Директора школ об образовании в Казахстане и последствиях перехода на дистанционный формат

Нурмухаммед Досыбаев, город — Нур-Султан, генеральный директор управляющей компании CA Garden Schools, сооснователь Astana Garden School





В системе образования нашей страны произойдут большие сдвиги, если люди в сфере образования извлекут из этой ситуации несколько уроков. И первый из них — нужно владеть цифровыми навыками. До пандемии были педагоги, которые не умели даже включать компьютер, заполнять Kundelik им помогали дети.

Когда страна перешла на дистанционное обучение, педагоги, которые не ориентировались на результат, просто делали отсылку на телевизионные уроки и задавали детям домашнее задание. В итоге ученикам не хватало мотивации смотреть уроки по телевизору, и качество их образования сильно снизилось. Но также были учителя, которые подошли к этому ответственно.

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Алена Храбрых, город — Алматы, директор Школы Нового Поколения NGS





Дистанционное обучение далеко не новый формат, однако удаленное обучение для системы образования не только нашей страны, но и повсеместно в мире, оказалось испытанием. Тяжело пришлось и ученикам, и учителям. Им нужно было стремительно переформатироваться и мобилизоваться, но так, чтобы не нарушить образовательный процесс.

Болевых точек оказалось несколько: отсутствие навыков пользования интернет-платформами, информационная безопасность, скорость интернета в разных районах города, наличие компьютерной техники у детей. Казалось, что все эти экстремальные условия играют против наших детей. Но, с другой стороны, сейчас мы видим, что ситуация запустила тектонические процессы в образовании и открыла неожиданную зону роста для всех нас.

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Ринат Маутин, город — Атырау, директор школы-лицея SilkWay





Пандемия показала нам всем, что есть альтернативы. Для получения знаний не обязательно ходить в школу. На Западе давно существуют другие форматы обучения кроме традиционного: домашнее, онлайн-обучение. Но у нас в Казахстане в Законе об образовании таких понятий не было. Онлайн-образование у нас не признано официально. Думаю, в будущем это изменится и законом будет разрешена деятельность онлайн-, дистанционных, комбинированных школ. Это уравняло бы возможности между регионами и между селом и городом. Потому что, согласно исследованиям PISA, в Казахстане разница между сельскими и городскими школьниками составляет два года.

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Татьяна Магамбетова, город — Алматы, лидер проекта High Tech Academy





В целом по стране пандемия обнажила серьезные проблемы в квалификации учителей. В Государственной программе развития образования на 2020-2025 годы на первой странице написано про навыки XXI века и новые технологии. Но все программы повышения квалификации не учат преподавателей этим новым навыкам, 90 % педагогов ими не владеют, поэтому не смогут обучить этим навыкам детей.

Проблема не только в дистанционном формате, но еще и в том, что система, когда учитель просто передает знания ученику, уже не работает. У ученика есть доступ к ответу на любой вопрос, ему для этого не нужен учитель. Учитель должен стать дизайнером опыта, переживая который, ученик получает новые знания и навыки. Проекты из реальной жизни, ответа на которые нет в конце учебника и которые еще никто не решил, составляют основу образовательного процесса в нашей школе и являются этим опытом. Учитель находит организацию, договаривается с ней, формирует задание, эффективно распределяет детей на команды, чтобы в командах был разный набор навыков, поддерживает, направляет и проводит их через этот опыт.

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Артур Тулепбеков, 35 лет, город — Нур-Султан, директор Spectrum International School





У меня нет конкретных данных о том, как пандемия отразилась на всей системе образования. Но в нашей школе наблюдается рост использования технологий учителями и учащимися. Все больше учеников лучше справляются с онлайн-образованием и видят важность самодисциплины. Дети развивают навыки тайм-менеджмента. Учащиеся и преподаватели теперь более осведомлены о поддержании физической формы, здоровом питании и влиянии некоторых заболеваний на общество.

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Лейла Мукашева, город — Нур-Султан, учредитель и руководитель Центра Монтессори «Жулдыз» в городе Нур-Султан





Я не верю в онлайн-образование для детей с 6 до 12 лет. На это есть несколько причин. Дети в этом возрасте сильно нуждаются в общении друг с другом. Это часть их взросления. При выполнении какого-либо задания важно, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Также обязательная часть развития мозга ребенка — мануальная работа. Самостоятельность. Мы проповедуем, что ребенок учится сам. А при дистанционном формате были вынуждены прибегать к помощи родителей при выполнении детьми домашних заданий. Гигиена. Дети 6-12 лет не должны сидеть за партами столько часов подряд, им необходимо движение.

Я считаю, что дистанционное обучение можно сочетать с офлайн-форматом или использовать, когда ребенок приболел. Это может быть короткое взаимодействие, но переводить все образование в онлайн-формат, однозначно, нельзя.

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