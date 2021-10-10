Cambridge, Oxford, Karolinska Institutet: как получить PhD в лучших университетах мира

Учеба в докторантуре — одновременно сложное и увлекательное занятие. Почитайте истории людей из Центральной Азии о том, как построен процесс обучения в лучших университетах мира.





Cambridge University

Анель Кулахметова, 42 года, город — Алматы, преподаватель, консультант, facebook

При подаче документов на докторантуру нужно предоставить Research Proposal — документ объемом около пяти страниц, о том, чем вы планируете заниматься во время обучения, из чего будет состоять диссертация, какие у нее цели и задачи.

В моем поступлении большую роль сыграло то, что у меня были хорошие рекомендации от профессоров из моего прошлого вуза — University of Denver. Также у меня был неплохой опыт работы в своей области.

Докторантура не предполагает обучения, вы скорее приезжаете заниматься исследованиями. Для начала у нас была большая ориентационная встреча департамента, после вместе с научным руководителем обсуждали тему, план и цели диссертации. Затем меня отправили в библиотеку, где нужно было собрать материал. Я обнаружила кучу литературы, под впечатлением которой начертила mind map— карту плана диссертации, по которой работала до конца обучения.

Преимущество докторантуры в Великобритании — огромное количество свободного времени, которое можно распределить так, как хочешь. Большую его часть я проводила в библиотеке, также были еженедельные семинары.

Подробнее об учебе в Cambridge University можно узнать здесь.





Stanford University

Айвар Абрашулы, 21 год, докторант, @aivarabrashuly

При выборе университета ориентировался на исследовательские группы — это студенты, докторанты и постдокторанты во главе с профессором. Также мне понравилось, что программы PhD в Stanford University практико-ориентированные.

Докторанты здесь сами могут настроить учебный план, подобрать курсы и преподавателей. Также можно выбрать, как будет оцениваться дисциплина, традиционными оценками либо показателями: прошел/не прошел. Здесь фиксированно только расписание, остальное можно построить так, как хочешь.

В Stanford University оказывается полная финансовая помощь. Можно полностью сосредоточиться на учебе.

Подробнее об учебе в Stanford University можно узнать здесь.





University of Oxford





Томирис Атажанова, 28 лет, город — Оксфорд, молодой врач-ученый, @doctor_tomi

Учеба в University of Oxford была моей мечтой со школы. Также мне понравилась программа. Так как я хочу быть акушер-гинекологом и заниматься репродуктологией, мне хотелось глубже окунуться в мир узкой специализации. Программа Clinical Embryology соединяет в себе все сферы, которые мне нужны для этого.

Учеба в University of Oxford очень интенсивная. Здесь строгая система оценки. Получить хорошую оценку сложно, не говоря уже об отличной. Из особенностей могу отметить, что экзамены сдаются в письменном виде.

Финальная оценка складывается из нескольких заданий, которые нужно выполнять на протяжении всего года. Каждое из них имеет определенный вес: тест после первого семестра составляет 5%, письменный экзамен, после второго — 40%, эссе — 15%. Диссертация и ее устная защита составляют 30 и 10%, соответственно. В University of Oxford, теплая атмосфера, все мероприятия проходят дружно.

Со стороны преподавателей чувствуется поддержка. К ним можно обратиться, если есть проблемы или трудности. Вместе с этим, атмосфера конкурентная. Нужно понимать, что вокруг много сильных студентов, не падать духом, если что-то не получается.

Подробнее об учебе в University of Oxford можно узнать здесь.





Karolinska Institutet





Нургуль Батырбекова, 32 года, город — Стокгольм, аналитик данных, LinkedIn





Предложение поступить в Karolinska Institutet поступило от руководителей организации, в которой я работаю.

Я подавала документы, которые подтверждали мою квалификацию — дипломы бакалавра и магистра. Также требуется предоставить сертификаты владения английским языком.

В докторантуре не так много курсов, но есть обязательные, их нужно пройти в первые два года. Учебный план необходимо составлять самому, выбирать дисциплины и время, когда будешь их проходить.

Суммарное количество баллов, которые ты получаешь за курс, влияют на твою итоговую оценку. Нельзя получить степень, если их недостаточно.

Во время групповых работ каждый студент делает свой вклад. Чувствуется, что люди знают, куда пришли и что хотят получить.

Обучение занимает много времени. Нужно уметь его контролировать. Это своего рода челлендж, и в тоже время, часть роста.

В Karolinska Institutet создана атмосфера нетворкинга, в которой не страшно спрашивать вещи, которые ты не понял. Здесь все делятся лайфхаками и советами.

Подробнее об учебе в Karolinska Institutet можно узнать здесь.





University of Washington





Ернат Асылбеков, 33 года, город — Берлин, математик, Data Scientist, linkedin





Процесс поступления в университет стандартный: сдать TOEFL, GRE, собрать рекомендательные письма. Но мой опыт отличался. К моменту поступления в University of Washington, у меня уже были хорошие научные результаты, которыми заинтересовался профессор Гунтер Ульман. Поэтому он предложил мне обучаться в его департаменте.

Могу рассказать лишь о программе PhD в департаменте математики. Во-первых, он входит в топ-50 лучших по всему миру.

Во-вторых, учиться там действительно сложно. Нашими преподавателями были одни из лучших математиков в своей области. И, соответственно, требования были очень высокими.

В-третьих, нашей задачей, помимо обучения, было преподавание различных математических курсов бакалаврам, что дало мне колоссальный опыт в преподавании.

В-четвертых, так как я учился в научно-исследовательском департаменте, большое внимание уделялось научной деятельности.

Подробнее об учебе в University of Washington можно узнать здесь.





Northwestern University





Меруерт Тайжанова, родной город Шымкент, юрист, linkedin

Я рассматривала получение юридической степени в США. В Штатах система обучения юристов отличается от других стран. Сначала необходимо получить степень бакалавра по любой другой профессии. А потом поступить в школу права на программу Juris Doctor. Обучение по такой программе длится три года.

В школе права есть свои особенности обучения. Все курсы преподаются по методу Сократа. Студенты предварительно готовятся к занятию, читают необходимую информацию и формируют собственное мнение по тому или иному вопросу. Преподаватель на лекции задает вопросы, а

обучающиеся высказываются, приводят аргументы. Самостоятельно приходят к правильному ответу путем общения и диалога.

Конкуренция высокая не только при поступлении, но и в процессе обучения. Я получала степень бакалавра в США и многие задания предполагали командную работу. А в юридической школе преобладает индивидуальная работа. Система оценивания предполагала, что высшую оценку по курсу получит, например, только 5% из всего потока. Нужно быть к этому готовым.

Подробнее об учебе в Northwestern University можно узнать здесь.





Университет Мельбурна





Алмас Серікұлы, 29 лет, город — Нур-Султан, юрист, linkedin

Я выбрал Университет Мельбурна из-за его высокой позиции в рейтинге университетов. Школа Права Мельбурна входит в топ-10 в мире и лучшая в Австралии.

Система обучения в Австралии значительно отличается от казахстанской. Во-первых, в Школе Права Мельбурна нет студентов, обучающихся по программе бакалавриата: там учатся только студенты программ магистратуры и Juris Doctor.

Во-вторых, Школа Права активно привлекает практикующих профессионалов и профессоров из других университетов. Например, предмет «Переговорные навыки» нам преподавала лектор из Гарвардского университета. Поэтому лекции многих преподавателей проходят в течение недели в интенсивном формате. Это удобно и для студентов, живущих в других странах или городах Австралии, так как можно получить степень магистра без отрыва от работы.

Есть отличия и в процессе сдачи экзаменов. Например, после окончания лекций перед студентами встает выбор: написать в течение одного или двух месяцев исследовательскую работу или сдать письменный экзамен.

Сами экзамены доступны с 12:00 часов в пятницу до 17:00 следующего понедельника. В течение этих трех дней студенты должны, к примеру, проанализировать судебные дела и ответить на ряд вопросов. При этом можно прибегать к помощи любой доступной литературы.

Подробнее об учебе в Университет Мельбурна можно узнать здесь.