Современное образование. Директор школы-лицея SilkWay о плюсах и минусах дистанционного обучения и тенденциях

Ринат Маутин, город — Атырау, директор школы-лицея SilkWay





Что изменилось

Как и многие, мы не были готовы к формату онлайн-обучения. Но когда пришло официальное извещение, мы провели несколько мозговых штурмов с фондом «Бiлiм-Инновация», который ранее курировал КТЛ. По этим наработкам обучили наших преподавателей, провели ряд тренингов. Подготовили их к работе в Zoom и на нашей собственной платформе управления образованием Edupage. После этого составили руководство для родителей и детей, работали индивидуально с каждой семьей.

Преподаватели отработали новые навыки пользования технологиями, освоили новые методы в образовании







В этой ситуации мы постарались увидеть и положительные моменты — преподаватели отработали новые навыки пользования технологиями, освоили новые методы в образовании. Такие как Flipped Classroom, когда ребенок сам осваивает материал дома и приходит в класс, чтобы укрепить пройденное.

Как это повлияло на детей

В первую неделю онлайн-обучения все было в новинку, и дети были довольны. Но по истечении месяца ребята устали, мотивация существенно понизилась. Мы решили эту проблему через наших кураторов. Они ежедневно общались с детьми и родителями, контролировали, налаживали дисциплину.

Многие хотят вернуться в школу поскорее. Но для детей-интровертов, которые и раньше любили заниматься самостоятельно, онлайн-обучение стало хорошим опытом.





Как пандемия повлияла на систему образования в стране

Пандемия показала нам всем, что есть альтернативы. Для получения знаний не обязательно ходить в школу. На Западе давно существуют другие форматы обучения кроме традиционного: домашнее, онлайн-обучение. Но у нас в Казахстане в Законе об образовании таких понятий не было. Онлайн-образование у нас не признано официально. Думаю, в будущем это изменится и законом будет разрешена деятельность онлайн-, дистанционных, комбинированных школ. Это уравняло бы возможности между регионами и между селом и городом. Потому что, согласно исследованиям PISA, в Казахстане разница между сельскими и городскими школьниками составляет два года.

Пандемия показала нам всем, что есть альтернативы







О трендах и тенденциях в школьном образовании

Население Казахстана ежегодно увеличивается, школ не хватает, поэтому в крупных городах занятия проходят в несколько смен.

Не хватает квалифицированных кадров. В период экономического кризиса те, кто поступал на педагогический факультет, из-за низкого социального статуса, зарплат уходили в другие сферы.

Последние 10-15 лет в стране не уделялось должного внимания образованию. Поэтому сейчас вскрываются многие проблемы. Случаи, когда педагоги кричат на детей, возникают из-за большой нагрузки, плохих социальных условий. Государство пытается решать эти проблемы путем финансирования, партнерства с частным образовательным сектором, стимулирует постройку новых частных школ. Но на сегодняшний день в Казахстане около 7500 школ, из них только 1% частных. В развитых странах с сильной рыночной экономикой доля частных школ доходит до 15-20 %. И это помогает разгружать систему образования.



К чему нужно быть готовым родителям

Согласно международным исследованиям, казахстанские дети по сравнению с детьми из других стран знают больше, но применять знания на практике мы их не научили. Поэтому с прошлого года в стране внедряют обновленную программу обучения, которая была разработана на основе опыта НИШ. Но реформы образования требуют большего времени, а у нас переход произошел слишком быстро, поэтому не все преподаватели смогли в полной мере освоить суть.

Многие частные школы используют современные подходы, как, к примеру, проектное обучение. За счет этого в частном секторе есть улучшения, в отличие от сектора государственного.