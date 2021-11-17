Ибрахим Ильясов о работе в международной компании и жизни в Ирландии

Ибрахим Ильясов, 24 года, город — Дублин, Software Engineer, @i_ibragim



О переезде

Я программист. В 2019 году окончил Назарбаев университет, где учился по специальности Computer Science. После окончания вуза переехал в Дублин, где присоединился к компании Stripe.

Я подавал заявки в разные компании, прошел несколько интервью, в том числе в Stripe. С каждым этапом компания нравилась мне все больше и больше. Мне повезло с интервьюерами и я успешно прошел все этапы интервью. Изначально предлагали работу в американском офисе, но рекрутер предложил перевестись в Ирландию.

Об адаптации и сложностях

При переезде было много сложностей. Первая — социальный аспект. В родном городе остались друзья и семья, а в Дублине я никого не знал.

В период адаптации были проблемы с понимаем языка. Я изучал английский в университете, но из-за акцента понимать речь других было сложно. Я социально активный человек, но здесь не мог ни с кем общаться.

Еще одна сложность — поиски жилья. Дублин — это IT-хаб, поэтому здесь высокие цены на аренду недвижимости.

Удивило, что люди старше меня, подходили и приветствовали, потому что в Казахстане такого не встретишь







Компания помогла решить все сложности. В первый месяц работы предоставили жилье, поэтому я не беспокоился об этом. Коллеги оказались открытыми людьми и тепло меня встретили. Удивило, что люди старше меня, подходили и приветствовали, потому что в Казахстане такого не встретишь. Я быстро нашел приятелей и адаптировался к жизни в новой стране.

Впечатлили размеры Дублина, он оказался меньше Алматы и Нур-Султана. Город состоит из жилых секторов, где дома невысокие и шестиэтажные.

В Ирландии много чего не хватает. Банковская система в Казахстане современнее и удобнее, чем здесь. А Алматы и Нур-Султан индустриально более развитые города.





Но мне понравилась природа. В получасе езды от центра города ждут красивые пейзажи: можно легко пойти в горы, посмотреть на скалы и море. Здесь много животных, в городе даже бегают лисы. А если выехать за пределы города, можно вживую увидеть места, где снимали «Гарри Поттера» и «Игру Престолов».

Главный совет — правильно выбрать жилье. Потому что мрачная, холодная квартира отражается на самочувствии.

Для адаптации советую искать сообщества соотечественников, больше общаться с коллегами. Я часто ездил в Лондон, чтобы встретиться с друзьями. Это помогало.

О развитии и карьере

Stripe — моя первая работа после университета. До этого у меня были летние стажировки и работа с частичной занятостью.

Найти работу было тяжело. Так как попасть в крупные компании, без опыта работы нелегко. Часто резюме кандидатов не проходит даже этап отбора. Поэтому плюс для вашего CV — это международные проекты и стажировки.

В крупных компаниях ценят soft skills. Важно прокачивать мягкие навыки на английском языке, чтобы на интервью правильно донести мысль. Интервьюер поставит низкую оценку, если не получится наладить коммуникацию.

Во время интервью можно гуглить, работодатели смотрят на то, как ты ищешь информацию и адаптируешь ее под ситуацию





Нужно уметь работать в команде. Во время интервью спрашивают о сложных командных проектах и о том, как человек справился с ними. По ответам понимают ваш уровень знаний, но во время интервью можно гуглить, если чего-то не знаешь. Работодатели смотрят на то, как ты ищешь информацию и адаптируешь ее под ситуацию.

Stripe помогает бизнесам принимать онлайн-платежи. У каждой страны есть уникальный платежный метод. У нас это карточки Visa, Master Card и Kaspi.kz. Мы подключаем все виды платежей, чтобы продавец мог принимать все эти карточки и интегрируем элементы в Stripe. У компании есть и другие проекты, но платежи — основный продукт.

Основатели Stripe — ирландцы, которые переехали в США. Они создали крутую корпоративную культуру и передали ее всей компании. У нас много офисов, в том числе в США, Ирландии и в Сингапуре. Одна из сильных сторон компании — эффективная коммуникация через письма.





Коллеги дружелюбные, помогают друг другу. Здесь работают люди из разных стран: Бразилия, США, Канада, Ирландия и страны Восточной Европы.

Ирландцы, вежливые и расслабленные, не перерабатывают. Когда офисы были открыты, они начинали работать в 10:00 и расходились к 17:00. Местные приветливы и улыбчивы. Приятно находиться в такой дружелюбной атмосфере.

Как повлиял переезд

Я начал больше ценить и любить Родину. Понял, что везде есть свои минусы. Приобрел много хороших качеств. Теперь отношусь ко всему проще.





