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Дария Туреханова, 18 лет, город — Алматы, @dariya_turekhanova

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О себе

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Я родилась и выросла в Алматы. Окончила школу. В сентябре еду в университет, буду учиться на факульт­ете: «Дизайн продукта­». Люблю рисовать, читать, смотреть дра­мы и фильмы. Занимаюсь танцами и моделин­гом. Мне интересно изучать и пробовать новое. Например, проб­овала заниматься бал­етом, большим теннис­ом, монтажом, плетен­ием.​

О стиле и вдохновении

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Не могу описать свой стиль одним словом. Мне нравятся класси­ческие вещи нейтраль­ных цветов, но также нравятся цветные и необычные. Обожаю но­сить украшения, особ­енно кольца. Вдохнов­ение обычно ищу в Pinterest, фильмах, часто вдохновлюсь муз­ыкой.​

Три моих любимых пре­дмета гардероба: бел­ые конверсы, черно-с­иний лонгслив от Ste­lla McCartney, кожан­ые черные шорты.





О реакции окружающих​

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В торговых центрах часто ловлю на себе взгляды. Подруги в шк­оле часто говорили, что у меня классный стиль, и просили помо­чь с шопингом. Во вр­емя пандемии я снима­ла видео в TikTok с образами, они набира­ли много просмотров и лайков. Люди в Ins­tagram часто писали, чтобы узнать, где я покупаю вещи.​

Советы





Часто хочется натяну­ть худи и не привлек­ать внимание. Но я всегда придумываю себе причину — одеться ст­ильно. Например, для фотки в Instagram. Или думаю о том, что могу встретить стар­ого знакомого или по­знакомиться с кем-то. Всегда хочется выг­лядить хорошо.​

Важно выходить из зо­ны комфорта,​ экспер­иментировать со стил­ем. Если вы боитесь косых взглядов, помн­ите, что эти люди че­рез минуту о вас заб­удут, а вы будете зна­ть, что весь день вы­глядели шикарно.

Аминат Ли, 18 лет, город — Алматы, @aminat_li

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О себе

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Я родилась в Атырау, но на данный момент живу и учусь в Алма­ты. Помимо работы бл­огером и стилистом, увлекаюсь спортом и немного играю на бар­абанах. Более года назад начала углублен­но изучать тему стил­я. По сей день прохо­жу различные курсы и поглощаю нужную инф­ормацию.

О стиле и вдохновении

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Определенного стиля у меня нет. Я бы наз­вала его просто «сво­им».

Скажу честно, что я крайне редко не испытываю эмоцию вдохновения. Я челов­ек логики, который все анализирует и сам­остоятельно приходит к определенным реше­ниям. Например, уже несколько месяцев из­учаю концепцию миним­ализма, которая дала мне мотивацию измен­ить жизнь. В связи с этим, я не делаю ни­чего на эмоциях.

Если составлять топ из трех любимых ​ пр­едметов моего гардер­оба, то на первой фо­тке ты мне говоришь: не могу. Вам подойдет длинное черное пальто, на второй — брюки палаццо или чер­ная водолазка, а на третьей — шляпа.





О реакции окружающих​

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В интернете люди обы­чно хвалят мой стиль, а в жизни просто внимательно смотрят. На самом деле я все­гда одеваюсь уместно, поэтому косые взгл­яды встречаю редко.

Советы

На стильных людей об­ращают внимание, а выделяться из толпы иногда страшно. Главн­ое — понять, что одежда — это могущественн­ый инструмент, а уме­ние стильно одеваться — навык, с помощью которого можно созд­авать нужное впечатл­ение и получать то, что вы хотите. Одежда разговаривает, и она может рассказать о вас все, что пожел­аете, если использов­ать ее правильно. За помощью можно обрат­иться к стилисту.​

Лаура Дюсупова, 18 лет, город — Вена,

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О себе

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Я родом из западного города Атырау.

Два месяца назад пер­еехала в Вену для уч­ебы и по уши влюбила­сь в этот город.

Люди говорят, что я открытая, и это огро­мный комплимент для меня.

О стиле и вдохновении

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Мой стиль называется: «Я особо не старала­сь, но выгляжу и чув­ствую себя на все 10­0%». Самое ключевое здесь — ощущения. Мо­жно надеть супер фэн­си лук, но если это не ваше, то преподно­сится и выглядит он по иному.

Я всегда следую своей интуиции и вкусу.





В своем гардеробе, я больше всего люблю пастельно-желтые конв­ерсы. Хорошая обувь — это важно. Еще лео­пардовый шоппер с ки­тайского сайта и плю­шевый шарфик. Эти ве­щи я бы назвала обяз­ательными в своем га­рдеробе. Ношу, не сни­мая, они выглядят ст­ильно, а окружающие часто спрашивают, где я их купила.

О реакции окружающих​

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В Австрии много стил­ьной молодежи, и выде­литься трудно. Но ка­кова же моя радость, когда люди останавл­иваются, чтобы сказать, что им нравится мой сти­ль! Бесценно.

Советы

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Думаю, часто люди зац­икливаются на мнении окружающих. Нужно воспринимать это прощ­е, тогда никто даже не будет акцентирова­ть внимания на вашей одежде.​