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Google, Amazon, Wargaming — как русскоязычные работают в крупнейших компаниях мира
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23.01.2021

Google, Amazon, Wargaming — как русскоязычные работают в крупнейших компаниях мира

Ибрахим Ильясов, 24 года, город — Дублин, Software Engineer

Ибрахим Ильясов.JPG

Найти работу было тяжело. Так как попасть в крупные компании, без опыта работы нелегко. Часто резюме кандидатов не проходит даже этап отбора. Поэтому плюс для вашего CV — это международные проекты и стажировки.

В крупных компаниях ценят soft skills. Важно прокачивать мягкие навыки на английском языке, чтобы на интервью правильно донести мысль. Интервьюер поставит низкую оценку, если не получится наладить коммуникацию.



Алмат Кенен, 24 года, город — Мюнхен, software engineer в Google


Алмат Кенен.jpg

Чтобы успешно пройти собеседование в крупной компании, важно уметь решать и разбирать алгоритмические и архитектурные задачи, четко выражать мысли и преобразовать идеи в код. Сейчас много книг и курсов на эту тему, но большинство из них на английском языке. Поэтому важно изучать иностранные языки.

Советую улучшить резюме и быть активным на таких платформах для соискателей, как LinkedIn, AngelList Talent, GlassDoor и HackerRank.

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Адилет Маткеримов, Кремниевая долина, США, Program Manager, YouTube Shorts

Адилет Маткеримов.JPG

Поиск работы — изнурительный процесс, даже для местных. Все зависит от должности, сектора и компании. Нужны специальные разрешения, рабочие визы и множество форм, которые заполняют и обновляют в соответствующих инстанциях. При этом, для иностранцев есть ограничения, из-за чего не каждая компания готова нанять иммигранта.

В сфере IT помогут навыки программирования, знания статистики и аналитических методов, а также end-to-end —понимание процессов разработки продуктов.

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Аида Уалибекова, 22 года, город — Берлин, software development intern в Amazon


Аида Уалибекова об адаптации.jpg

Чтобы пройти техническое интервью, советую прокачивать алгоритмические знания и решать задачи, потому что практика — это главное. Помимо профессиональных навыков, важно развивать soft skills. Они точно пригодятся в работе. Еще рекомендую найти себе ментора или друга с похожей целью. Вы можете помогать друг другу с подготовкой к интервью.

В Amazon есть 16 принципов лидерства — leadership principles. Сотрудники компании пользуются этим списком при принятии решений. Первый принцип — customer obsession, одержимость клиентами. Это означает то, что клиенты Amazon и их доверие — на первом месте.

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Елдан Абдрашим, город — Минск, разработчик


Елдан Абдрашим о работе.jpg

У меня было желание развиваться в проектах с большим количеством запросов. Поэтому я создал аккаунт в LinkedIn и публиковал туда информацию о своих достижениях, сертификаты. Мониторил вакансии, которые мне подходят, и наткнулся на позицию в Wargaming. Изучил требования, чтобы узнать, каких навыков у меня не хватает. Прошел пару онлайн-курсов. И только после этого подал заявку.

Если у вас несколько офферов, торгуйтесь с работодателями. Так вы сможете увеличить зарплату и улучшить условия. Компания тоже будет знать, что вы хороший кандидат. Так как у меня были приглашения от Beeline и других компаний, я смог поднять итоговую зарплату на 30% и получить бонусы.

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Газиз Таженов, 36 лет, город — Сан-Франциско, Software Engineer, Amazon


Газиз Таженов о работе.jpg


Я не был подготовлен к работе в передовой компании Кремниевой Долины. Магистратура была быстрой и необдуманной, а после нее, планов остаться в США не было. Я плыл по течению. Выпускникам, по закону можно работать около двух лет или больше. Мне повезло, я легко получил разрешение. Сходил на пару собеседований и увидел разницу между местными и алматинскими компаниями. Друг помог устроиться в консалтинговую IT-компанию, а руководитель оформил рабочую визу. Об алгоритмических задачах я узнал от соотечественников. Опыт решения задач можно набрать на практике, но нужны фундаментальные знания.

Чтобы найти работу за границей, необходимо иметь терпение и упорство. Важно абстрактное логическое мышление, знание математики, доброта и уважение к окружающим.

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Галиаскар Айткужинов, город — Торонто, финансовый консультант, Scotiabank


Галиаскар Айткужинов.jpg

Найти работу без опыта нелегко, но возможно. В трудоустройстве большую роль играют связи, поэтому сразу найдите сообщество соотечественников или студенческую группу в новой стране. Мы помогаем друг другу в Канаде, и это радует.

В каждой сфере есть наиболее важные навыки. Но на мой взгляд, самые важные умения — это скиллы грамотного общения с клиентами и выстраивания эффективных отношений с коллегами.

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