выехать за город и вскоре оказаться в горах, подышать свежим воздухом и расслабиться.

Мне нравится Бишкек. Он небольшой, можно быстро добраться из одного места в другое. Здесь безопасно. Люблю бывать в центре города и парках. Мои любимые места в городе: Ынтымак парк, проспект Эркиндик. Много отличных мест для пробежки и классных стадионов для игры в футбол.

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