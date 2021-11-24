Я работаю в Google. Алмат Кенен о том, как прошел отбор в компанию и переехал в Германию

О переезде

Я родом из Алматы. Учился в Казахстанско-Британском техническом университете по специальности «Информационные системы». На последнем курсе активно подавал заявки на работу и стажировки в зарубежные компании. Среди них был и Google, который предложил работу в Мюнхене или Варшаве. Я выбрал первый вариант и переехал в октябре 2019 года.

Сейчас я живу в Германии и работаю в компании Google на позиции Site Reliability Engineer, сокращенно SRE или SWE — software engineer.

Причина переезда — возможность получить знания и опыт работы в большой технологической компании.

Об адаптации и сложностях

После переезда в Германию иммигрантам важно разобраться с документами и найти квартиру. Компания помогла с жильем на первые несколько недель, но дальше я занимался поисками сам. Без разговорного немецкого языка приезжим будет сложнее найти квартиру и зарегистрироваться в иммиграционном офисе. Я переехал в Мюнхен без знания немецкого, поэтому было сложно общаться с людьми по телефону, в супермаркетах и во время поиска квартиры. Но мне помогали друзья, которые уже освоились здесь.

Еще одна особенность — магазины и супермаркеты закрываются в 20:00 и не работают по воскресеньям. Чтобы привыкнуть к этому, нужно время.





Удивило, что местные расплачиваются наличными и не во всех заведениях принимают Visa и MasterCard. Бюрократия тоже замедляет многие процессы. Например, получение и обновление рабочей визы занимает два-три месяца, а с учреждениями контактируешь с помощью бумажных писем.

Но понравилась четкость и формальность при взаимодействии с людьми. Вопреки распространенному мнению, немцы ценят уважение, вежливость и спокойствие.

Важно не стесняться просить совета и помощи в трудных ситуациях. Возможно, окружающие люди сталкивались с похожими сложностями. Еще есть чат казахстанцев в Мюнхене, где соотечественники помогают друг другу.

О развитии и карьере

В Казахстане я стажировался на позиции back-and-разработчика и работал научным ассистентом. Ближе к окончанию университета подал заявки в более 100 зарубежные компании. Готовился к собеседованиям. Пройти этот этап помогли знания, приобретенные в олимпиадном программировании. В частности, в сфере алгоритмов и структур данных.





Чтобы успешно пройти собеседование в крупной компании, важно уметь решать и разбирать алгоритмические и архитектурные задачи, четко выражать мысли и преобразовать идеи в код. Сейчас много книг и курсов на эту тему, но большинство из них на английском языке. Поэтому важно изучать иностранные языки.

После того, как вы наберете базу знаний, рекомендую пройти тренировочные интервью для закрепления. Это поможет эффективно использовать время на настоящих собеседованиях.

Советую улучшить резюме и быть активным на таких платформах для соискателей, как LinkedIn, AngelList Talent, GlassDoor и HackerRank.

Советую улучшить резюме и быть активным на таких платформах для соискателей, как LinkedIn, AngelList Talent, GlassDoor и HackerRank







Я занимаюсь разработкой и поддержкой системы управления доступом во внутреннюю инфраструктуру Google. Сотрудники компании пользуются нашими продуктами для конфигурации уровней доступа к различным ресурсам и сервисам.

Google создает все условия для выполнения задач. Компания дает возможность учиться и развиваться как в рамках проектов, так и вне. Поддерживает во время переезда и решения иммиграционных вопросов. Также уделяет внимание балансу между работой и жизнью вне офиса, ценит благополучие и состояние сотрудников.

Как повлиял переезд

Переезд помог переоценить взгляды и расставить приоритеты. Я стал ответственнее. Изучая новые языки, начал по-другому относиться к родине и казахскому языку.