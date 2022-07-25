Американец о работе президентом АУЦА и открытии собственного колледжа в Бишкеке

Эндрю Вахтель — опытный специалист в сфере образования, писатель и переводчик. В 2010 году он переехал в Кыргызстан. Был президентом одного из лучших вузов страны, а затем основал собственное учебное заведение. Рассказываем удивительную историю переезда и деятельности иностранца в новой для него стране.









О себе

Я родился и вырос в штате Нью-Джерси. После школы учился в Бостоне, а затем в University of California, Berkeley. Моя специальность — Славистика, русская и восточноевропейская литература и культура.

Моя бабушка родилась в России. В 1913 году она переехала в Цюрих, чтобы учиться на медицинском факультете. Именно благодаря ей я заинтересовался русским языком. Кроме того, мне всегда была интересна литература. Я соединил эти направления и посвятил свои исследования тому, как литература создает реальность. Написал несколько трудов на эту тему. Стал членом американской академии наук.

Несколько лет я преподавал в Stanford University. Долгое время работал в Northwestern University. Начинал как администратор академических проектов, был заведующим кафедрой департамента славистики, директором исследовательского центра, деканом аспирантских программ. Под моим управлением было более 165 образовательных программ магистратуры и PhD для всех специальностей с годовым бюджетом в 100 миллионов $.

Я мог стать президентом университета, но принял решение найти для себя что-то новое. Дело в том, что в США президент занимается только поиском средств. Это имеет мало общего с образовательными процессами. Поэтому, когда со мной связались из «Фонда Сороса» и предложили позицию президента Американского университета в Центральной Азии, я согласился. Знал, что здесь у меня будет больше работы и возможностей.

О переезде

Впервые в Центральной Азии я побывал в 1987 году. Тогда я работал устным переводчиком для американского фотографа. Мы снимали фотоальбом про эпоху перестройки в Самарканде и Ташкенте.

В Кыргызстан я приехал в 2010 году как кандидат на пост президента АУЦА. Помню свое первое впечатление: живой университет и требовательные студенты.

В то время Бишкек был одноэтажным провинциальным городом. Приятно удивило, насколько красивая здесь природа.

О деятельности

Я был президентом АУЦА восемь лет. За эти годы мы многого достигли. Улучшили академические программы, подняли уровень преподавателей, расширили международные программы. Построили новый кампус. Это был один из самых больших и интересных проектов в моей жизни.

К 2018 году я понял, что нужно двигаться дальше. Тогда же меня пригласили в Казахстан, где я некоторое время работал ректором университета Нархоз. После начала пандемии я вернулся в Кыргызстан.





Здесь мы с друзьями основали новое учебное заведение — Compass College. Даем хорошее и понятное образование студентам, которые хотят учиться и работать в Кыргызстане или за рубежом.

В мои обязанности входит поиск и найм преподавателей, их обучение, работа над составлением академических программ. Также я отвечаю за организацию приема студентов, занимаюсь маркетингом и продажами, частично финансами. Планирую дальнейшее развитие колледжа, развиваю партнерство с зарубежными вузами.

Я не люблю делать одно и тоже. Здесь у меня есть возможность каждый день заниматься новым делом.

О Кыргызстане

В Кыргызстане легко жить. Мне нравится местный темп жизни. Он более спокойный, чем в других местах. У людей есть время для себя.

Иностранным преподавателям также нравится страна. Недавно один американец признался, что год, проведенный в Кыргызстане, — лучший в его жизни.

В Кыргызстане легко жить

Здорово, что здесь с мая по октябрь много свежих фруктов и овощей. Качество продуктов отличное. Один знакомый сказал, что нигде не может найти такую же вкусную клубнику, как здесь.

Я был почти в каждом уголке Кыргызстана. Природа везде красивая. Нравится озеро Сонкель. Скоро поедем туда с дочкой и женой. Зимой люблю бывать на горнолыжном курорте «Каракол».

О людях и традициях

Местные люди открытые, легкие на подъем. Кыргызы — предприимчивый народ. Они готовы идти на оправданный риск.

Жители Кыргызстана близки к природе. И это здорово.

Интересно посещать традиционные мероприятия. Особенно нравится той, в честь дня, когда ребенку исполняется год.

О планах

В планах продолжение работы над Compass College. В следующем году откроем колледж в Ташкенте. Думаем над расширением в Алматы. Это займет от трех до пяти лет.

Дальнейшие планы зависят от развития проекта. Возможно, останемся в Кыргызстане или уедем в США. При этом всегда есть шанс, что мне предложат что-то интересное здесь или в другой стране.