Современное образование. Директор международной школы Spectrum о последствиях перехода на новый формат обучения и тенденциях

Артур Тулепбеков, 35 лет, город — Нур-Султан, директор Spectrum International School





Что изменилось

На сегодняшний день в нашей школе все дети, кроме учеников младшего звена, обучаются дистанционно. В начальных классах не более 15 человек.

Когда в стране объявили пандемию, как и многие, мы не были готовы. Чтобы сделать процесс перехода на онлайн-формат легче и для учителей, и для учеников, во время каникул активно изучали международный опыт, докупили необходимый инструментарий: камеры, микрофоны, улучшили скорость интернета. В качестве платформы для онлайн-преподавания на тот момент выбрали Zoom и провели обучение учителей его функциям. Продумали методы оценивания и онлайн-безопасность. За несколько дней до начала учебной четверти сделали акцент на информировании родителей о том, на что им следует обращать внимание и какие аспекты учесть при дистанционном обучении.

Но мы столкнулись с тем, что, несмотря на все предпринятые меры, не все учителя были близки к технологиям и легко работали в новом формате. Мы привыкли к социальному, офлайн-общению, и для администрации школы, и для учителей, и для детей онлайн-формат был нов. Также были требования со стороны государства, которые нам необходимо было учесть. У некоторых родителей были сложности с интернетом, не вся информация доходила. Но мы постоянно поддерживали связь с родителями, чтобы быстро реагировать на все возникающие вопросы.





Мы испытали трудности с финансовой частью: все затраты школы — в иностранной валюте, а курс на тот момент поднялся. При этом со стороны школы не было никакой экономии, и мы не смогли сделать родителям скидки, с учетом того, что все указанные в договоре условия мы выполняли.

Нашей основной задачей было сделать так, чтобы дети меньше времени проводили за компьютерами. В течение 20 минут учителя давали информацию, и еще 20 минут дети выполняли задание вдали от экрана. При этом учителя оставались онлайн, чтобы в случае необходимости они могли ответить на вопросы.

Среди преподавательского состава школы были иностранные учителя, которые с началом пандемии покинули страну и обосновались на родине. Мы старались находить оптимальное время занятий, которое было бы удобно для них и для учеников.

Нашей основной задачей было сделать так, чтобы дети меньше времени проводили за компьютерами



Чтобы облегчить нагрузку на родителей, отправили домой рабочие тетради учащихся. Кроме того, делали запись всех онлайн-уроков, чтобы они были доступны в любое время. Увеличили срок сдачи домашних заданий и изменили политику оценивания в пользу учеников.

Как это повлияло на детей

В обычное время наши ученики находились в школе с утра и до вечера. Это было удобно для родителей, дети проводили весь день с пользой, они были в безопасности. Но с началом пандемии все изменилось. Наиболее остро эту проблему прочувствовали ученики начальных классов и их родители.





Некоторые дети смогли легко адаптироваться к изменениям, а другие боролись, нуждаясь в личном обучении, к которому они привыкли. В итоге небольшое количество учащихся по истечении времени показали хорошие результаты. Успеваемость большинства осталась на прежнем уровне. К сожалению, были и те, кто не смогли адаптироваться, и их знания пострадали.

Как пандемия отразилась на системе образования в стране

У меня нет конкретных данных о том, как пандемия отразилась на всей системе образования. Но в нашей школе наблюдается рост использования технологий учителями и учащимися. Все больше учеников лучше справляются с онлайн-образованием и видят важность самодисциплины. Дети развивают навыки тайм-менеджмента. Учащиеся и преподаватели теперь более осведомлены о поддержании физической формы, здоровом питании и влиянии некоторых заболеваний на общество.





У онлайн-формата есть и положительные, и отрицательные стороны. Переход на новый формат обучения повлиял не только на образовательный процесс, но и на многие другие аспекты жизни, в том числе жизни родителей. Некоторым пришлось сидеть дома, работать part-time, и это отразилось на финансовом благополучии семей.

О трендах

Сейчас учителя и ученики используют много программ, ресурсов, платформ, приложений для онлайн-образования. Все больше организаций и школ делают ставку на электронные книги и тексты.

Все больше родителей и учеников хотят вернуться в школу

Однако есть тенденция того, что все больше родителей и учеников хотят вернуться в школу.

Об образовании будущего

Образование будущего будет иметь больше разновидностей, возможностей для выбора. Мы можем вернуться к старой норме, но у нас будут планы на будущие пандемии.

К чему должны быть готовы родители школьников

Нужно быть готовыми к тому, что, возможно, придется учиться дистанционно в течение еще шести месяцев или более. Поэтому важно принять онлайн-обучение и адаптироваться к его особенностям, учить детей правильно распределять время для школы и развлечений.

Учителя, родители и дети должны работать вместе, чтобы сделать процесс обучения наиболее эффективным.