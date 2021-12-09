Как парень из России подал 200 заявок на трудоустройство и в результате стал сотрудником YouTube

Адилет Маткеримов, Кремниевая долина, США, Program Manager, YouTube Shorts, LinkedIn





О переезде

Я родился и вырос в Москве. В 2011 году переехал в Калифорнию и поступил в Foothill College по направлению «Бизнес и экономика». Затем перевелся в Калифорнийский университет в Сан-Диего, где учился по специальности «Операционный анализ и прикладная математика».

Теперь живу в Кремниевой Долине. Работаю на позиции Program Manager в команде YouTube Shorts.

Об адаптации и сложностях

Значительные сложности при переезде возникают во время осознания новых локальных норм и процесса адаптации к ним. Чувствуются различия в менталитете, культуре и традициях. Они есть даже внутри страны, в зависимости от штата, в который переезжаешь.

Сложно принять и привыкнуть к новому устрою. В первое время тоскуешь по дому, постоянно проводишь параллели между родными краями и новой страной, касательно культурных ценностей, бытовых моментов и даже еды.





Мне было сложно привыкнуть, что все места закрываются довольно рано, а цены в магазинах не включают в себя налог. Еще было непривычно, что в США другое отношение к праздникам. А погода в Кремниевой Долине солнечная, даже зимой.

При переезде главное помнить, почему вы начали этот путь. Советую обращаться за поддержкой к родным и близким. Это может значительно упростить период адаптации.

О развитии и карьере

По окончанию университета и программы STEM OPT я мог работать на позиции, связанной с моей основной специальностью — аналитикой. Но при этом не более года и в компании, которая зарегистрирована с E-Verify. Вследствие временного разрешения на работу, многие работодатели отказывались даже назначить мне интервью. Не каждое предприятие готово потратить время и деньги, чтобы нанять и обучить «зеленого» выпускника университета, который покинет компанию по истечению определенного срока.

Спустя пару сотен заявок, мне удалось получить позицию в биотехнологической компании Genentech. Там я работал в качестве консультанта-аналитика. А компания через некоторое время продлила мой рабочий статус еще на два года.

Поиск работы — изнурительный процесс, даже для местных







Однако меня больше привлекали быстрые бизнес-процессы IT-индустрии, поэтому я перешел в YouTube, в команду Trust & Safety. Год работал в ирландском филиале компании, после чего вернулся в Калифорнию. Сейчас я работаю с командой над улучшением алгоритмов рекомендаций для Shorts.

Поиск работы — изнурительный процесс, даже для местных. Все зависит от должности, сектора и компании. Нужны специальные разрешения, рабочие визы и множество форм, которые заполняют и обновляют в соответствующих инстанциях. При этом, для иностранцев есть ограничения, из-за чего не каждая компания готова нанять иммигранта.





Чтобы найти работу, советую активно подавать резюме, подстраивать текст под конкретные позиции и отправлять запросы сотрудникам таргет-компании через LinkedIn. Главное — не сдаваться. Убедите работодателя в том, что вы готовы учиться, сможете быстро влиться в работу и показать результат. Если опыта нет, ссылайтесь на конкретные проекты и примеры из учебы, которые докажут вашу компетентность.

В сфере IT помогут навыки программирования, знания статистики и аналитических методов, а также end-to-end —понимание процессов разработки продуктов.

Как повлиял переезд

Я научился смотреть на вещи под другим углом, проявлять больше эмпатии. Понял, как окружение влияет на наши взгляды, принципы. Осознал, что иногда бывает полезно взглянуть на ситуацию через призму другого человека.