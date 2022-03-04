Дария Туреханова, 18 лет, город — Алматы, @dariya_turekhanova
О себе
Я родилась и выросла в Алматы. Окончила школу. В сентябре еду в университет, буду учиться на факультете: «Дизайн продукта». Люблю рисовать, читать, смотреть драмы и фильмы. Занимаюсь танцами и моделингом. Мне интересно изучать и пробовать новое. Например, пробовала заниматься балетом, большим теннисом, монтажом, плетением.
О стиле и вдохновении
Не могу описать свой стиль одним словом. Мне нравятся классические вещи нейтральных цветов, но также нравятся цветные и необычные. Обожаю носить украшения, особенно кольца. Вдохновение обычно ищу в Pinterest, фильмах, часто вдохновлюсь музыкой.
Три моих любимых предмета гардероба: белые конверсы, черно-синий лонгслив от Stella McCartney, кожаные черные шорты.
О реакции окружающих
В торговых центрах часто ловлю на себе взгляды. Подруги в школе часто говорили, что у меня классный стиль, и просили помочь с шопингом. Во время пандемии я снимала видео в TikTok с образами, они набирали много просмотров и лайков. Люди в Instagram часто писали, чтобы узнать, где я покупаю вещи.
Советы
Часто хочется натянуть худи и не привлекать внимание. Но я всегда придумываю себе причину — одеться стильно. Например, для фотки в Instagram. Или думаю о том, что могу встретить старого знакомого или познакомиться с кем-то. Всегда хочется выглядить хорошо.
Важно выходить из зоны комфорта, экспериментировать со стилем. Если вы боитесь косых взглядов, помните, что эти люди через минуту о вас забудут, а вы будете знать, что весь день выглядели шикарно.
Аминат Ли, 18 лет, город — Алматы, @aminat_li
О себе
Я родилась в Атырау, но на данный момент живу и учусь в Алматы. Помимо работы блогером и стилистом, увлекаюсь спортом и немного играю на барабанах. Более года назад начала углубленно изучать тему стиля. По сей день прохожу различные курсы и поглощаю нужную информацию.
О стиле и вдохновении
Определенного стиля у меня нет. Я бы назвала его просто «своим».
Скажу честно, что я крайне редко не испытываю эмоцию вдохновения. Я человек логики, который все анализирует и самостоятельно приходит к определенным решениям. Например, уже несколько месяцев изучаю концепцию минимализма, которая дала мне мотивацию изменить жизнь. В связи с этим, я не делаю ничего на эмоциях.
Если составлять топ из трех любимых предметов моего гардероба, то на первой фотке ты мне говоришь: не могу. Вам подойдет длинное черное пальто, на второй — брюки палаццо или черная водолазка, а на третьей — шляпа.
О реакции окружающих
В интернете люди обычно хвалят мой стиль, а в жизни просто внимательно смотрят. На самом деле я всегда одеваюсь уместно, поэтому косые взгляды встречаю редко.
Советы
Лаура Дюсупова, 18 лет, город — Вена,
@dearmylove.x
О себе
Я родом из западного города Атырау.
Два месяца назад переехала в Вену для учебы и по уши влюбилась в этот город.
Люди говорят, что я открытая, и это огромный комплимент для меня.
О стиле и вдохновении
Мой стиль называется: «Я особо не старалась, но выгляжу и чувствую себя на все 100%». Самое ключевое здесь — ощущения. Можно надеть супер фэнси лук, но если это не ваше, то преподносится и выглядит он по иному.
Я всегда следую своей интуиции и вкусу.
В своем гардеробе, я больше всего люблю пастельно-желтые конверсы. Хорошая обувь — это важно. Еще леопардовый шоппер с китайского сайта и плюшевый шарфик. Эти вещи я бы назвала обязательными в своем гардеробе. Ношу, не снимая, они выглядят стильно, а окружающие часто спрашивают, где я их купила.
О реакции окружающих
В Австрии много стильной молодежи, и выделиться трудно. Но какова же моя радость, когда люди останавливаются, чтобы сказать, что им нравится мой стиль! Бесценно.
Советы
Думаю, часто люди зацикливаются на мнении окружающих. Нужно воспринимать это проще, тогда никто даже не будет акцентировать внимания на вашей одежде.