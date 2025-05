Зебинисо Жураева о том, как выучила 7 языков, а теперь учится и работает в Южной Корее

Зебинисо Жураева о влиянии спорта на жизнь, учебе в Yonsei University и стремлении создать цифровой мост между Узбекистаном и Южной Кореей.

Зебинисо Жураева, 18 лет, город — Сеул, блогер, @nisosh_star





Начало пути

Я блогер. Снимаю ролики на семи языках, которыми владею, а также рассказываю о жизни в одном из топовых университетов мира в Корее — Yonsei University. Мое знакомство с иностранными языками началось, когда мне было три года. В семье мы говорили на узбекском, но меня отдали на художественную гимнастику, где все говорили по-русски. Так в моей жизни появился второй язык. Семь лет прошли в тренировках и соревнованиях, в том числе за границей, где я представляла Узбекистан. Именно тогда я поняла, как важен английский. Общалась со спортсменами, ловила слова на слух, запоминала, просила маму объяснить. Так начала изучать третий язык.

В 12 лет папа привез из командировки статуэтку дракона с иероглифами. Меня сразу заинтересовали эти знаки. Несмотря на график, я нашла время для изучения китайского языка.

После 12 лет в гимнастике и получения звания мастера спорта я завершила спортивную карьеру из-за травмы. Сначала не знала, чем хочу заниматься дальше. Казалось, что кроме спорта я больше ничего не умею. Начался период поиска себя. Я сосредоточилась на учебе, продолжила изучать китайский язык онлайн, участвовала в международных программах. Не все получалось, но именно тогда я впервые самостоятельно прочитала надпись на той самой статуэтке. Это стало подтверждением, что я на правильном пути. Теперь мой уровень — HSK5.

Позже я прошла программу Technovation Girls, где открыла для себя языки программирования. Меня вдохновило окружение — девушки, которые хотят менять мир. Тогда я поняла, что язык — это не только слова, но и код. Начала изучать программирование.

Меня вдохновляют культуры других народов, а язык — их прямое отражение. Через него я понимаю людей и их мир. Я говорю на семи языках и владею несколькими языками программирования. Спорт не стал концом, он стал началом нового пути.

Результаты





Сложно выделить одно достижение — каждое из них стало шагом к самореализации. Изучая иностранные языки и программирование, я поняла, что могу помогать другим. Вместе с командой мы создали мобильные приложения IMigrant и MyMigrantKid для поддержки мигрантов и их детей из Узбекистана. В рамках программы UniSat мы первыми в Центральной Азии запустили наноспутник в стратосферу в Узбекистане и Казахстане, чтобы изучить загрязнение воздуха.

Я начала помогать людям с изучением языков: сначала индивидуально, потом через Instagram. Видео стали вирусными, и аккаунт вырос в большую платформу. Это помогло мне увидеть, что знания можно превращать в полезные решения. Самое важное достижение — осознание того, что я не просто владею языками, а могу создавать что-то значимое.





Мне помогло упорство. Я не верила, что моя личность заканчивается на спорте. Если нет того, что тебе подходит, создай это сам. Я уверена, что мы сами формируем свою реальность. Если что-то не устраивает, нужно меняться и действовать. Это мышление помогает мне двигаться вперед. Главное, что помогло — дисциплина и упорство, которые дал спорт. Любознательность, открытость к экспериментам и желание не сдаваться. Эти качества стали опорой на всем пути.

Моя жизнь кардинально изменилась. Я учусь в Yonsei University по направлению Political Science and International Relations with AI. Параллельно изучаю Computer Science. Прошлой зимой представляла Узбекистан в Harvard University. Вела блог, который вдохновил многих принять важные решения. Работала в KOICA в Южной Корее, а теперь в Министерстве иностранных дел в Сеуле. Также я онлайн-посол Министерства цифровых технологий в сфере IT.

Иногда думаю: представляла ли маленькая Зебинисо, занятая гимнастикой с утра до вечера, что однажды будет жить в другой стране, развивая IT и языковое образование? Точно нет. Но этот путь оказался моим.

Баланс для меня — это заниматься тем, что нравится. Я не делю жизнь на работу и отдых, потому что получаю удовольствие от всего, чем занимаюсь. Конечно, бывают моменты усталости, тогда просто гуляю или встречаюсь с друзьями. Но так как моя работа непосредственно связана общением с людьми, чаще всего я отдыхаю, когда работаю.

О вдохновении и мотивации

Мое главное вдохновение — родители. Они поддерживали меня всегда, даже когда спорт требовал затрат, которые семье было трудно потянуть. Папа отказывался от обедов, чтобы купить мне форму и предметы. После окончания спортивной карьеры я чувствовала вину, переживая и думая, что подвела их. Но мама сказала: «Все что происходит, происходит к лучшему. Не сдавайся». Тогда я почувствовала, что не могу сдаться, когда есть люди, которые в меня верят. Они всегда верили в силу образования, покупали книги, инвестировали в мое развитие. Даже сейчас, при графике 24/7, находят время читать и учиться. Они мой пример для подражания.

Меня вдохновляет возможность быть полезной другим. Когда мои проекты приносят пользу, даже минимальную, это дает силы продолжать. Я верю в «цепочку добра»: она началась с моих родителей, и где ее конец, не знает никто. В моменты упадка мотивации я вспоминаю мамины слова. Иногда помогает обычная прогулка или разговор с близкими. А иногда — осознание, что впереди еще столько всего. Это помогает двигаться дальше.

О планах

В планах развивать сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей в сфере IT. Хочу стать «мостом» между молодежью двух стран: через язык, технологии и совместные проекты. Я развиваю Узбекскую ассоциацию в Yonsei University и готовлю онлайн-семинар по искусственному интеллекту с участием студентов из Кореи и Узбекистана. В долгосрочной перспективе — устойчивые партнерства и обмен опытом между университетами и IT-сообществами двух стран. Как посол в IT-сфере от Министерства цифровых технологий чувствую большую ответственность за развитие этого направления.





Параллельно продолжаю вести блог, где рассказываю о корейской и узбекской культурах, делюсь языковыми лайфхаками и помогаю учить языки быстро и эффективно. Я бы хотела, чтобы в образовании и технологиях стало больше международных коллабораций. Недавно я участвовала в проекте при одном из министерств Южной Кореи, где в команды намеренно включали корейцев и иностранцев. Такой подход позволяет каждому учиться у другого. Верю, что это путь к настоящему прогрессу.

Рекомендации

1. Не бойтесь начинать с нуля. Все можно освоить, если есть желание и упорство.

2. Ищите то, что вас вдохновляет. Пробуйте, экспериментируйте, двигайтесь — именно это приведет к успеху.

3. Учите языки и будьте открыты миру. Через язык можно понять культуру, историю и мышление других людей. Это расширяет перспективу и учит ценить настоящее.

4. Идите в ногу со временем. Вместо того, чтобы бояться перемен, адаптируйтесь — изучайте технологии, в том числе искусственный интеллект, и используйте их во благо себе и другим.