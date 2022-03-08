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Подростки о том, какие женщины стали для них примерами для подражания
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Сегодня в 14:50

Подростки о том, какие женщины стали для них примерами для подражания

Пообщались с ученицами школ и узнали, какие девушки сегодня их вдохновляют и какими они видят современных женщин.


Адия Мусаханова, 12 лет, город — Нур-Султан, @adiya.mussakhanova


Адия

О себе

Я учусь в РФМШ в седьмом классе. Увлекаюсь рисованием, чтением, танцами и изучением нового.

О женщинах, которые вдохновляют


В моем окружении есть девушки, которые нашли себя и дали отпор стереотипам. Пример для подражания — моя сестра. Она окончила НИШ и Назарбаев Университет, работает в Великобритании, в сфере IT. Это вдохновляет и мотивирует меня. Я знаю, что могу добиться всего, чего захочу.

Современная женщина понимает, что все зависит от нее самой


Мария Склодовская-Кюри — одна из первых женщин ученых, кого признали в начале 20 века. Она получила Нобелевскую премию в области физики и химии, медаль Дэви, Маттеуччи, Эллиота. Имела огромное количество достижений. Не сдалась под натиском общества и окружения, поэтому заслуживает восхищения и уважения.

Каким видите образ современной женщины


Современная женщина понимает, что все зависит от нее самой. Если захочет — может создать семью и воспитывать детей. Если захочет — не будет домохозяйкой и будет строить карьеру.

Айнура, 14 лет, город — Нур-Султан


Айнура

О себе


Я ученица девятого класса. Занимаюсь рукоделием и созданием деталей для косплея. Это увлечение пришло из любви к аниме, манхве и играм. Благодаря сильным женским персонажам я поняла, что любая девушка способна быть такой.

О женщинах, которые вдохновляют


Один из наглядных примеров сильных женщин в моей жизни — мама. Меня восхищает ее решительность и стойкость характера. Она показала мне, насколько настойчивым может быть человек. Для меня мама — словно камень, который ничто не сдвинет. Она одна воспитывает меня и сестру, всегда помогает близким.

Один из наглядных примеров сильных женщин в моей жизни — мама

Меня также восхищают разные персонажи. Например, Джинн Гуннхильд и Нин Гуан — персонажи игры GenshinImpact. Они умны и проницательны, имеют влияние.

Другой персонаж, который меня вдохновляет — Синь Янь. Она горит своим делом, несмотря на осуждение и порицание со стороны других жителей. У нее твердый характер, четкие цели, но при этом есть чувство сострадания.

Еще один прекрасный пример — Ария Росдент из комикса The Villainess Reverses the Hourglass. Не имея влияния, благодаря хитрости и уму, она умело располагает к себе людей. Умеет элегантно отомстить обидчикам, не потеряв достоинства.

Это герои, на которых я равняюсь, чтобы стать такой же умной и независимой.

Каким видите образ современной женщины


Для меня современная женщина —свободная и счастливая. Та, кто не боится осуждения. Может делать все, что захочет, способна свернуть горы на пути к цели.

Современная женщина не боится высказывать свое мнение и самовыражаться. Такая девушка живет полноценной жизнью, наполненной счастьем.

Жамиля Хайруллина, 17 лет, город — Кокшетау, @eudae_m0nia


Жамиля

О себе

Я учусь в выпускном классе в НИШ Кокшетау. Большую часть времени провожу за учебой, так как экзамены и поступление уже не за горами. А свободное время провожу с друзьями.

Учусь рисовать в digital формате, на графическом планшете. В будущем хочу, чтобы это хобби стало дополнительным заработком.

О женщинах, которые вдохновляют


Я думаю, вокруг меня много сильных девушек. Считаю многих подруг примерами для подражания. Учась в 12 классе, они имеют отличную успеваемость, занимаются изучением языков, хобби, подают документы в университеты, поддерживают активную социальную жизнь. Для этого нужны стрессоустойчивость и сила духа. Бывают дни, когда я не справляюсь, но, глядя на подруг, заряжаюсь. Каждая из них самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и будущее. Верю, что многие молодые девушки сегодня ставят саморазвитие на первое место.

Вокруг меня много сильных девушек

Есть две женщины, которые вдохновляют — Анджелина Джоли и Диана Спенсер или принцесса Диана Уэльская. Они обе принесли много добра в этот мир.

Анджелина использует свою публичность и статус для добрых дел, привлекая внимание людей к глобальным проблемам. Она — посол доброй воли ООН, занимается благотворительностью, многодетная мама шестерых детей, включая приемных. Принцесса Диана тоже была большим общественным деятелем.

Каждая из них любима людьми — не просто так. Меня восхищает, что они использовали статус и доход во благо. Надеюсь, в будущем я достигну такого же успеха, чтобы помогать нуждающимся.

Каким видите образ современной женщины

Я думаю, сегодня женщины стали независимыми. У нас разные ценности, и это отлично. Для кого-то из нас приоритет — карьера, для кого-то — семья, творчество или учеба. Самое важное, что у нас есть возможность следовать выбранному пути.

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