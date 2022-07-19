Как учитель из Индии приехал в Таджикистан и почему остался в стране на 10 лет

Даниэль Фернандез — преподаватель английского языка с большим опытом работы в разных странах. Последние десять лет он работает в Таджикистане. Мы познакомились с ним и узнали, почему он остался здесь и что думает о стране.
О себе
Я родился в Индии, в семье потомков британских переселенцев. Дома мы говорили на английском, хотя тогда он не был так распространен. Мама была известным учителем. Отец работал зоологом в музее, иногда преподавал. Я с детства знал, что буду учителем.
Степень бакалавра я получил в Сингапуре. У меня были лучшие оценки по английскому языку. Начал преподавать. Получил лицензию для преподавания Cambridge International Certificate and Diploma in Teaching and Learning.
В детстве мы много читали про СССР. Мне было интересно посетить эти страны. В 2001 году выпала возможность начать карьеру за рубежом, в Москве. В последующие годы я работал в Турции, Грузии, Польше.
В 2012 году меня пригласили в Таджикистан. Как бывалый путешественник, я всегда узнаю чуть больше о новой стране. Но нашел лишь несколько видео на YouTube и немного информации в интернете. Не узнал почти ничего, но принял решение поехать. Совершил «прыжок веры» в неизвестность, о котором не жалею.
О деятельности
Меня пригласили на позицию академического менеджера школы, которая открылась недавно. Я помогал с разработкой учебных планов, образовательных программ, следил за их качеством. Также в мои обязанности входил рекрутинг иностранных сотрудников.
За полтора года мы стали лидирующей школой в северной части страны. Открыли семь филиалов, два из которых находились в других городах.
Сегодня моя должность — академический директор в Arkon Education Group. Мне нравится моя работа. Я чувствую, что вношу вклад в развитие Таджикистана.
О Таджикистане
Десять лет назад было сложно попасть в Таджикистан из Индии. Мне повезло, я полетел на первом рейсе от авиакомпании Tajik Air, который связал наши страны.
Первое впечатление осталось позитивным. Меня хорошо встретил работодатель. Она объяснила и рассказала, что нужно. Мне понравилась местная культура, она напоминает индийскую.
Сегодня Таджикистан быстро растет. Строится больше новых зданий, появляются новые машины. Развивается финансово-технологическая сфера. Открываются рейсы в другие страны. Надеюсь, это развитие продолжится. Люди в Таджикистане заслуживают этого.
О людях и традициях
Люди в Таджикистане щедрые, приветливые и дружелюбные. Семьи поддерживают друг друга. Это здорово. Еще одна черта местных жителей — неконфликтность. Мне нравится, что здесь редко кто-то спорит или ссорится.
Люди в Таджикистане щедрые, приветливые и дружелюбные
Люблю традиционные мероприятия в Таджикистане. Однажды я вез группу иностранных гостей из одного города в другой. По пути мы увидели свадьбу. Местные пригласили нас поучаствовать, угостили. Это теплые воспоминания. Многие иностранцы, которые работали здесь со мной, часто остаются или хотят вернуться после отъезда на родину.
О любимых местах
Мне нравится путешествовать по Таджикистану на мотоцикле. Тем более в последние годы здесь строят новые дороги.
На выходных часто езжу в небольшие деревни на севере страны, общаюсь с местными жителями, пробую местную еду.
Гостям из других стран советую город Худжанд. Оттуда направиться в Шахристан, а затем в Фанские горы, где можно увидеть озера невероятной красоты.
Для тех, кто желает пуститься в гастрономическое путешествие, рекомендую начать с Канибадама. Здесь можно попробовать удивительную смесь таджикской и узбекской еды. Для тех, кто хочет увидеть снежные пики гор — Адрасман.
О планах
В планах получить сертификат School Management and Leadership от Harvard University. Думаю о том, чтобы получить магистратуру в Великобритании. После этого вернусь в Грузию или Польшу. В этих странах я жил совсем молодым человеком. Теперь смогу лучше понять их культуру и людей.
У меня остаются друзья в Таджикистане. В будущем буду посещать эту страну.