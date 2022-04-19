Как живут и думают современные подростки: об общении со взрослыми, NFT-проектах и стиле

Подростков интересует много актуальных вопросов: от кумиров до поступления в университеты. Делимся их рассуждениями на разные темы.





Почему важно уметь красиво одеваться и не бояться мнения окружающих





Часто хочется натяну­ть худи и не привлек­ать внимание. Но я всегда придумываю себе причину одеться ст­ильно. Например, для фотки в Instagram. Или думаю о том, что могу встретить стар­ого знакомого или по­знакомиться с кем-то. Всегда хочется выг­лядить хорошо.​

Важно выходить из зо­ны комфорта,​ экспер­иментировать со стил­ем. Если вы боитесь косых взглядов, помн­ите, что эти люди че­рез минуту о вас заб­удут, а вы будете зна­ть, что весь день вы­глядели шикарно

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К акие женщины стали примерами для подражания





Адия Мусаханова, 12 лет, город — Нур-Султан, @adiya.mussakhanova

В моем окружении есть девушки, которые нашли себя и дали отпор стереотипам. Пример для подражания — моя сестра. Она окончила НИШ и Назарбаев Университет, работает в Великобритании, в сфере IT. Это вдохновляет и мотивирует меня. Я знаю, что могу добиться всего, чего захочу.

Мария Склодовская-Кюри — одна из первых женщин ученых, кого признали в начале 20 века. Она получила Нобелевскую премию в области физики и химии, медаль Дэви, Маттеуччи, Эллиота. Имела огромное количество достижений. Не сдалась под натиском общества и окружения, поэтому заслуживает восхищения и уважения.

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Как поступить в зарубежный университет

Улпан Мейрамбек, 17 лет, город — Таукент, ученица 11 класса, @ulpanx

Все возможно, если сильно захотеть. Мне не верится, что я получила не только приглашение, но и стипендию в размере 40 миллионов тенге. Иногда слова других людей могут заставить вас сомневаться в себе, поэтому не слушайте тех, кто не влияет на вас в положительном ключе.

Возможности есть везде, нужно лишь присмотреться. Ставьте перед собой цель и добивайтесь ее, несмотря ни на что. Вам придется тяжело, но это не повод сдаваться. Главное — помните, почему вы это начали? Окружайте себя людьми, которые поддержат вас в любых делах.

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Почему важны самостоятельные путешествия и чему они учат





Подростки могут путешествовать самостоятельно с 16 лет. В этом возрасте человек уже отвечает за свои действия, становится осознанным. Молодые люди тоже хотят чувствовать свободу и хорошо веселиться.

Иногда путешествия даже необходимы. Так у молодых ребят появляется шанс стать самостоятельнее. Не зря говорят, что практика учит. К тому же любой опыт полезен.

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О важных качествах взрослых





Жанерке Кенжеш, 14 лет, город — Нур-Султан, @zhanerke6604

Взросление не зависит от возраста. Можно считать человека взрослым, когда он достаточно самостоятельный, может обеспечивать себя и когда у него мышление, как у зрелого человека.

Взрослый человек должен быть аккуратным, ответственным, терпеливым, трудолюбивым и целеустремленным.

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Как общаться с молодежью и быть на одной волне





Дильназ Уватаева, 15 лет, город — Семей, @divvvata









Советы взрослым от подростка:

— не ломайте подростка. Воспитывать ребенка нужно до семи-восьми лет, а дальше он сам справится

— поддерживайте в начинаниях. Если вам не нравится то, чем увлекается подросток, лучше пересмотреть свои взгляды и найти плюсы в его интересах

— ни в коем случае не обманывайте. Ложь вскроется рано или поздно, а вернуть доверие будет тяжело.

Поймите, что у подростков есть и будет свое мнение и взгляд на ту или иную проблему.

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Как подростки из Казахстана создали NFT-сборник о будущем поколении

Саржан Муратов, 18 лет, город — Кокшетау, Co-founderand CEO @atlas_teens





Я учусь на третьем курсе Кокшетауского высшего колледжа Арна. Занимаюсь птицеводством — выращиванием птиц мясного и яичного направления. Развиваю дикторский голос, в дальнейшем планирую обучаться в сфере актерского мастерства. Инвестирую в криптовалюты и NFT-проекты.



Atlas School — это школа, которая поддерживает подростков и их предпринимательские инициативы. Именно там я познакомился с будущими членами нашей команды. Теперь она состоит из антихрупких подростков.

У меня была идея создать NFT-коллекцию, в которой будет отражена современная жизнь подростка. А так как мы сами находимся в этом возрасте, коллекция создана из фрагментов нашей жизни.

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Подростки о людях, которые вдохновляют

Санель Калкаманова, 16 лет, город — Нур-Султан, @sanel_kss

Меня вдохновляет история группы Ninety One. То, какой долгий путь они прошли, поражает. Я слушаю группу с дебюта, помню, какой сильный общественный резонанс произошел в стране. Они прошли через критику общественности из-за того, что стиль и жанр группы был необычным для казахстанской аудитории. Но стали примером для новых артистов, которые двигались в этом направлении, вдохновили тысячи людей своими хитами.

Их песни вызывают у молодежи патриотические чувства, популяризируют казахский язык. В текстах поднимаются не только темы любви. Они затрагивают экологические, экономические, социальные вопросы. Своим творчеством участники группы положительно влияют на мышление растущего поколения, формируя правильные ценности.

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