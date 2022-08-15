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Иностранец из Индии о том, как переехал в Таджикистан и почему остался в стране
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Лео Сукант Шарма

49 лет, город — Душанбе, General Director at LLC Al-Baraka, linkedin

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15.08.2021

Иностранец из Индии о том, как переехал в Таджикистан и почему остался в стране

Первый раз Лео Сукант Шарма приехал в Таджикистан 12 лет назад. За это время он познакомился с местной культурой, традициями и кухней. В интервью для нашего издания он поделился впечатлениями и рассказал о своей деятельности.


О переезде

Я родился и вырос в Индии. Когда мне было 19 лет, переехал на территорию Украины. Здесь я учился в Харьковском национальном медицинском университете, а затем занялся бизнесом. Работал в разных направлениях: фармацевтический экспорт и распространение, бизнес-консалтинг, международные транспортные перевозки и логистика.

В 2010 году мне выпал шанс познакомиться с Таджикистаном. Я заключил контракт на развитие бизнес-проекта по импорту фармацевтических изделий в этой стране.

Перед поездкой я искал информацию о Таджикистане в интернете. Нашел несколько блогов и новостных статей. Они рисовали картину спокойного, загадочного места, в котором люди живут, следуя традициям, и имеют мало общего с внешним миром.

Первое впечатление от Душанбе — небольшой город, архитектура и атмосфера которого напоминала СССР. Заметил на дорогах большое количество автомобилей Opel Astra. Городской транспорт был представлен электричками и минивэнами марки «Тангем».

О Таджикистане

Таджикистан удивил меня природной красотой, экологически чистыми продуктами питания и богатой культурой.

Мне нравится национальная кухня

Жители страны хранят свои традиции: гостеприимство, уважение к родителям, старшему поколению и учителям, которых здесь называют «Малим» или «Малима». Также заметил, что таджики считают хлеб священным, не оставляют его на земле и стараются не выкидывать. Вместе с этим многие люди придерживаются современных взглядов на жизнь. И это здорово.

Мне нравится национальная кухня. С друзьями часто едим самбусы, шашлыки, шакароб, хошмурбо, плов.

О деятельности

На данный момент я занимаю должность генерального директора в компании Al-Baraka. Фирма занимается импортом и распространением оригинальных лекарственных средств.

Еще во время первого года моей жизни в Таджикистане я заметил нехватку качественных препаратов на местном фармацевтическом рынке. Мне хотелось предоставить жителям страны доступ к лекарствам мирового уровня. Сегодня могу с гордостью сказать, что мы многое сделали в этом направлении.

О планах

В планах оставаться частью фармацевтического рынка Таджикистана, развиваться вместе с ним. Буду расширять ассортимент и внедрять новые технологии вроде онлайн-аптеки.

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#таджикистан #душанбе #экспаты #иностранец #фармацевт
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