Cambridge University: что дает учеба в престижном университете и как туда поступить

Cambridge University — один из старейших университетов мира, в котором учились Исаак Ньютон и Стивен Хокинг. Мы поговорили со студентами из Центральной Азии о том, как здесь устроена учеба и на что нужно обращать внимание при поступлении.





Анель Кулахметова, 42 года, город — Алматы, преподаватель, консультант, facebook





О выборе вуза





В период с 2009 по 2011 годы я училась в США по стипендии Fulbright. Вернувшись в Казахстан, нашла временную работу и задумалась о продолжении учебы. Однажды, случайно оказалась на встрече в Казахстанско-Немецком университете, которая была посвящена возможностям для обучения в ряде вузов. Для моей специальности International Development была объявлена стипендия в Cambridge University.

Я узнала об условиях, поняла, что это потрясающая возможность учиться бесплатно в одном из лучших университетов мира. Стипендия называется Faculty Development Programme, University of Central Asia. Она существует и сейчас, дедлайн для заявок — конец октября.

О поступлении





Для поступления мне нужно было пройти два отбора: первый — для получения стипендии, а второй — для зачисления в университет. Пакет документов традиционный: транскрипты, дипломы, Statement of Purpose. Также нужно пройти интервью с финансирующей организацией, на котором вы должны показать, почему достойны стипендии.



На втором этапе к пакету документов необходимо добавить рекомендательные письма. Здесь также нужно заполнить анкету и найти научного руководителя. Еще университет попросил предоставить сертификат о знании английского языка, хотя я окончила магистратуру в США.

В апреле-марте мне пришло письмо о зачислении.





При подаче документов на докторантуру нужно предоставить Research Proposal — документ объемом около пяти страниц, о том, чем вы планируете заниматься во время обучения, из чего будет состоять диссертация, какие у нее цели и задачи.

В моем поступлении большую роль сыграло то, что у меня были хорошие рекомендации от профессоров из моего прошлого вуза — University of Denver. Также у меня был неплохой опыт работы в своей области.

Об особенностях обучения





Докторантура не предполагает обучения, вы скорее приезжаете заниматься исследованиями. Для начала у нас была большая ориентационная встреча департамента, после вместе с научным руководителем обсуждали тему, план и цели диссертации. Затем меня отправили в библиотеку, где нужно было собрать материал. Я обнаружила кучу литературы, под впечатлением которой начертила mind map— карту плана диссертации, по которой работала до конца обучения.

Преимущество докторантуры в Великобритании — огромное количество свободного времени, которое можно распределить так, как хочешь. Большую его часть я проводила в библиотеке, также были еженедельные семинары.





Мы рано начали обсуждать результаты исследований. Послушать нас приходили докторанты разных курсов и профессора департаментов. Иногда выступать перед ними было сложно и нервно. Зато это приучает к дисциплине и заставляет хорошо готовиться.

Есть возможность посещать любые занятия, которые вам интересны. Весь первый триместр я ходила на занятия магистрантов. Мне было интересно увидеть различие в учебе здесь и в США. Великобритания в этом плане консервативнее, больше лекций, чем практических занятий.

Мне нравилось то, чем я занимаюсь. Я получала удовольствие от всего процесса написания докторской диссертации.

Об атмосфере





Вместе со мной в докторантуру поступили около 20 человек из разных стран. Мы быстро сдружились и это сделало мою жизнь легче. Мы тесно общались, а когда возникали проблемы, решали их вместе. Это молодые, энергичные, начитанные и хорошо образованные люди, с которыми весело и интересно. Также была казахская ассоциация, которая по большей части состояла из магистрантов.





Атмосфера в Cambridge University великолепная. Кембридж — красивый и зеленый город. Здесь около 100 библиотек. Это мечта исследователя. Есть традиция formal dinner — ужины при свечах в готическом здании с длинными столами, во время которых все носят мантии. Напоминает сцены Гарри Поттера. Атмосфера старинного вуза захватывает и переполняет.

В Великобритании бюрократическая система в плане документов. Мне повезло, потому что администраторы нашего департамента были профессиональными, всегда шли навстречу. Поэтому советую не замыкаться в себе, всегда говорить о сложностях.

Атмосфера старинного вуза захватывает и переполняет



Однако бюрократия чувствуется и вне университета. Так как я гражданка Казахстана, мне нужно было вставать на полицейский учет. Каждый раз, когда я возвращалась из путешествий, должна была приходить в участок и отмечаться.

Кембридж — маленький и дорогой город. Были проблемы с поиском жилья. Отвлекаться на такие проблемы, когда пишешь докторскую диссертацию, неудобно.

Как повлиял университет





Я была на многих занятиях, смотрела, как ведут себя профессора, подмечала интересные приемы. Училась задавать такие же вопросы: интересные, сложные и неоднозначные.

Также мне повезло работать в исследовательском проекте. Я видела, как специалисты работают над проблемами, смотрела, как они читают научную литературу. Cambridge University — большая школа, в которой я научилась исследовательским приемам.

Докторантура — отличная возможность для личного и исследовательского роста. В английском языке есть подходящее слово — maturity.





Могу порекомендовать докторантуру в Cambridge University всем. Но также советую каждому определить, для чего вам нужна докторская степень и какой университет подходит именно вам. Любой процесс обучения дает возможности для нетворкигнга и выхода на другой уровень как личности и исследователя.





Аскар Сыдыков, 29 лет, город — Бишкек, исполнительный директор Международного делового совета, facebook





О выборе вуза





Для меня Cambridge University — университет мечты. Я давно хотел поехать в Великобританию, мне нравилось все, что с ней связано. Однажды на сайте «Фонда открытого общества» увидел объявление о стипендии. Мне подходила эта программа, так как там было направление, на котором я хотел учиться — коммерческое право.

О поступлении





Здорово, если ваш рабочий опыт гармонирует с программой, тогда это обязательно стоит указать



Заявка на поступление подается одна, она направляется и в Фонд, и в университет. На первом этапе из документов понадобятся свидетельство о высшем образовании, транскрипт и копия паспорта. Далее, когда приходит приглашение, необходимо сдать тест на знание английского языка, заполнить форму, прикрепить две рекомендации и написать эссе. На последнем этапе проходит собеседование с финансирующей организацией.

К лету процесс поступления был завершен. В августе прошла ориентационная сессия, на которой собирались стипендиаты этого года, их направляли в разные университеты мира.

Советую внимательно прочесть условия программы и миссию финансирующей организации. Основываясь на этой информации, вы сможете описать, почему следует отобрать именно вас. Стоит продемонстрировать лидерские навыки и активность: расписать кружки и волонтерские мероприятия, в которых вы участвовали. Здорово, если ваш рабочий опыт гармонирует с программой, тогда это обязательно стоит указать.

Об особенностях обучения





Процесс обучения свободный. У нас на программе не было обязательных письменных заданий. Мы могли сдавать их на проверку и получать оценки, но они были скорее для нас самих. Учеба почти полностью на усмотрение студентов. Самое главное — сдать экзамен. Дается возможность выбора курсов по желанию. Из нескольких десятков нужно выбрать четыре, которыми будешь заниматься до конца семестра. Это зрелый подход, который нацелен на развитие навыков самостоятельной жизни и учебы.Часто проходили гостевые лекции, на них выступали судьи Верховного Суда, главы центральных банков европейских стран, руководство Европейской комиссии — люди, слушать которых интересно и полезно. Также часто проводились карьерные мероприятия. Юридические фирмы, банки, государственные органы — все хотели найти хороших специалистов.. У крупных компаний даже были послы из числа студентов. Они осуществляли взаимодействие организаций внутри университета и помогали организовывать мероприятия.

Основное преимущество Cambridge University — люди. Студенты, преподаватели, административный персонал — со всеми можно наладить контакты и обменяться опытом.

Об атмосфере





В Cambridge University созданы все условия для учебы. Здесь много библиотек с удобной инфраструктурой. На каждом факультете собственная коллекция книг. Есть и центральная библиотека — это крупнейшее хранилище литературы во всей Европе.

В администрации есть тьюторы. Если чего-то не знаешь, они всегда подскажут и помогут.

Кембридж — небольшой, но живописный городок. Он сохранил весь архитектурный ансамбль и свою историю. Здесь можно почувствовать себя в XVII-XVIII веках, настолько ярко ощущается атмосфера средневекового города.





Я думал, что кампус будет располагаться отдельно, но это оказалось не так. Здания университета разбросаны по всему городу. Это дает возможность ходить по городу и не замыкаться в одном пространстве.

В Кембридже дорогая жизнь. Особенно это касается жилья.

Как повлиял университет









Еще университет дал возможность пообщаться с представителями разных специальностей, стран и культур. Здесь концентрация интересных людей со всего мира.



Cambridge University дал мне возможность взглянуть на свою страну и общество по-другому.Здесь концентрация интересных людей со всего мира.

Рекомендую всем поступать, особенно на программы бакалавриата, так как год магистратуры проходит быстро. Это университет, в котором обучались Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и Стивен Хокинг, также здесь большое количество мероприятий, которые формируют тебя как личность.