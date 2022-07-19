Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-uchitel-iz-indii-priehal-v-tadzhikistan-i-pochemu-ostalsya-v-strane-na-10-let
Как учитель из Индии приехал в Таджикистан и почему остался в стране на 10 лет
239

Даниэль Фернандез

53 года, город — Худжанд, Educator, Academic Coordinator, @monsoondaniel

Главная
/
Люди WE
/
Неравнодушные гости

Вчера в 19:00

Как учитель из Индии приехал в Таджикистан и почему остался в стране на 10 лет

Даниэль Фернандез — преподаватель английского языка с большим опытом работы в разных странах. Последние десять лет он работает в Таджикистане. Мы познакомились с ним и узнали, почему он остался здесь и что думает о стране.


daniel.jpg

О себе

Я родился в Индии, в семье потомков британских переселенцев. Дома мы говорили на английском, хотя тогда он не был так распространен. Мама была известным учителем. Отец работал зоологом в музее, иногда преподавал. Я с детства знал, что буду учителем.

Степень бакалавра я получил в Сингапуре. У меня были лучшие оценки по английскому языку. Начал преподавать. Получил лицензию для преподавания Cambridge International Certificate and Diploma in Teaching and Learning.

В детстве мы много читали про СССР. Мне было интересно посетить эти страны. В 2001 году выпала возможность начать карьеру за рубежом, в Москве. В последующие годы я работал в Турции, Грузии, Польше.

В 2012 году меня пригласили в Таджикистан. Как бывалый путешественник, я всегда узнаю чуть больше о новой стране. Но нашел лишь несколько видео на YouTube и немного информации в интернете. Не узнал почти ничего, но принял решение поехать. Совершил «прыжок веры» в неизвестность, о котором не жалею.

О деятельности

Меня пригласили на позицию академического менеджера школы, которая открылась недавно. Я помогал с разработкой учебных планов, образовательных программ, следил за их качеством. Также в мои обязанности входил рекрутинг иностранных сотрудников.

WhatsApp Image 2022-07-16 at 17.32.21.jpeg

За полтора года мы стали лидирующей школой в северной части страны. Открыли семь филиалов, два из которых находились в других городах.

Сегодня моя должность — академический директор в Arkon Education Group. Мне нравится моя работа. Я чувствую, что вношу вклад в развитие Таджикистана.

О Таджикистане

Десять лет назад было сложно попасть в Таджикистан из Индии. Мне повезло, я полетел на первом рейсе от авиакомпании Tajik Air, который связал наши страны.

Первое впечатление осталось позитивным. Меня хорошо встретил работодатель. Она объяснила и рассказала, что нужно. Мне понравилась местная культура, она напоминает индийскую.

Сегодня Таджикистан быстро растет. Строится больше новых зданий, появляются новые машины. Развивается финансово-технологическая сфера. Открываются рейсы в другие страны. Надеюсь, это развитие продолжится. Люди в Таджикистане заслуживают этого.

О людях и традициях

Люди в Таджикистане щедрые, приветливые и дружелюбные. Семьи поддерживают друг друга. Это здорово. Еще одна черта местных жителей — неконфликтность. Мне нравится, что здесь редко кто-то спорит или ссорится.

Люди в Таджикистане щедрые, приветливые и дружелюбные

Люблю традиционные мероприятия в Таджикистане. Однажды я вез группу иностранных гостей из одного города в другой. По пути мы увидели свадьбу. Местные пригласили нас поучаствовать, угостили. Это теплые воспоминания. Многие иностранцы, которые работали здесь со мной, часто остаются или хотят вернуться после отъезда на родину.

О любимых местах

Мне нравится путешествовать по Таджикистану на мотоцикле. Тем более в последние годы здесь строят новые дороги.

На выходных часто езжу в небольшие деревни на севере страны, общаюсь с местными жителями, пробую местную еду.

WhatsApp Image 2022-07-16 at 17.32.19.jpeg

Гостям из других стран советую город Худжанд. Оттуда направиться в Шахристан, а затем в Фанские горы, где можно увидеть озера невероятной красоты.

Для тех, кто желает пуститься в гастрономическое путешествие, рекомендую начать с Канибадама. Здесь можно попробовать удивительную смесь таджикской и узбекской еды. Для тех, кто хочет увидеть снежные пики гор — Адрасман.

О планах

В планах получить сертификат School Management and Leadership от Harvard University. Думаю о том, чтобы получить магистратуру в Великобритании. После этого вернусь в Грузию или Польшу. В этих странах я жил совсем молодым человеком. Теперь смогу лучше понять их культуру и людей.

У меня остаются друзья в Таджикистане. В будущем буду посещать эту страну.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#индия #таджикистан #иностранцы #учитель #экспаты
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Молекулярный биолог из Италии о жизни в Казахстане и о том, как встретил здесь будущу...
5940
Иностранец из Англии об уважении казахстанских детей к старшим и о том, как жизнь в К...
5272
Американец о Казахстане и на чем зарабатывать в Нью-Йорке
2676
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.