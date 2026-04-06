WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

drawnup
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-fil-mov-i-serialov-na-uzbekskom-yazyke-kotorye-stoit-posmotret-v-2026-godu
10 фильмов и сериалов на узбекском языке, которые стоит посмотреть в 2026 году
Искусство

30.03.2026

Узбекское кино активно развивается: исторические фильмы конкурируют с голливудскими по масштабу, детективные сериалы набирают миллионные просмотры, а комедии экспортируются на весь СНГ. Собрали 10 фильмов и сериалов, вышедших за последние годы, — от биографики Амира Темура до комедии о козле.



Bahodir Yalangto’sh / «Эмир Самарканда», 2024


Масштабная историческая драма о правителе Самарканда, стоявшем за строительством величественных медресе на площади Регистан. Фильм выделяется сильной визуальной частью и вниманием к деталям эпохи.



Mahtumquli / «Махтумкули», 2024


Туркменско-узбекская совместная биографическая картина о Махтумкули Фраги — великом туркменском поэте и мыслителе XVIII века. Снята к 300-летию со дня рождения поэта, раскрывает не только творчество, но и внутренние переживания героя.



Tamerlane: Rise of the Conqueror / «Тамерлан», 2026


Международный проект о становлении Амира Темура. Фильм про путь от амбициозного воина к одному из самых влиятельных завоевателей в истории.



97 modda / «Статья 97», 2025


Напряженный детективный сериал о подполковнике, который незадолго до пенсии расследует убийство собственной дочери и сталкивается с личной трагедией. Выбор между долгом и болью составляет главную драматическую ось.



Garov / «Залог», 2025


Драма с закрученным сюжетом. История о выборе, последствиях и скрытых мотивах, которые постепенно выходят на поверхность.



Arava / «Арава», 2024


Социальная драма о людях, пытающихся найти свое место в быстро меняющемся мире. Фильм поднимает темы семьи, ответственности и жизненных испытаний.



Hammasiga Istanbul aybdor / «Во всем виноват Стамбул», 2025


История о любви, ошибках и судьбах, переплетающихся вдали от родины. Атмосфера города усиливает драматизм происходящего.



Uch Qahramon / «Три героя», 2024


Динамичный фильм о трех друзьях, которые оказываются втянутыми в опасную ситуацию. Смесь экшена, юмора и дружбы делает историю легкой и захватывающей.



Istanbul operatsiyasi / «Операция Стамбул», 2024


Приключенческая комедия о поездке в Турцию, которая превращается в череду неожиданных событий. Легкий сюжет и юмор делают фильм отличным вариантом для отдыха.



Mr. Kozyol / «Мистер Козёл», 2024


Эксцентричная комедия, построенная на бытовых ситуациях и национальном колорите. Фильм играет на контрастах и абсурде, создавая запоминающуюся атмосферу.

#искусство #узбекистан #кино #чтопосмотреть #узбекскийязык
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Актеры и актрисы из Казахстана, без которых невозможно представить отечественное кино
Актеры и актрисы из Казахстана, без которых невозможно представить отечественное кино
5 жанров музыки, о которых вы не слышали, но они изменят ваш плейлист
5 жанров музыки, о которых вы не слышали, но они изменят ваш плейлист
Yenlik представила новый альбом Bipl: музыка о любви к жизни и вере в себя
Yenlik представила новый альбом Bipl: музыка о любви к жизни и вере в себя
8 подростковых сериалов от Netflix, которые вы, возможно, не видели
8 подростковых сериалов от Netflix, которые вы, возможно, не видели
Топ-10 корейских сериалов, которые покорили всех дорамщиков в 2025 году
Топ-10 корейских сериалов, которые покорили всех дорамщиков в 2025 году