«Люди в Кыргызстане всегда готовы помочь», — волонтер из Аргентины о жизни в Бишкеке, местной еде и традициях

Последние несколько месяцев волонтер из Аргентины Матиас провел в Кыргызстане. Здесь он преподает английский язык и ведет разговорный клуб. Мы познакомились с ним и попросили поделиться впечатлениями от страны.









О переезде

Мои родители родом из Южной Америки. Родина отца — Чили, мамы — Аргентина. Я родился в Канаде. Первые 11 месяцев жизни провел там. Следующие несколько лет мы с семьей жили в Чили, Канаде, Аргентине. Теперь я студент второго курса университета Universidad Adventista del Plata по специальности «Бизнес-администрирование».

В нашем вузе есть волонтерская программа. Я задумался о том, чтобы помогать другим людям, и подал заявку на участие вместе с другом. Мы не знали, куда поедем. Среди партнеров много европейских стран, США, Египет и другие локации. Координатор предложил позицию преподавателя английского языка в Кыргызстане. Я слышал о стране от других волонтеров, которые здесь бывали, и согласился.

При подготовке к поездке искал информацию о стране в интернете. Нашел немного: в основном про юрты, лошадей и горы.

О Кыргызстане

Перед переходом через границу мы нервничали. Думали, что здесь никто не говорит на английском. Но все прошло без сложностей. Было здорово оказаться в новом месте.

Одно из первых впечатлений — вкусная местная еда. Мне нравится все, что я пробовал: плов, лагман, самса, шашлыки, манты.

Меня удивили местные маршрутки. В моей стране автобусы используются для специальных поездок: на природу или в другой город — не как общественный транспорт. Но я быстро привык к этому.

Одно из первых впечатлений — вкусная местная еда

Я приехал зимой, и многие советовали дождаться лета, чтобы оценить природу Кыргызстана. Они были правы. Здесь много удивительно красивых мест. С мая мы выезжали за город, устраиваили кэмпинги. Посетили Иссык-Куль. Здорово, что можно выехать за город и вскоре оказаться в горах, подышать свежим воздухом и расслабиться.





Мне нравится Бишкек. Он небольшой, можно быстро добраться из одного места в другое. Здесь безопасно. Люблю бывать в центре города и парках. Мои любимые места в городе: Ынтымак парк, проспект Эркиндик. Много отличных мест для пробежки и классных стадионов для игры в футбол.

О деятельности

В первое время я был преподавателем испанского языка в языковом клубе Los Amigos и английского в Friends English Club. Сегодня я задействован только во втором.

В мои обязанности входит проведение индивидуальных и групповых занятий по английскому языку. К нам приходят разные люди, обращаются компании и их сотрудники. Также я веду разговорный клуб. Преподаю студентам разных уровней, начиная с Intermediate.





Я управляю социальными сетями клуба. Отвечаю за производство контента, занимаюсь дизайном постов. Слежу за общим развитием организации.

Не думал, что в Кыргызстане будет так много людей, желающих выучить английский язык. Многим он нужен для учебы или работы. Знание нового языка открывает много возможностей. Я рад, что могу поделиться тем, что знаю, помочь кыргызстанцам улучшить навыки.

О людях и традициях

Люди в Кыргызстане приятные, всегда готовы помочь. Помогают чувствовать себя как дома. Я ценю это.

В марте я побывал на праздновании Нооруза. Понравились традиционные танцы под музыку — это отличается от всего, что есть в моей стране. Бывал на свадьбе. Это отличные праздники, которым радуются все люди. Многие соблюдали Орозоо. Было интересно наблюдать за этим.

О планах

Мой контракт закончится в феврале этого года. За оставшееся время в планах узнать больше о стране, посетить Ош и другие города. Планирую путешествие в Казахстан и Узбекистан.

По возвращении в Аргентину я продолжу учебу. Моя девушка тоже работает волонтером в Узбекистане. Нам нравится Центральная Азия. Если будет возможность, мы вернемся сюда.