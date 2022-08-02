«Казахстан — страна с богатой культурой и современными людьми», — иностранец из Индии о жизни в Алматы

Имя Анджана Гоша можно найти в публикациях лучших научных журналов мира в области менеджмента. Сегодня он — директор исследовательского центра при бизнес-школе университета Нархоз. Мы поговорили с ним о деятельности и впечатлениях от Казахстана.









О себе

Я родился и вырос в Индии. Получил образование в области физики. К моменту получения степени магистра в моей стране началось бурное развитие IT-индустрии. В этот период я основал E-Learning центр, который позже продал. Следующие несколько лет работал в крупных IT-компаниях, консультировал в вопросах развития бизнеса.

В 2010 году я оставил работу в корпорациях и поступил в Indian Institute of Management Calcutta — одну из лучших бизнес-школ мира. Получил степень PhD в социальном предпринимательстве и стратегическом менеджменте и остался преподавателем при университете.

О переезде

Однажды я был на воркшопе ООН в Стамбуле. Моим соседом по комнате оказался ученый, который вырос в Центральной Азии и проводил исследования в этом регионе. Он рассказал мне много интересного. Спустя несколько лет этот человек, став деканом American University of Central Asia в Бишкеке, пригласил меня поучаствовать в создании образовательной программы в области социального предпринимательства. В 2017 году я провел первую неделю в Центральной Азии.

Мне понравился Бишкек. Он напомнил о моем детстве. В свое время Индия была под сильным влиянием Советского Союза, поэтому многие вещи были мне знакомы.

С профессиональной точки зрения было непросто. Оказалось, что в Кыргызстане менеджмент преподают совсем не так, как в остальном мире. В то время здесь не использовали исторические кейсы для объяснения теории.

В 2019 году я снова получил звонок от бывшего соседа по комнате. Как декан бизнес-школы Нархоза, он пригласил меня в Алматы. Здесь была такая же сложность — отсутствие кейсов в преподавании. Я переехал, так как мне понравилась Центральная Азия. К тому же я чувствовал, что могу развить уровень образования в сфере менеджмента.

О деятельности

Сегодня я профессор бизнес-школы университета Нархоз. Преподаю курсы по предпринимательству и менеджменту.

Также я директор Silk Route Case Center. Центр занимается проведением исследований в местных организациях. Полученные результаты публикуем в ведущих научных журналах мира. Так создаются те самые кейсы, которые нужны, чтобы преподавать студентам менеджмент. Мы также учим этому студентов и преподавателей. Проводим методологические тренинги по всему Казахстану.

Казахстан встретил меня доброжелательно

Я горжусь нашей работой. За три года мы получили несколько международных наград. Могу сказать, что сегодня Центр — это не только физическая платформа. Это социальное движение, сообщество, участником которого может стать любой человек, который хочет проводить исследования.

Мы выводим Казахстан на мировой уровень преподавания менеджмента. Вдохновляем студентов достигать их целей и раскрывать свой потенциал.

Еще я выступаю в качестве сооснователя Исследовательского центра при Назарбаев Университете и преподаю курсы как приглашенный профессор в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

О Казахстане

Казахстан встретил меня доброжелательно. Это страна с богатой культурой, которая учит молодых людей уважать старших, оказывать гостеприимство. В то же время я вижу современных студентов и хорошо образованных коллег.





Последние три года я живу в Казахстане, считаю себя казахстанцем. За это время многое изменилось. Стало больше людей, которые позитивно оценивают будущее страны.

Вижу большой интерес к Казахстану со стороны мирового научного сообщества. Исследователей со всего мира привлекает потенциал страны.

Я люблю Алматы. Этот город стал мне родным. Но замечаю, что в последнее время застройка стала незапланированной. Иногда новые здания затмевают красоту природы.

Мне нравится путешествовать по Казахстану на поезде — здесь можно познакомиться с интересными людьми. Бывал в Астане, Шымкенте, Актау. Каждые выходные посещаю небольшие деревни в Алматинской области. Мне нравится изучать общество. Вместо посещения туристических достопримечательностей лучше зайду на местный базар. Барахолка — одно из любимых мест. Каждая ее часть — как отдельный город.

О планах

Недавно мою статью опубликовал Academy of Management Journal — одно из лучших изданий в мире. Я начинал работу еще в Индии, поэтому она связана с этой страной. Моя цель — создать исследование такого же уровня, но про Казахстан.

Я буду продолжать работу в Центре и помогать студентам в достижении их целей.

Поступает много предложений от разных организаций. В будущем хочу создать сеть Центров при вузах Кыргызстана и Узбекистана, которые позволят вывести Центральную Азию на мировой уровень в области преподавания менеджмента.