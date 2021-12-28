Галиаскар Айткужинов о том, как переехал в Канаду и стал сотрудником крупного банка

Галиаскар Айткужинов, город — Торонто, финансовый консультант, Scotiabank, @galiaskar.a

О переезде

Я живу в Торонто и работаю в Scotiabank в отделе управления институционным капиталом.

Десять лет назад я переехал из Костаная в Канаду. Планировал учиться в Малайзии или Сингапуре, но последовал совету брата, который уже жил в Ванкувере. Знал, что хочу заниматься финансами, поэтому выбрал финансовую столицу Канады — Торонто.

Об адаптации и сложностях

Трудностей, к которым люди не готовятся заранее — немного. Главная сложность, на которую советую обратить внимание — изучение языка. В Канаде сложно ассимилироваться, если не владеешь языком минимум на 70-80%, включая академический и разговорный уровни. От этого также зависит, как быстро вы найдете хорошую работу и вольетесь в местное сообщество. Чтобы процесс шел быстрее, я знакомился с канадцами, участвовал в волонтерских мероприятиях университета и читал книги на английском языке.

Первое впечатление о стране было позитивным. Поначалу было непривычно, что все вокруг вежливые, часто извиняются. Но с годами я и сам стал таким.

Первый совет — постарайтесь максимально повысить уровень своей квалификации





Канада — страна иммигрантов. Люди приезжают сюда из разных стран, но все уважают друг друга. Это радует.

Первый совет — постарайтесь максимально повысить уровень своей квалификации. Жизнь за рубежом будет легче, если карьера сложится успешно. Ведь вся модель жизни в Канаде построена на том, чтобы сделать жизнь среднего класса более комфортной.

Второй совет — повышайте уровень финансовой грамотности, узнайте, как работает банковская система в другой стране. Кредитование в США и Канаде — это основной стимулятор экономического роста, так как процентные ставки низкие. То есть вы можете купить машину или квартиру под 2-3% годовых — почти даром. В то же время, будьте консервативны в отношении займа денег. Правильное распоряжение кредитом улучшит качество вашей жизни.

О развитии и карьере

Как и многие молодые ребята, которые переезжают в другую страну студентами, первое время я подрабатывал на стройке и в сервисе по доставке мебели. Могу сказать, что там хорошо платили. Но постепенно понял, что мне нужно место, где я смогу работать с клиентами и улучшать свой английский. Поэтому уже на последнем курсе университета я был продавцом-консультантом в магазине одежды Massimo Dutti.

После выпускного я устроился в Scotiabank в качестве финансового консультанта. Поэтому советую изучить финансовую систему за границей. По опыту знаю, как это важно.

Найти работу без опыта нелегко, но возможно. В трудоустройстве большую роль играют связи, поэтому сразу найдите сообщество соотечественников или студенческую группу в новой стране. Мы помогаем друг другу в Канаде, и это радует.





Рекомендую три простых шага, которые помогут в поиске:

— поработайте над резюме, для этого можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами

— если не получается сразу найти работу мечты, найдите временную, не сидите без дела

— если вас пригласят на собеседование, хорошенько подготовьтесь. Узнайте все о компании, предлагаемой позиции и индустрии в целом.

В каждой сфере есть наиболее важные навыки. Но на мой взгляд, самые важные умения — это скиллы грамотного общения с клиентами и выстраивания эффективных отношений с коллегами.

Scotiabank — классное место для работы. По сравнению с другими банками Канады, в Scotia соблюдается баланс между работой и личной жизнью. Здоровье и семья сотрудников занимают важное место в культуре банка.

Я занимаюсь анализом рисков инвестиционных портфелей и управляю операциями институционной брокерской. Наши клиенты — инвесторы, которые координируют большие пулы денег, такие как пенсионные фонды, фонды казначейства и инвестиционные фирмы.

Достижение, которым я горжусь — в августе я занял первое место в турнире The Biggest Winner





Еще одно достижение, которым я горжусь — в августе я занял первое место в турнире The Biggest Winner. Его организовывает инвестиционная фирма Horizons ETFs вместе с National Bank of Canada. Турнир проводится ежегодно, в нем участвует около 3000 человек. Я участвовал в мероприятии уже в третий раз и наконец победил. За первое место получил денежный грант — 7500 $.

Условия участия простые — тебе дают виртуальный портфель на 100 000 $. За шесть недель нужно осуществить наибольший возврат. Я сделал 25.67% возврат — это был лучший процент среди 2600 участников и самый крупный в истории турнира. Business Insider даже написали пост об этом.

Радует, что казахстанцы стали активно интересоваться инвестициями и трейдингом. Это положительно скажется на развитии финансовых рынков в Казахстане и повысит уровень финансовой грамотности.

Как повлиял переезд

Переезд в другую страну повлиял на меня позитивно. Я стал самостоятельным и научился планировать дела.

Жизнь вдали от дома идет на пользу молодым людям, поэтому советую студентам попробовать свои силы за рубежом.