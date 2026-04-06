10 фильмов и сериалов на узбекском языке, которые стоит посмотреть в 2026 году

Узбекское кино активно развивается: исторические фильмы конкурируют с голливудскими по масштабу, детективные сериалы набирают миллионные просмотры, а комедии экспортируются на весь СНГ. Собрали 10 фильмов и сериалов, вышедших за последние годы, — от биографики Амира Темура до комедии о козле.



Bahodir Yalangto’sh / «Эмир Самарканда», 2024

Масштабная историческая драма о правителе Самарканда, стоявшем за строительством величественных медресе на площади Регистан. Фильм выделяется сильной визуальной частью и вниманием к деталям эпохи.

Mahtumquli / «Махтумкули», 2024

Туркменско-узбекская совместная биографическая картина о Махтумкули Фраги — великом туркменском поэте и мыслителе XVIII века. Снята к 300-летию со дня рождения поэта, раскрывает не только творчество, но и внутренние переживания героя.

Tamerlane: Rise of the Conqueror / «Тамерлан», 2026

Международный проект о становлении Амира Темура. Фильм про путь от амбициозного воина к одному из самых влиятельных завоевателей в истории.

97 modda / «Статья 97», 2025

Напряженный детективный сериал о подполковнике, который незадолго до пенсии расследует убийство собственной дочери и сталкивается с личной трагедией. Выбор между долгом и болью составляет главную драматическую ось.

Garov / «Залог», 2025

Драма с закрученным сюжетом. История о выборе, последствиях и скрытых мотивах, которые постепенно выходят на поверхность.

Arava / «Арава», 2024

Социальная драма о людях, пытающихся найти свое место в быстро меняющемся мире. Фильм поднимает темы семьи, ответственности и жизненных испытаний.

Hammasiga Istanbul aybdor / «Во всем виноват Стамбул», 2025

История о любви, ошибках и судьбах, переплетающихся вдали от родины. Атмосфера города усиливает драматизм происходящего.

Uch Qahramon / «Три героя», 2024

Динамичный фильм о трех друзьях, которые оказываются втянутыми в опасную ситуацию. Смесь экшена, юмора и дружбы делает историю легкой и захватывающей.

Istanbul operatsiyasi / «Операция Стамбул», 2024

Приключенческая комедия о поездке в Турцию, которая превращается в череду неожиданных событий. Легкий сюжет и юмор делают фильм отличным вариантом для отдыха.

Mr. Kozyol / «Мистер Козёл», 2024

Эксцентричная комедия, построенная на бытовых ситуациях и национальном колорите. Фильм играет на контрастах и абсурде, создавая запоминающуюся атмосферу.