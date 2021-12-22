Наши в Кремниевой долине. Как казахстанец стал сотрудником Amazon

Газиз Таженов, 36 лет, город — Сан-Франциско, Software Engineer, Amazon, Facebook

О переезде

Я учился в КБТУ, там же занялся программированием. А через полгода после окончания университета переехал в США. Теперь живу в районе залива Сан-Франциско. Работаю в компании Amazon в качестве backend-инженера.

Я живу в Штатах с 2009 года. На тот момент среди моего окружения никто не имел представления о том, какие перспективы есть в США. В Казахстане информационные технологии только появлялись. Мы слышали о Google, Yahoo, но не представляли, каково там работать, у нас не было нужных навыков и опыта. Но так вышло, что мои друзья и однокурсники отучились в Кремниевой долине. Они предложили мне приехать к ним, и я согласился.

Об адаптации и сложностях

Иммигранты, которые переезжают без денег и образования, сильно рискуют. В США недостаточно быть человеком физического труда. Возможно, это связано глобализацией, эрой замещения среднего класса программистами и всеобъемлющим проникновением информационных технологий. Ситуация усугубляется и дороговизной медицинских услуг.

Шанс на успех при переезде в США больше у молодых людей, которые приезжают для поступления в университет с физико-математической базой. Если вы окончили обычную среднюю школу, как я, это уменьшает ваши шансы.

Проблемы с адаптацией зависят от возраста и предварительной подготовки. У всех приезжих в начале сложности с английским языком. Показатель хорошей подготовки — просмотр американских фильмов и сериалов в оригинале, понимание песен на слух.





Я с самого переезда жил в пригороде, и если вы не умеете водить автомобиль, будьте готовы к трудностям. Поездка в продуктовый магазин может стать затруднительной. К тому же без машины скучно. Хорошо, что подержанные автомобили здесь дешевые.

В каждом штате свои особенности. Если Калифорния, дорогая и либеральная, то есть и много медленных и консервативных штатов. В этом нет ничего плохого, но нужно учитывать это при выборе места для жизни.

Также нужно быть готовым, что без друзей и родных будет скучно.

Первый город в США, который я увидел — Нью-Йорк. В ту же ночь я поехал в другой штат, через небольшие городки. Мне понравилась чистота и парки. Скамейки, остановки, дорожные знаки и бордюры сделаны на совесть.

Старайтесь придерживаться правил изо всех сил. Не нарушайте закон

Первое время мне помогали друзья. Помню, у них было два мусорных ведра, а я выбрасывал мусор в первое попавшееся. Оказалось, в США надо разделять отходы на обычные и перерабатываемые.

Старайтесь придерживаться правил изо всех сил. Не нарушайте закон, даже по мелочам. Нарушителей ловят, а случай с полицией будет мешать до конца жизни.

Заранее позаботьтесь о стратегически важных вещах — медицина, образование для детей, жилье, финансы после выхода на пенсию. Уровень конкуренции в США приводит к тому, что эти компоненты нужно продумать за десятилетия.





Если вас приглашают в буткампы для быстрого обучения, подумайте три раза. Лучше получить полное образование. Есть программы в университетах, которые займут годы, но они откроют вам мир и дадут в десять раз больше возможностей.

Не спешите брать кредитные карты. Они необходимы, но к выбору стоит подходить тактически.

О развитии и карьере

Я не был подготовлен к работе в передовой компании Кремниевой Долины. Магистратура была быстрой и необдуманной, а после нее, планов остаться в США не было. Я плыл по течению. Выпускникам, по закону можно работать около двух лет или больше. Мне повезло, я легко получил разрешение. Сходил на пару собеседований и увидел разницу между местными и алматинскими компаниями. Друг помог устроиться в консалтинговую IT-компанию, а руководитель оформил рабочую визу. Об алгоритмических задачах я узнал от соотечественников. Опыт решения задач можно набрать на практике, но нужны фундаментальные знания.

Чтобы найти работу за границей, необходимо иметь терпение и упорство. Важно абстрактное логическое мышление, знание математики, доброта и уважение к окружающим.

Чтобы найти работу за границей, необходимо иметь терпение и упорство





Сегодня я backend-разработчик для Alexa в компании Amazon. Alexa — это виртуальный ассистент. Интерфейсом обычно является «умная» колонка с микрофоном, например, устройства Echo от Amazon. Чтобы такая колонка отвечала на вопросы, необходима глобальная информационная система на «облаке». Она состоит из сервисов, взаимодействующих между собой. Я работаю над арбитражем физических устройств. Этот сервис необходим в случае работы двух и более устройств.

Amazon — компания из группы FAANG или как сейчас можно назвать MAMANA — Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Netflix, Apple. Особенность компании в строгом следовании 16 принципам лидерства. Например, в случае добавления функционала, первый шаг — представить, как пользователи отреагируют, изменит ли это их жизнь?





Мне кажется, отличие компании в разностороннем развитии инженеров. Проекты и сервисы — детище инженера от каждого сетевого устройства. Это называется «операционные задачи». Инженеры рассчитывают приблизительную стоимость на несколько лет, детально планируют тактику на время нагрузок, в праздники.

Как повлиял переезд

Я не жалею о переезде, здесь я многому научился. Постоянно общаюсь с добрыми и умными людьми. Общение с технарями и самообразование научили избегать упрощений, последовательно смотреть на задачи. У меня прекрасная семья и работа в передовой компании, которая улучшает жизнь десятков и сотней миллионов людей каждый день.