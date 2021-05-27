Northwestern University. Об обучении в топовом вузе в США, о котором мало знают в Казахстане

Меруерт Тайжанова, родной город Шымкент, юрист, linkedin

О выборе университета и поступлении





Я рассматривала получение юридической степени в США. В Штатах система обучения юристов отличается от других стран. Сначала необходимо получить степень бакалавра по любой другой профессии. А потом поступить в школу права на программу Juris Doctor. Обучение по такой программе длится три года.

В США много желающих стать юристами. Конкуренция высокая. Чаще всего, практикующие юристы из других стран подают документы на годичную программу LLM. Но меня интересовала именно программа Juris Doctor.

Учитывая высокий уровень конкуренции, я рассматривала топовые вузы, университеты среднего уровня и те, куда бы меня точно приняли. Подала документы примерно в 20 учебных заведений. В результате получила приглашение от Northwestern Law.

Мне понравилось, что в Школе права Северо-Западного университета уделялось большое значение опыту работы кандидатов. И для меня как человека с большим опытом работы было важно учиться с опытными коллегами.

Для поступления в школу права необходимо обязательно сдать Law School Admission Test. Также важен ваш GPA во время обучения на бакалавриате. Потому что эти два фактора напрямую влияют на рейтинг университета в США. Рекомендую тщательно подготовиться к тесту, уделить хотя бы полгода-год.





Об особенностях обучения





В школе права есть свои особенности обучения. Все курсы преподаются по методу Сократа. Студенты предварительно готовятся к занятию, читают необходимую информацию и формируют собственное мнение по тому или иному вопросу. Преподаватель на лекции задает вопросы, а обучающиеся высказываются, приводят аргументы. Самостоятельно приходят к правильному ответу путем общения и диалога.

Конкуренция высокая не только при поступлении, но и в процессе обучения





Конкуренция высокая не только при поступлении, но и в процессе обучения. Я получала степень бакалавра в США и многие задания предполагали командную работу. А в юридической школе преобладает индивидуальная работа. Система оценивания предполагала, что высшую оценку по курсу получит, например, только 5% из всего потока. Нужно быть к этому готовым.

Преподаватели замечательные. Они разные, со своим стилем работы и обучения. Кто-то деловой и строгий, а кто-то более открытый. У всех профессоров разный жизненный опыт, среди них были и практикующие юристы.

Об атмосфере





Школа права находится не в Эванстоне, а в Чикаго, в центре города. Там много известных архитектурных сооружений, музеев, театров. Поэтому можно вести активную социальную жизнь.

В школе много студенческих ассоциаций, в том числе национальных и культурных. Это тоже помогает знакомиться и общаться с новыми людьми. Ежегодно у нас проходило мероприятие Global Village, где студенты представляют свою национальную кухню и готовят разные представления.





Как повлиял университет

Обучение оказало большое влияние на мое развитие, как с личной точки зрения, так и с профессиональной.

Я почувствовала разницу в подходах к работе юристов и людей бизнеса. На программах MBA людей учат видеть, как и что может получиться самым лучшим образом. У юристов все наоборот — как все может не получиться и как выйти из этой ситуации. Поэтому мы начинаем оценивать потенциальные риски, видеть разные исходы событий.

Я поняла, что нужно всегда быть уверенным в себе. Если вас приняли в университет, то значит вы достойны там быть, можете выдержать конкуренцию. Стала еще организованнее, дисциплинированнее, независимее. Научилась смотреть на ситуации с разных сторон.

Орынбасар Торекулов, 28 лет, город Алматы, логистика, финансы, консалтинг, facebook





О выборе университета и поступлении





Я работаю в сфере логистики, а это одна из самых быстроразвивающихся сфер экономики. В определенный момент я понял, что для дальнейшего роста мне необходимы новые профессиональные знания в области бизнеса. Поэтому решил получить степень MBA.

При выборе я ориентировался на требования программы «Болашак». Сформировал для себя список из пяти-шести вузов, изучил их программы, предметы, профессоров. По итогу получил приглашения от Boston University, Northwestern University и University of Michigan.

Выбрал Northwestern University, потому что он входит в топ-10 после вузов «Лиги Плюща». Также я познакомился с директором программы Master of Project Management и без сомнений поступил в этот вуз.

Обучение в топовых вузах — недешевое. Поэтому лучше воспользоваться теми финансовыми возможностями, которые предлагают различные Фонды и университеты. Рекомендую трезво оценить свои возможности, время и ресурсы на подготовку и сдачу необходимых экзаменов. Лучше начинать подготовку к поступлению за год.

Об особенностях обучения





В США поступление в магистратуру — это своего рода инвестиция. Туда идут люди, которые уже поработали в индустрии, понимают специфику профессии. Вы можете самостоятельно сформировать расписание, выбирать именно те курсы, которые вам необходимы.





Это был мой первый опыт обучения за рубежом, поэтому для меня все было в новинку. В США другой подход к образованию. Здесь студентам прививают не только знания, но и определенные ценности. Нас учили, как быть хорошим лидером, как внедрять систему изменений в компаниях, как принимать решения. Все это влияет на твои взгляды и принципы работы

В США поступление в магистратуру — это своего рода инвестиция

У нас была возможность пообщаться и обменяться идеями с людьми из разных стран. Со мной учились и французы, и бразильцы, и американцы, и люди из стран постсоветского пространства. Мы коммуницировали, подмечали отличия во взглядах, ценностях, подходах к работе. Поэтому в этом плане университет учит мыслить более широко.

В Northwestern работают сильные преподаватели, работа здесь считается престижной. Когда люди достигают мастерства в своем направлении, они приходят в университет, чтобы делиться опытом. Профессора всегда открыты к коммуникации, готовы ответить на все вопросы, общаются со студентами магистратуры, как с коллегами. Создают насыщенные и структурированные программы курсов.

В университете ценится разнообразие. Опыт людей из разных стран помогает учиться и работать эффективнее и качественнее. Поэтому со мной обучались самые разные люди. Мы учились друг у друга.

Об атмосфере

Кампус расположен на берегу озера Мичиган. Территория университета большая. За 40 минут можно доехать на метро до центра Чикаго. Но Эванстон более безопасный, спокойный и тихий. Половина населения — студенты и сотрудники вуза. Поэтому все устроено удобно и комфортно.





Как повлиял университет

Помимо академических знаний, мне удалось расширить кругозор, сформировать понимание и видение того, как работает бизнес. Теперь я могу видеть общую картину, копать глубже, понимать свою роль в общей системе компании.

Я понял, как важны Soft Skills в процессе работы с другими людьми. Осознал, что все необходимые знания, как правило, лежат в открытом доступе. Нужно просто уметь находить необходимые материалы.

Бахыт Аманжолқызы, город — Алматы, Директор департамента маркетинга Университета имени Сулеймана Демиреля, facebook

О выборе университета

В Northwestern University я поступила в 2018 году по программе «Болашак».

Я начала карьеру в сфере журналистики, затем работала в сфере маркетинга. Поэтому выбирала междисциплинарную программу магистратуры, которая бы охватывала обе эти сферы. Нашла подходящую в Northwestern University, который к тому же входил в топ-10 лучших вузов по этой программе в США.

О поступлении

Моя программа Master of Science in Communications была ориентирована на тех людей, которые уже работают в индустрии. Набор проходил два раза в год в несколько этапов. Сначала вы собираете и отправляете все документы, включая эссе и рекомендации. Второй этап — интервью, где задают вопросы касательно работы в индустрии, ваших взглядов и мировоззрения. Комиссия обращает внимание на то, подходите ли вы по своим ценностям программе.





Стоит учитывать, что может потребоваться процесс верификации вашего диплома. Это занимает дополнительное время.

При поступлении в магистратуру ценится опыт работы. Также важно четко следить за дедлайнами и правилами подачи документов, задавать вопросы.

Об особенностях обучения

В начале кажется, что все легко. Нам задавали много домашних заданий, но не всегда их проверяли. Но во время промежуточной аттестации всегда было видно, кто выполнял все задания, а кто нет. Нужно было привыкнуть к этому стилю обучения, когда преподаватель задает направление, а студент должен проделать большую самостоятельную работу.

Среди профессоров были лауреаты Нобелевской и других премий. Например, Филип Котлер, человек, который стоял у истоков маркетинга.

Среди профессоров были лауреаты Нобелевской и других премий

Из 60 человек в нашем потоке было только 8 иностранцев, остальные — американцы. Большинство из них были с большим опытом работы, могли позволить себе оплатить обучение в таком университете. Это был интересный опыт коммуникации для меня.

В университете созданы все условия для обучения. Есть старинная библиотека, инновационный центр, лаборатории с современным оборудованием, хороший спортивный центр.

Об атмосфере

Город Эванстон, в котором находится университет, прекрасный. Он построен вокруг учебного заведения, везде чувствуется атмосфера вуза, присутствуют его фирменные цвета. Кампус старинный, один из самых красивых в США. Вокруг невероятная природа.





Northwestern University — один из топовых вузов в США. Там учатся самые разные люди. Например, нашу школу коммуникаций окончила Меган Маркл.

Как повлиял университет

В университете сильно сообщество, куда вливается каждый студент. Нас учили пробовать, ничего не бояться.

Я воспитала самодисциплину, стала еще более открытой, начала шире мыслить, принимать людей разных взглядов и убеждений.

Northwestern — место, которое воспитало не одну сотню успешных людей. В США он имеет большой авторитет. Хотя в Казахстане о нем знают мало.