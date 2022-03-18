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Подростки о том, чем важны самостоятельные путешествия и чему они учат
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Сегодня в 16:45

Подростки о том, чем важны самостоятельные путешествия и чему они учат

С каждым годом путешествия становятся все более популярными и доступными. А подростки находятся в периоде жизни, когда хочется свободы, самостоятельности и приключений. Спросили у молодых людей о том, с какого возраста можно выезжать в поездки одним.


Айшабиби Сундет, 15 лет, город — Жетысай, @tednuss_


Айшабиби Сундет

О себе


Я ученица десятого класса. Мое хобби — изучение английского языка.

Про путешествия


Я еще не путешествовала самостоятельно, но хотела бы посетить все страны мира. Путешествия позволяют узнать культуру и традиции других стран, расширить кругозор.

Подростки могут путешествовать самостоятельно с 16 лет. В этом возрасте человек уже отвечает за свои действия, становится осознанным. Молодые люди тоже хотят чувствовать свободу и хорошо веселиться.

Иногда путешествия даже необходимы. Так у молодых ребят появляется шанс стать самостоятельнее. Не зря говорят, что практика учит. К тому же любой опыт полезен.

Малика Молдакулова, 15 лет, город— Нур-Султан, @malika.moldakulova

Малика

О себе


Я учусь в государственной школе BINOM School.

О путешествиях


К путешествиям я отношусь положительно. Они отвлекают от ежедневной рутины и проблем, заряжают позитивной энергией.

Первое самостоятельное путешествие случилось со мной в 13 лет. Я летала в Актау к сестре. Мне понравилось. Это была одна из самых комфортных поездок. Я летела на самолете под присмотром бортпроводников, поэтому было не страшно. Меня посадили рядом с другой девочкой, которая тоже летела одна. Мы разговаривали, смотрели фильмы. Самым сложным и волнительным был вопрос с багажом. Во-первых, чемодан тяжелый. Во-вторых, я боялась, что не успею его забрать.

Самостоятельные поездки развивают чувство ответственности. И даже помогают в выборе дальнейшей профессии, так как во время одиночных поездок ребенок сам принимает все решения.

Алижан Нургазы, 17 лет, город — Нур-Султан, @alozhanm

Алижан

О себе


Я из Астаны, учусь на втором курсе в колледже. Занимаюсь бизнесом, запустил три интернет-магазина. Люблю волонтерство, состою в четырех волонтерских организациях и активно участвую в студенческой жизни колледжа.

Про путешествия


Подросткам можно путешествовать самостоятельно уже с 14 лет, если родители им доверяют. Я лично знаю ребят, которые посетили больше четырех стран в свои 17 лет.

Путешествие — это не всегда поездка за границу. Это может быть что-то новое внутри Казахстана. Когда человек путешествует, он начинает по-другому смотреть на многие вещи. Лично у меня всегда меняется мировоззрение, и мне это нравится.

У меня было много самостоятельных поездок в Алматы. Хоть это и недалеко, но для астанчанина всегда новый опыт. Например, поездка в Алматы весной — как отдельный вид искусства. Погода прекрасная, а в Астане — минус десять градусов. Но помимо особенностей климата, знакомишься с людьми, замечаешь отличия и сходства жителей северной и южной столиц. Например, люди в Алматы проще, всегда открыты к знакомствам.

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#путешествия #дети #подростки #взросление
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