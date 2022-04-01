Советы взрослым от подростков: как общаться с молодежью и быть на одной волне

Во время подросткового периода многие дети отдаляются от родителей и взрослых родственников. Мы спросили у школьников о том, как взрослым быть на одной волне с ними и стать ребенку другом.
Юлия Солотина, 14 лет, город — Нур-Султан, @yusolisss
О себе
Я учусь в школе BINOM TANYM. Увлекаюсь игрой на гитаре и чтением книг.
Об общении со взрослыми
Взрослый, который может быть на одной волне с подростками — это человек, который внимательно выслушает и прислушивается к словам ребенка. Такой взрослый придерживается современных взглядов или сохраняет нейтралитет. Мне некомфортно общаться со взрослыми, которые внушают какую-то идею, хотя ты уже выразил свою точку зрения.
Мне несложно общаться со взрослыми людьми. Главное — знать нужные темы. Например, поговорить на тему образования. Чаще всего взрослые сами начинают эту тему и дают советы. Также я обсуждаю тему отличий их времени от нашего. Получается хорошая дискуссия.
Лучше не говорить на темы, где у нас разное мнение. Чаще всего до взрослых не донести свою точку зрения. Они все равно будут считать, что правы. Именно в этом, главная причина наших конфликтов.
Советы взрослым от подростка
Чтобы старшему поколению поладить с подростками, им следует принимать нашу точку зрения и не начинать спор. Неприятно, когда взрослый человек пытается переубедить тебя в чем-либо. Чаще всего взрослые даже не пытаются увидеть ситуацию с нашей стороны.
Не нужно относиться к подросткам как к маленьким детям. Наше мнение должно учитываться при выборе секции, семейных поездках. Бывают дни, когда просто хочется остаться дома.
Дильназ Уватаева, 15 лет, город — Семей, @divvvata
О себе
Я учусь в школе-лицее №72. Участница дебатного клуба «Парасат». Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Увлекаюсь волонтерской деятельностью и блогингом.
Об общении со взрослыми
Взрослый, который может быть на одной волне с подростками — это понимающий, легкий на подъем человек, который имеет современную точку зрения.
Мне легко дается общение со взрослыми людьми. Чаще всего беседую с ними о проблемах в мире или в какой-либо сфере. Также спрашиваю советы, так как у них больше жизненного опыта.
Нельзя поднимать тему «лучше ли жизнь сейчас или тогда» и вопросы личного характера.
Советы взрослым от подростка:
- — не ломайте подростка. Воспитывать ребенка нужно до семи-восьми лет, а дальше он сам справится
- — поддерживайте в начинаниях. Если вам не нравится то, чем увлекается подросток, лучше пересмотреть свои взгляды и найти плюсы в его интересах
- — ни в коем случае не обманывайте. Ложь вскроется рано или поздно, а вернуть доверие будет тяжело.
Поймите, что у подростков есть и будет свое мнение и взгляд на ту или иную проблему.
Камила Алисжан, 13 лет, город — Нур-Султан, @kam1la.l
О себе
Я учусь в 70 школе. Играю на фортепиано, также изучаю английский язык.
Об общении со взрослыми
Взрослый, который может быть на одной волне с подростками — это умный, понимающий, помогающий человек. Который заботится о своем ментальном здоровье и о других.
Мне нравится общение с веселыми людьми. Не составляет труда поддержать беседу по поводу учебы со взрослым человеком. Но гораздо сложнее общаться о замужестве и особенностях некоторых традиций.
Советы взрослым от подростка:
- — все возможно решить спокойно, поладив с ребенком
- — помните, что перед вами подросток. В этом возрасте есть большая вероятность попасть в плохую компанию, завести вредные привычки. Поэтому родитель должен быть внимательным к ребенку
- — проводите много времени с детьми. Ходите в кино, обсуждайте любимые сериалы и фильмы, веселитесь вместе
- — не нарушайте личные границы подростка.