Как студентка устроилась на полугодовую стажировку в Amazon и переехала в Германию

Аида Уалибекова, 22 года, город — Берлин, software development intern в Amazon





О переезде

Я учусь на втором курсе магистратуры в КБТУ по специальности Software Engineering. Во время учебы поняла, что хочу развить свои профессиональные навыки и получить опыт работы в крупной зарубежной компании. Поэтому в прошлом году подала заявки в несколько компаний и успешно прошла на стажировку в берлинский офис Amazon.

В июле 2021 года я переехала в Германию, чтобы пройти стажировку на позиции разработчика.

Об адаптации и сложностях

В Германии много бюрократии, везде используются бумажные документы. При оформлении, например, вида на жительство, рассчитывайте, что процесс займет минимум месяц.

Также были сложности с поиском жилья, так как я искала вариант на полгода. А квартиры здесь сдают в основном на длительный срок.





В начале трудности были с тем, что в Германии все на немецком. Даже когда я ходила покупать продукты, приходилось все переводить. Поэтому без знания языка в первое время будет сложно.

Берлин поделен на три зоны: A, B и C. И для каждой зоны нужен отдельный проездной билет. Сами билеты тоже делятся на несколько видов: дневные, недельные и другие. Первое время это вызывало недоумение. Но со временем, когда привыкаешь, понимаешь, насколько подобная система удобна.

В Берлине все работает как часы. Ты всегда знаешь, когда приедет твой транспорт.

Меня удивил стиль местных людей. Немцы одеваются просто, хотя встречаются люди с экстраординарным вкусом.





Если вы собираетесь жить в этом городе, советую чаще путешествовать и изучать город. У Берлина богатая история, много исторически значимых памятников и зданий. Изучая город, видишь его с другой стороны.

О развитии и карьере

После третьего курса бакалавриата в КБТУ я год работала в компании DAR в качестве software engineer. Во время учебы в магистратуре была сотрудником компании KaR-Tel в качестве BigData developer. В этот период и подавала заявки на летние стажировки в зарубежные компании. И после множества отказов прошла в Amazon.

Рекомендую найти ментора или друга с похожей целью. Вы можете помогать друг другу с подготовкой к интервью





Чтобы пройти техническое интервью, советую прокачивать алгоритмические знания и решать задачи, потому что практика — это главное. Помимо профессиональных навыков, важно развивать soft skills. Они точно пригодятся в работе. Еще рекомендую найти себе ментора или друга с похожей целью. Вы можете помогать друг другу с подготовкой к интервью.



На данный момент я software engineer intern в Amazon. Наша команда разрабатывает сервисы по фильтрации поисков в онлайн-магазине компании. Я занимаюсь разработкой внутреннего сервиса для обработки запросов.





В Amazon есть 16 принципов лидерства — leadership principles. Сотрудники компании пользуются этим списком при принятии решений. Первый принцип — customer obsession, одержимость клиентами. Это означает то, что клиенты Amazon и их доверие — на первом месте.

Как повлиял переезд

Я увидела мир с другой перспективы. Поняла, что не важно, где ты живешь, главное — окружение. И поняла, что хорошо не там, где тебя нет, а рядом с близкими людьми.