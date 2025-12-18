Кем гордились казахстанцы в 2025 году: победы в спорте, культуре, образовании и технологиях

В 2025 году Казахстан вновь доказал, что страна полна ярких, смелых и талантливых людей. Вспоминаем о личностях, которые оставили заметный след в бизнесе, культуре, образовании и технологиях.





Темирлан Анарбеков





В этом году Темирлан Анарбеков стал одним из главных героев казахстанского футбола и яркой фигурой Лиги чемпионов. Среди всех вратарей, сыгравших минимум два матча, он показывает лучший показатель сейвов — в среднем 6,75 за игру. В ЛЧ он вышел против «Пафоса», «Интера», «Копенгагена» и «Олимпиакоса», каждый раз демонстрируя высокий уровень игры.





Дастан Сатпаев





17-летний нападающий «Кайрата» и молодежной сборной Казахстана Дастан Сатпаев вошел в число сильнейших футболистов своего возраста в мире. В феврале 2025 года подтвердилось, что он перейдет в лондонский «Челси» за €2,4 миллиона, а сумма трансфера может увеличиться до €4,3 миллионов.





Шерхан Калмурза





В этом году Шерхан Калмурза стал одним из самых заметных игроков казахстанского футбола. Большую популярность ему принесла игра с «Селтиком», где его яркая реакция на момент с травмой Темирлана Анарбекова разошлась по соцсетям. Позже матч с «Реалом» окончательно вывел его за пределы локальной известности — о вратаре «Кайрата» заговорили уже международные болельщики.





Михаил Шайдаров





Казахстанский фигурист Михаил Шайдаров стал чемпионом четырех континентов в Сеуле, уверенно удерживая лидерство после короткой программы. Он набрал 285.13 баллов и повторил достижение Дениса Тена, став вторым победителем турнира из Казахстана.





Елназ Калиахмет





Елназ Калиахмет — 15-летняя шахматистка из Казахстана, обладательница звания женского международного мастера. На турнире FIDE «Большая швейцарка» в Самарканде она громко заявила о себе, выиграв партию у пятикратной чемпионки России Валентины Гуниной. Ранее Елназ стала самой молодой чемпионкой Казахстана, взяв национальный титул в рекордно юном возрасте.





Бибисара Асаубаева





21-летняя шахматистка выполнила третью гроссмейстерскую норму на Sharjah Masters 2025 и стала второй женщиной-гроссмейстером в истории Казахстана. Она вошла в топ-30 турнира и показала лучший результат среди всех участниц.





Дейзи Джепкемей





Казахстанская бегунья завоевала золото чемпионата Азии, выиграв дистанцию 10 000 метров с результатом 30:48.44 и уверенно опередив японских соперниц.





Сакен Бибосынов





Олимпийский призер Сакен Бибосынов ярко начал профессиональную карьеру, нокаутировав филиппинца Кристиана Легане в первом раунде. Он чемпион мира 2021 года и один из самых титулованных боксеров страны.





Алиби Идрис





Казахстанский боец подписал четырех боевой контракт с UFC, став первым представителем страны, попавшим в лигу через проект The Ultimate Fighter. В финале шоу он уступил американцу Джозефу Моралесу.





Геннадий Головкин





Головкин был официально назначен руководителем World Boxing, став первым казахстанцем во главе международной спортивной федерации. Его полномочия рассчитаны на три года.





Даниил Голубенко





Казахстанский киберспортсмен из состава Furia одержал победу на турнире FISSURE PLAYGROUND 2 по CS2 с призовым фондом $500 000.





Зангар Нурланулы





Казахстанский теннисист впервые вышел в полуфинал юниорского US Open, добившись крупнейшего успеха в своей юношеской карьере.





Елена Рыбакина





Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA и стала первой спортсменкой из Азии, добившейся такого результата. За победу она получила рекордные $5235 миллионов и поднялась на пятое место мирового рейтинга.





Софья Самоделкина





18-летняя фигуристка принесла Казахстану историческую медаль, впервые поднявшись на пьедестал этапа Гран-при ISU. На турнире в Осаке она стала второй с итоговой суммой 200 баллов, несмотря на ошибки в произвольной программе.





Айдос Султангали





Айдос Султангали завоевал первое для Казахстана золото чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке, победив узбекского соперника в категории до 60 килограммов. Страна не брала мировое золото с 1999 года.





Роберт Кун





Режиссер Роберт Кун утвержден Джеки Чаном для постановки нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум», съемки которого пройдут в Казахстане. Его выбрали благодаря мастерству в боевых сценах и каскадерской работе.





Ерлан Толеутай





Казахстанский актер Ерлан Толеутай получил награду за лучшую мужскую роль на III Бишкекском международном кинофестивале за главную роль в фильме «Әбіл».





Алина Мустафина





Документальный фильм Алины Мустафиной «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» стал лауреатом Sikay Tang Critical Lens Award на Asian American International Film Festival — премии за глубокие социальные и культурные работы.





Ботагоз Омарова





Учитель русского языка и литературы Ботагоз Омарова вошла в глобальный список Discover List 2025 от TikTok как один из 50 выдающихся креаторов мира. Ее отметили в категории «Преподаватели» за вклад в развитие образовательного контента.





Александр Лим





Казахстанский певец Александр Лим одержал победу на международном конкурсе «Новая Волна» 2025 в Казани, став первым победителем из Казахстана. Популярность ему принесли каверы на хиты в соцсетях.





Димаш Кудайберген



Димаш Кудайберген стал первым артистом из Казахстана, выступившим на легендарной сцене Madison Square Garden, открыв мировой этап тура Stranger.





Еркебулан Дайыров





Казахстанский актер Еркебулан Дайыров был удостоен Международной премии «Наследие будущего» в категории «Театр и кино», учрежденной Президентом Узбекистана.





Ерзат Дулат





Стартап Higgsfield AI, основанный Ерзатом Дулат, получил оценку более $1 миллиарда и стал первым казахстанским единорогом — важный этап для технологической экосистемы страны.





Асель Амангельды





Асель Амангельды, выпускница Гарварда, получила должность преподавателя в одном из ведущих университетов США. Она также ведет образовательный блог и управляет собственной школой английского языка.





Дидар Садык





Дидар Садык стал первым казахстанцем, преподающим казахский язык в Оксфордском университете. Курс запущен благодаря сотрудничеству Миннауки РК, Института языкознания и Оксфорда.





Дана Карагусова





Предприниматель Дана Карагусова стала первой казашкой, побывавшей в космосе, совершив суборбитальный полет на ракете New Shepard компании Blue Origin. Запуск состоялся 8 октября и прошел успешно.





Галымжан Куспанов





Альпинист Галымжан Куспанов стал первым гражданином Казахстана и 67 человеком в мире, покорившим проект «7 Вулканов». Завершающей вершиной стала Орисаба в Мексике, где он поднял флаг Казахстана.





Темирлан Рахметжанов, Санжар Рахметжанов и Нуралы Бактыгалиев





Казахстанский AI-стартап Armeta, основанный Темирланом Рахметжановым, Санжаром Рахметжановым и Нуралы Бактыгалиевым, привлек $1 миллион инвестиций от американско-катарского фонда после принятия в акселератор Alchemist Accelerator. Команда создает технологии искусственного интеллекта для автоматизации экспертизы строительных проектов.