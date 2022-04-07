Илон Маск, Билли Айлиш и «Ирина Кайратовна» — подростки о людях, которые вдохновляют

Спросили у подростков о том, какие известные личности их вдохновляют и почему.







Санель Калкаманова, 16 лет, город — Нур-Султан, @sanel_kss

О себе

Я учусь в 10 классе 91 школы-гимназии. Президент школьного самоуправления и волонтер детско-юношеской организации «Жас Улан». С отличием окончила первую музыкальную школу Астаны. Увлекаюсь вокалом и танцами.

Кумиры, которые вдохновляют

Я читаю новостные издания и подписана на некоторых звезд. Больше всего меня интересуют представители музыкальной индустрии, потому что эта сфера мне близка. Я слушаю как зарубежных, так и отечественных исполнителей.

Рада видеть, как музыкальная индустрия в Казахстане развивается. Такие лейблы, проекты, как Ozen, Juz Entertainment, OYU, помогают молодым исполнителям продвигаться в шоу-бизнесе. Из своих фаворитов хочу отметить Dequine, Мираса Жугунусова, M’dee, Dudeontheguitar, Ayree, группы: «Ирина Кайратовна», Alpha, Ninety One.

Они популяризуют не только себя, но и культуру нашей страны по всему миру.

Меня вдохновляет история группы Ninety One. То, какой долгий путь они прошли, поражает. Я слушаю группу с дебюта, помню, какой сильный общественный резонанс произошел в стране. Они прошли через критику общественности из-за того, что стиль и жанр группы был необычным для казахстанской аудитории. Но стали примером для новых артистов, которые двигались в этом направлении, вдохновили тысячи людей своими хитами.

Их песни вызывают у молодежи патриотические чувства, популяризируют казахский язык. В текстах поднимаются не только темы любви. Они затрагивают экологические, экономические, социальные вопросы. Своим творчеством участники группы положительно влияют на мышление растущего поколения, формируя правильные ценности.

Как сказал продюсер группы Ерболат Беделхан: «Музыка — мягкая сила».

Хочу, чтобы в нашей стране становилось все больше прекрасных артистов, творческих и креативно мыслящих людей.

Ерік Елқара, 14 лет, город — Нур-Султан, @kazakhfailure

О себе

Я учусь в 86 школе-гимназии. Увлекаюсь разными видами спорта и изучаю английский.

Кумиры, которые вдохновляют

Я интересуюсь разными людьми. Есть много знаменитостей, которые мне нравятся и за чьей деятельностью я слежу. Среди них особенно выделяется Илон Маск — американский предприниматель, основатель компании Tesla, инженер и миллиардер.

Он вдохновляет меня своими действиями и заявлениями. Предприниматель с ранних лет заявил, что его миссия — спасти человечество. Миллиардер доказывает свои слова тем, что основал автомобильную компанию Tesla, и одним из первых создал электрокар. Его слова о том, что он желает исследовать Марс — впечатляют. Илон Маск активно содействует созданию приборов, которые используют «зеленую» энергию.

Мне нравится, какие глобальные цели он ставит перед собой. Еще Илон Маск —трудолюбивый человек.

Я хотел бы стать таким же. Хочу создавать проекты для защиты природы.

Аружан Лес, 15 лет, город — Нур-Султан, @akoshkoo

О себе

Я посещаю лицей для одаренных детей «Білім Инновация». Увлекаюсь волейболом, рисованием и рукоделием.

Кумиры, которые вдохновляют

Я не особо интересуюсь звездами. Но слежу за деятельности российской исполнительницы Алены Швец, казахстанского артиста Димаша Кұдайбергенулы и американской певицы Билли Айллиш. Люблю следить в социальных сетях за трансляциями и историями Билли, потому что они поднимают настроение.

Все вышеперечисленные звезды вдохновляют меня своими песнями. Они стараются и терпят все трудности ради любимого дела. Особенно мне симпатизируют тексты песен Алены Швец.

Историю успеха Димаша Кудайбергенулы знают все. Она многих вдохновляет на достижение целей. Ведь в Казахстане его долго не признавали, но он не сдался и стал всемирно популярным певцом.

Мне нравится, что эти люди открытые. И я равняюсь на них. Хочется быть такой же яркой, открытой, красивой и уважаемой.