Cambridge University: что дает учеба в престижном университете и как туда поступить

Cambridge University — один из старейших университетов мира, в котором учились Исаак Ньютон и Стивен Хокинг. Мы поговорили со студентами из Центральной Азии о том, как здесь устроена учеба и на что нужно обращать внимание при поступлении.
Анель Кулахметова, 42 года, город — Алматы, преподаватель, консультант, facebook
О выборе вуза
Я узнала об условиях, поняла, что это потрясающая возможность учиться бесплатно в одном из лучших университетов мира. Стипендия называется Faculty Development Programme, University of Central Asia. Она существует и сейчас, дедлайн для заявок — конец октября.
О поступлении
На втором этапе к пакету документов необходимо добавить рекомендательные письма. Здесь также нужно заполнить анкету и найти научного руководителя. Еще университет попросил предоставить сертификат о знании английского языка, хотя я окончила магистратуру в США.
В апреле-марте мне пришло письмо о зачислении.
При подаче документов на докторантуру нужно предоставить Research Proposal — документ объемом около пяти страниц, о том, чем вы планируете заниматься во время обучения, из чего будет состоять диссертация, какие у нее цели и задачи.
В моем поступлении большую роль сыграло то, что у меня были хорошие рекомендации от профессоров из моего прошлого вуза — University of Denver. Также у меня был неплохой опыт работы в своей области.
Об особенностях обучения
Преимущество докторантуры в Великобритании — огромное количество свободного времени, которое можно распределить так, как хочешь. Большую его часть я проводила в библиотеке, также были еженедельные семинары.
Мы рано начали обсуждать результаты исследований. Послушать нас приходили докторанты разных курсов и профессора департаментов. Иногда выступать перед ними было сложно и нервно. Зато это приучает к дисциплине и заставляет хорошо готовиться.
Есть возможность посещать любые занятия, которые вам интересны. Весь первый триместр я ходила на занятия магистрантов. Мне было интересно увидеть различие в учебе здесь и в США. Великобритания в этом плане консервативнее, больше лекций, чем практических занятий.
Мне нравилось то, чем я занимаюсь. Я получала удовольствие от всего процесса написания докторской диссертации.
Об атмосфере
Атмосфера в Cambridge University великолепная. Кембридж — красивый и зеленый город. Здесь около 100 библиотек. Это мечта исследователя. Есть традиция formal dinner — ужины при свечах в готическом здании с длинными столами, во время которых все носят мантии. Напоминает сцены Гарри Поттера. Атмосфера старинного вуза захватывает и переполняет.
В Великобритании бюрократическая система в плане документов. Мне повезло, потому что администраторы нашего департамента были профессиональными, всегда шли навстречу. Поэтому советую не замыкаться в себе, всегда говорить о сложностях.
Атмосфера старинного вуза захватывает и переполняет
Однако бюрократия чувствуется и вне университета. Так как я гражданка Казахстана, мне нужно было вставать на полицейский учет. Каждый раз, когда я возвращалась из путешествий, должна была приходить в участок и отмечаться.
Кембридж — маленький и дорогой город. Были проблемы с поиском жилья. Отвлекаться на такие проблемы, когда пишешь докторскую диссертацию, неудобно.
Как повлиял университет
Также мне повезло работать в исследовательском проекте. Я видела, как специалисты работают над проблемами, смотрела, как они читают научную литературу. Cambridge University — большая школа, в которой я научилась исследовательским приемам.
Докторантура — отличная возможность для личного и исследовательского роста. В английском языке есть подходящее слово — maturity.
Могу порекомендовать докторантуру в Cambridge University всем. Но также советую каждому определить, для чего вам нужна докторская степень и какой университет подходит именно вам. Любой процесс обучения дает возможности для нетворкигнга и выхода на другой уровень как личности и исследователя.
Аскар Сыдыков, 29 лет, город — Бишкек, исполнительный директор Международного делового совета, facebook
О выборе вуза
О поступлении
Здорово, если ваш рабочий опыт гармонирует с программой, тогда это обязательно стоит указать
К лету процесс поступления был завершен. В августе прошла ориентационная сессия, на которой собирались стипендиаты этого года, их направляли в разные университеты мира.
Советую внимательно прочесть условия программы и миссию финансирующей организации. Основываясь на этой информации, вы сможете описать, почему следует отобрать именно вас. Стоит продемонстрировать лидерские навыки и активность: расписать кружки и волонтерские мероприятия, в которых вы участвовали. Здорово, если ваш рабочий опыт гармонирует с программой, тогда это обязательно стоит указать.
Об особенностях обучения
В Cambridge University проводилось большое количество внеучебных мероприятий. Часто проходили гостевые лекции, на них выступали судьи Верховного Суда, главы центральных банков европейских стран, руководство Европейской комиссии — люди, слушать которых интересно и полезно. Также часто проводились карьерные мероприятия. Юридические фирмы, банки, государственные органы — все хотели найти хороших специалистов.. У крупных компаний даже были послы из числа студентов. Они осуществляли взаимодействие организаций внутри университета и помогали организовывать мероприятия.
Основное преимущество Cambridge University — люди. Студенты, преподаватели, административный персонал — со всеми можно наладить контакты и обменяться опытом.
Об атмосфере
В администрации есть тьюторы. Если чего-то не знаешь, они всегда подскажут и помогут.
Кембридж — небольшой, но живописный городок. Он сохранил весь архитектурный ансамбль и свою историю. Здесь можно почувствовать себя в XVII-XVIII веках, настолько ярко ощущается атмосфера средневекового города.
Я думал, что кампус будет располагаться отдельно, но это оказалось не так. Здания университета разбросаны по всему городу. Это дает возможность ходить по городу и не замыкаться в одном пространстве.
В Кембридже дорогая жизнь. Особенно это касается жилья.
Как повлиял университет
Еще университет дал возможность пообщаться с представителями разных специальностей, стран и культур. Здесь концентрация интересных людей со всего мира.
Рекомендую всем поступать, особенно на программы бакалавриата, так как год магистратуры проходит быстро. Это университет, в котором обучались Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и Стивен Хокинг, также здесь большое количество мероприятий, которые формируют тебя как личность.