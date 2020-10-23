Современное образование. Директор Школы Монтессори о последствиях дистанционного обучения и школе будущего

Лейла Мукашева, город — Нур-Султан, директор и основатель Школы Монтессори





Что изменилось

Сейчас мы работаем в офлайн-формате, так как у нас начальная школа. Но с началом пандемии, в марте и до конца учебного года, мы были вынуждены работать дистанционно. Переход произошел достаточно легко, потому что мы подготовились. Во время каникул наладили связь, освоили Zoom, продумали формы подачи информации, создавали презентации. Согласно педагогике Монтессори, для развития детям нужно больше ощущать и видеть. Понятно, что сенсорные ощущения были ограничены, поэтому мы сделали упор на визуализации. В день у нас проходило не больше 3-4 уроков по 30 минут с перерывами по 5-10 минут.

Летом, как только стало разрешено, мы организовали лагерь. Он был посвящен произведению Шекспира «Ромео и Джульетта». Дети создавали постановку, делали декорации, бегали, общались, сажали огород. Мы максимально ушли от учебного процесса, потому что лето — это время, когда дети должны расслабляться.

Как это повлияло на детей

В конце года, как положено по стандарту ГОСО, мы провели тестирование СОР и СОЧ. По итогам дети не показали сильного отставания, но для нас результаты этих тестов — не самое главное, это всего лишь срез знаний. Школа — это не только про знания, это про коммуникации, познание мира и самого себя.

Я не верю в онлайн-образование для детей с 6 до 12 лет. На это есть несколько причин.

1. Дети в этом возрасте сильно нуждаются в общении друг с другом. Это часть их взросления. При выполнении какого-либо задания важно, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Обязательный элемент системы Монтессори — коммуникация. Также важно взаимодействие с учителем. В начальной школе дети обучаются через эмоции. Если учитель сам получает удовлетворение от урока, ему нравится тема, то он зажигает детей и вызывает у них интерес. Но передать эмоции через экран практически невозможно.

2. Также обязательная часть развития мозга ребенка — мануальная работа.

3. Самостоятельность. Мы проповедуем, что ребенок учится сам. А при дистанционном формате были вынуждены прибегать к помощи родителей при выполнении детьми домашних заданий. Мы поставили родителей в условия, что они стали учителями для своих детей. Но родитель не может выполнять эту роль, потому что у него нет специальной подготовки и он может не иметь педагогических навыков.

4. Гигиена. Дети 6-12 лет не должны сидеть за партами столько часов подряд, им необходимо движение.

Я считаю, что дистанционное обучение можно сочетать с офлайн-форматом или использовать, когда ребенок приболел. Это может быть короткое взаимодействие, но переводить все образование в онлайн-формат, однозначно, нельзя.

Как пандемия повлияла на систему образования в стране

Думаю, система образования пострадала на всех ступенях: школы, вузы, дошкольные учреждения. Сейчас оценить масштаб ущерба сложно, нам всем предстоит увидеть его через десятилетия.

О трендах в образовании

Я вижу тенденцию к созданию продуктов в онлайн-режиме, появляются различные курсы, программы. Их можно использовать, но под контролем родителей. Не нужно делать ставку на данное образование.





Мозг человека миллионами лет развивался через взаимодействие со средой, через руки, а у маленьких детей через рот. Это закон эволюции. Если люди захотят изменить его, все закончится не очень хорошо. Сейчас мы видим огромное количество детей с задержкой речевого развития. Это результат взаимодействия детей до шести лет с гаджетами. Чтобы они не отставали от цивилизации, детям можно давать гаджеты, но важно ставить ограничения — не более 40-60 минут в день. Американские ученые начали изучать мозг детей, которое используют гаджеты более семи часов в день. Это исследование длиной в десять лет. Уже сейчас на этапе в три года они зафиксировали, что это ведет к серьезным последствиям, меняется структура мозга, он преждевременно стареет.

Еще одна глобальная тенденция — изменение парадигмы образования. Множество людей находятся в поиске других, инновационных подходов. К примеру, Билл Гейтс спонсирует различные образовательные программы. Потому что образование, которое есть сейчас, не приносит удовлетворение ни родителям, ни детям.

Образование будущего

Образование, которое мы имеем сейчас — это представление умных взрослых о детях. Но они ошибаются, дети развиваются не так. Я верю, что образование в будущем должно строиться от детей и их природы. Поэтому проповедую метод Марии Монтессори. На мой взгляд, это пока единственный в мире метод, который учитывает природу детей и законы их развития.

К чему должны быть готовы родители школьников

Дистанционный формат обучения может привести к нежелательным последствиям для здоровья ребенка. Поэтому родители должны сделать упор на физическое развитие детей. А также создавать условия для восполнения дефицита общения.