Мотивация, труд и планирование — подростки о том, как поступить в зарубежный университет

Пообщались с подростками, которые поступили в зарубежные университеты. Узнали, какие этапы они прошли и что посоветуют будущим выпускникам.





Улпан Мейрамбек, 17 лет, город — Таукент, ученица 11 класса, @ulpanx

О себе

Я родилась в маленьком поселке Таукент, который находится в Туркестанской области. Но, несмотря на это, поступила в Temple University в США и Saint Louis University в Испании. Получила от них стипендию в общей сумме 80 000$.

Желание обучаться за рубежом появилось из-за мечты путешествовать по США в доме на колесах. Обучаясь заграницей, можно не только путешествовать, но и расширять кругозор, знакомиться с людьми разных культур, улучшать языковые навыки. Переехать в другую страну — значит бросить себе вызов. Мне придется полагаться только на собственные силы, таким образом я стану более ответственной.

О подготовке и поступлении

Путь поступления в зарубежные вузы я начала в десятом классе. Четко знала, что хочу расширить горизонты своих возможностей и начала сбор документов. Пока одноклассники беззаботно проводили лето, я с утра до вечера готовилась к IELTS и успешно сдала его, в конце августа.

В 11 классе я подала документы в вузы США, Турции и Румынии по специальности «Бизнес-менеджмент».

Для меня было важно, чтобы университет и страна, где я буду учиться, оказывали финансовую помощь иностранным студентам в виде стипендии и гранта. Есть страны, которые оказывают щедрую помощь казахстанским школьникам. Например, Венгрия. Там есть стипендиальная программа, которая покрывает абсолютно все расходы. Но у этой страны есть возрастные ограничения.

Советы школьникам

Все возможно, если сильно захотеть. Мне не верится, что я получила не только приглашение, но и стипендию в размере 40 миллионов тенге. Иногда слова других людей могут заставить вас сомневаться в себе, поэтому не слушайте тех, кто не влияет на вас в положительном ключе.

Возможности есть везде, нужно лишь присмотреться. Ставьте перед собой цель и добивайтесь ее, несмотря ни на что. Вам придется тяжело, но это не повод сдаваться. Главное — помните, почему вы это начали? Окружайте себя людьми, которые поддержат вас в любых делах.

Лаура Дюсупова, 18 лет, город — Вена, @dearmylove.x

О себе

Я окончила гимназию в Астане в прошлом году. Два месяца назад переехала по учебе в Австрию. Поступила в Венский университет на программу по физике. Но пока учусь на программе foundation, которая здесь называется Vorstudienlerngang.

Дома мне не хватало сильного окружения и инфраструктуры. А получить опыт жизни в другой стране всегда хотелось. Я была готова к испытаниям, мечтала иметь знакомства в разных странах, быть жителем Земли и ощущать себя как дома в любом уголке мира. Поэтому переезд в учебных целях подходил мне.

О подготовке и поступлении

Я изучала немецкий язык с десятого класса. Сначала без цели, ради интереса. В середине 11 класса определилась со страной и специальностью. Тогда начала брать интенсивные курсы по физике и немецкому, чтобы подготовиться к экзаменам. В то же время началась вся подготовка по документам.

При выборе вуза я отталкивалась от своих навыков и предпочтений. Владея немецким языком, выбирала между Германией и Австрией. Вторая страна показалась комфортнее во всех аспектах. И я рада, что сделала выбор в пользу своего университета. Качество образования здесь на высоте. А по окончанию учебы есть большие шансы трудоустройства и за пределами страны.

Так как сроки приема заявок в Австрии отличаются от других стран, приглашение от университета я получила только в августе.

Советы школьникам

Я поняла, что все реально, как бы банально это не звучало. Имея желание, появится мотивация идти к цели.

Также нужно уметь делать качественный поиск. В интернете огромное количество информации, приложив усилия, можно найти что-то действительно полезное.

Важно понимать, что в жизни нет четкого рецепта, как стоит поступать. Нужно довериться себе и осознать, к чему вы действительно неравнодушны. Не поддаваться давлению окружения. Не сравнивать успехи других со своими.

Данель Уразова, 18 лет, город — Варшава, @danelcalmdown

О себе

Я родом из города Павлодар. Учусь на первом курсе университета Vistula в Варшаве, Польша.

О поступлении в вуз задумалась в старшей школе. Буду честна, я тогда понятия не имела, куда и на кого хочу поступать. Но родители поддержали идею учиться за рубежом.

О подготовке и поступлении

Я хотела учиться в Европе. Выбор стоял между Чехией и Польшей. Выбрала второй вариант.

Стоимость обучения — важный пункт. И обучение в Польше привлекательно тем, что цены здесь низкие по сравнению с другими странами Европы. Также при выборе вуза для меня было важно узнать преподавательский состав. В Польше профессора лояльны к студентам. Если видят старание и упорство, идут на встречу.

Университет Вислы предлагает широкую систему поддержки студентов. Можно обратиться за финансовой помощью в виде социальной стипендии, ректорской стипендии лучшим студентам, стипендии для людей с ограниченными возможностями.

В качестве специальности я выбрала «Международные отношения», так как вижу огромную перспективу в этом направлении. Обучение на факультете позволит развить навыки в сфере внешней политики, международного права и дипломатии.

Советы школьникам

В Польше я живу уже пять месяцев. За это время окончила первый семестр и сдала финальные экзамены на отлично. Познакомилась с замечательными людьми, изучила столицу, посетила основные достопримечательности города.

Ничего не бойтесь, как бы банально это не звучало. Я помню, как сильно тревожилась о том, что мне придется жить одной в чужой стране, сепарироваться от родителей в несовершеннолетнем возрасте, обучаться на иностранном языке, принимать важные решения самостоятельно. Но я смогла, значит, и вы сможете.