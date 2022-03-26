«Взросление не зависит от возраста», — подростки о важных качествах взрослых

Спросили подростков, что они думают о взрослении и о недостатках и преимуществах взрослой жизни.





Рахман Хамзанов, 14 лет, город —Усть-Каменогорск, @ r.khamzanov

О себе





Я учусь в средней школе №16 имени Заки Ахметова в девятом классе. Увлекаюсь монтажом видеороликов и дизайном. Еще я — председатель школьного самоуправленческого комитета «Жас-Ұлан», член городского комитета «Жас-Ұлан».

О взрослении





Взрослым человека можно считать с 18 лет. Но нужно учитывать и психологический возраст. Это совсем другое. Признаки зрелой личности: самостоятельность, решительность, осознанность, внимательность, воспитанность и ответственность.

Я еще не могу назвать себя взрослым. Совершаю ошибки, над которыми работаю. Но могу смело сказать, что качествами взрослого человека уже обладаю.

О преимуществах и недостатках взрослой жизни





Взрослая жизнь — не такая сладкая, как кажется некоторым подросткам. Достигая совершеннолетия, мы начинаем отвечать за все свои действия. С каждым днем увеличиваются потребности и давление. У тебя меньше свободного времени. Больше не будет заботы и внимания, как в юношестве. Ты взрослая личность, должен самостоятельно принимать верные решения. Очевидно, на путь к взрослой жизни направляют родители. С подросткового возраста ребенка нужно учить самостоятельности и решительности.

При этом у тебя появляются больше возможностей, преимуществ.





Жанерке Кенжеш, 14 лет, город — Нур-Султан, @ zhanerke6604

О себе







Я учусь в школе №70, в восьмом классе. Увлекаюсь волейболом, шью одежду и рисую эскизы. Играю на гитаре.

О взрослении





Взросление не зависит от возраста. Можно считать человека взрослым, когда он достаточно самостоятельный, может обеспечивать себя и когда у него мышление, как у зрелого человека.

Взрослый человек должен быть аккуратным, ответственным, терпеливым, трудолюбивым и целеустремленным.

Я считаю себя взрослой наполовину. Так как самостоятельно не зарабатываю и иногда нуждаюсь в помощи старших.

О преимуществах и недостатках взрослой жизни





Взрослым приходится всегда брать на себя ответственность. Нужно самостоятельно принимать решения, выбирать свой жизненный путь.

Когда взрослеешь, смотришь на мир по-другому. Строишь планы на будущее, выбираешь профессию и так далее.

Томирис Разханова, 15 лет, город — Нур-Султан, @ marselinrt

О себе





Я учусь в Binom School. Мне интересна мировая экономика и всемирная история. Люблю вести свой канал в Telegram.

О взрослении





Юридически до 18 лет ты ребенок. Но понятие «взросление» для меня — это навыки человека и объем ответственности. Если тебе 14, но у тебя есть самостоятельность, ты можешь считаться взрослым. Если тебе 23, но ты безответственный, ты еще ребенок.

Для взрослого человека важны навыки коммуникации, умение найти подход к другим людям. Но самый главный навык для взрослого — умение радоваться жизни.

Я еще не считаю себя взрослой, потому что во мне есть чувство беззаботности и кипит юношеский максимализм.

О преимуществах и недостатках взрослой жизни





Определенно — взрослым быть сложно. Можно легко забыть о себе и своих мечтах в куче забот и ответственности перед семьей, детьми, работодателем. Теперь родители не будут решать за тебя проблемы, ты сам по себе.

Преимущества взросления — готовность отвечать за свои поступки.