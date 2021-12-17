Как программист из Казахстана работал в международной компании Wargaming

Елдан Абдрашим, город — Минск, разработчик





О переезде

Я разработчик. В 2020 году решил получить профессиональный опыт в зарубежных IT-компаниях. Но рассматривал близлежащие страны, такие как Беларусь, Украина и Россия.

Я подавал заявки в известные мне компании с продвинутыми продуктами. Среди них были «Яндекс», «ВКонтакте», Beeline, несколько украинских компаний, а также Wargaming. В итоге я прошел интервью в Wargaming и начал работу там на позиции Senior Python-разработчик.

Об адаптации и сложностях

Так как я переехал в Беларусь, у меня не было особых сложностей с адаптацией. В Минске все говорят на русском языке, только некоторые вывески и объявления написаны на белорусском. Бывает сложно ориентироваться, но с этим могут помочь переводчики.

Банковская сфера в стране развита не так хорошо, как в Казахстане. Например, карточку мне делали пять рабочих дней. Но иногда на подобную услугу может уйти и две недели. Далеко не все процессы автоматизированы. Для оформления бумаг нужно ездить в местный РСЦ. Это занимает много времени.

В Минске живет мало иностранцев, поэтому иногда я чувствовал себя чужаком. Но к этому быстро привыкаешь.





Местные жители считают деньги в долларах, все цены автоматически переведены с рублей. Было непривычно, что зарплаты и плата за аренду квартиры проходят в соответствии с курсом.

Мне понравилось, что город чистый. В Минске много парков. Около нашего жилого комплекса был лес, где можно было отдохнуть. Интересно, что здесь до сих пор сохранилась советская культура и система проверки билетов в троллейбусах.

В городе много больших супермаркетов. Также много служб доставки: E-dostavka.by, «ЯМИГОМ». Если вы соскучились по казахстанским продуктам, в центре города есть торговый базар «Кабаровский». Там можно найти блюда центрально-азиатской кухни.

О развитии и карьере

Я учился в Международном университете информационных технологий по специальности: «Математика и компьютерное моделирование». В 2017 году, после окончания университета, начал карьеру в компании Alem Research как Data Science.

Через год понял, что мне больше нравится писать код, поэтому перешел в back-end и стал компьютерным разработчиком на языке Python. В общей сложности проработал в компании 2,5 года. Совмещал работу с учебой в магистратуре, в свободное время преподавал в университете.

У меня было желание развиваться в проектах с большим количеством запросов. Поэтому я создал аккаунт в LinkedIn и публиковал туда информацию о своих достижениях, сертификаты. Мониторил вакансии, которые мне подходят, и наткнулся на позицию в Wargaming. Изучил требования, чтобы узнать, каких навыков у меня не хватает. Прошел пару онлайн-курсов. И только после этого подал заявку.





Через пару недель рекрутер из Wargaming написал мне, предложив работу. Не думал, что компания такого уровня будет писать разработчикам в Казахстане. Я подходил под несколько вакансий и после интервью выбрал веб-разработку, связанную с асинхронными запросами для танков.

После этого прошел техническое собеседование и интервью с командой. Оба этапа длились по полтора часа, прошли успешно, и я взял время подумать. Параллельно проходил собеседования в других компаниях.

Если у вас несколько офферов, торгуйтесь с работодателями. Так вы сможете увеличить зарплату и улучшить условия

Если у вас несколько офферов, торгуйтесь с работодателями. Так вы сможете увеличить зарплату и улучшить условия. Компания тоже будет знать, что вы хороший кандидат. Так как у меня были приглашения от Beeline и других компаний, я смог поднять итоговую зарплату на 30% и получить бонусы.

Wargaming — это компания геймдев. Отличие геймдева от других в скорости сферы направления. Разработчики, продукт и проджект-менеджеры — гибкие, используют гибрид agile и умеют быстро переключаться на другие задачи. В процессе создания продукта много нюансов: сначала объясняют задачу, мы делаем high-level design и описываем всю техническую часть, после чего составляем проект, презентуем коллегам, обсуждаем, проверяем и только потом запускаем.





Я занимался проектом мобильных танков — World of Tanks Blitz. Мы писали магазин для всей инфраструктуры Wargaming. Обрабатывали больше 10 миллионов запросов в день, наш продукт был важен компании и приносил доход.

В данный момент я работаю на белорусскую компанию Panda Doc, которая занимается электронной подписью документов.

Как повлиял переезд

За полтора года работы я вырос, приобрел огромный опыт работы. Мы с супругой переезжали четыре раза. Жили в Минске, Киеве и в маленьком городке недалеко от Анталии. Я понял, что в каждой стране можно узнать что-то новое.