University of Oxford. Об учебе в старейшем университете в мире и жизни в Великобритании

Учеба в University of Oxford не прерывается уже почти тысячу лет. Мы поговорили с людьми из Центральной Азии об особенностях обучения, преимуществах и недостатках.





Томирис Атажанова, 28 лет, город — Оксфорд, молодой врач-ученый, @doctor_tomi









О выборе вуза





. Во-первых, учеба в University of Oxford была моей мечтой со школы. Также мне понравилась программа. Так как я хочу быть акушер-гинекологом и заниматься репродуктологией, мне хотелось глубже окунуться в мир узкой специализации. Программа Clinical Embryology соединяет в себе все сферы, которые мне нужны для этого.В год моего поступления University of Oxford занимал первое место в QS WorldUniversity Rankings. К тому же, это один из старейших университетов мира. Мне хотелось ощутить на себе всю академическую жизнь университета такого ранга.

О поступлении

Я подавала документы только в University of Oxford. Но не советую так делать. Хорошей стратегией будет выбор нескольких университетов разных рангов, чтобы был запасной вариант.

Для каждой программы в University of Oxford свои этапы поступления, их можно найти на официальном сайте университета. Для большинства из них необходим сертификат IELTS, исключение, если вы уже обучались на английском языке. В моем пакете документов были также: мотивационное письмо — на сайте можно найти вопросы, на которые нужно в нем ответить, три рекомендательных письма от профессоров и работодателей и резюме-CV с опытом научных работ. Последний этап — интервью, после чего присылают приглашение.

В University of Oxford большое внимание уделяют оценкам. Часто отбирают топ студентов по GPA.

Об особенностях обучения

В связи с пандемией я обучалась в онлайн-формате. Но мы могли приходить в лаборатории, практиковать навыки, общаться с одногрупниками и преподавателями.





Учеба в University of Oxford очень интенсивная. Здесь строгая система оценки. Получить хорошую оценку сложно, не говоря уже об отличной.

Из особенностей могу отметить, что экзамены сдаются в письменном виде.

Финальная оценка складывается из нескольких заданий, которые нужно выполнять на протяжении всего года. Каждое из них имеет определенный вес: тест после первого семестра составляет 5%, письменный экзамен, после второго — 40%, эссе — 15%. Диссертация и ее устная защита составляют 30 и 10%, соответственно.

Об атмосфере

В University of Oxford, теплая атмосфера, все мероприятия проходят дружно.

Со стороны преподавателей чувствуется поддержка. К ним можно обратиться, если есть проблемы или трудности.

Вместе с этим, атмосфера конкурентная. Нужно понимать, что вокруг много сильных студентов, не падать духом, если что-то не получается.

Отношения с одногруппниками хорошие, но сдружиться по-настоящему нам помешал формат онлайн-обучения.

Мне нравится жизнь в Великобритании. Здесь чувствуешь себя в безопасности. Природа красивая, но погода часто пасмурная. За все лето было только две недели жарких дней.





Жилье в Великобритании часто «шерится» — четыре-пять человек снимают комнаты в одном здании. Дома нужно выбирать, смотреть по условиям. Красивые фотографии не всегда соответствуют реальности, могут быть технические проблемы.

Как повлиял университет





Университет дал мне много как в профессиональном плане, так и в личностном.

Учеба в University of Oxford научила меня дисциплине и скрупулезному отношению к научным данным и публикациям. Я смогла принять свои пробелы в знаниях и начать работу над ними.

Еще приобрела навык не обесценивать свой труд. Были моменты, когда мне не нравилась проделанная работа — я сомневалась в ней, в то время как мой преподаватель хвалил и говорил, что работа сделана хорошо.

Я бы советовала поступать в University of Oxford, но не во время пандемии. Университет предлагает сильную академическую подготовку и активную социальную жизнь. Здесь много интернациональных студентов. Это хорошая возможность найти новых друзей.

Не советовала бы поступать тем, кто не хочет усердно работать. Также не рекомендовала бы тем, кто не может смириться с тем, что он не лучший.





Азиза Бекниязова, 30 лет, город — Нур-Султан, бизнес-аналитик в EPAM Systems, LinkedIn





О выборе вуза

University of Oxford был для меня детской мечтой. Я часто слышала о нем, но учеба там казалась для меня чем-то недосягаемым. На заключительном курсе бакалавриата я обучалась в University of Leicester, по программе «Болашак», где и появились мысли о продолжении учебы. Тогда и решила подать в University of Oxford.

У меня не было четких ожиданий, просто попыталась реализовать мечту детства. Другие университеты даже не рассматривала. Ясно понимала и знала, что University of Oxford — это традиции, репутация и высокий рейтинг.

О поступлении

Первый этап поступления — сдача пакета документов. У каждой специальности собственные требования. На факультете компьютерных наук, нужно было заполнить анкету, сдать резюме, мотивационное эссе и три рекомендательных письма. Весь процесс подачи проходит в онлайн-формате через сайт. Этот этап важен, так как именно здесь отсеивается большой процент подавших заявку. Советую основательно подготовить все документы. Я потратила два месяца, чтобы написать правильное мотивационное письмо и составить резюме.



Не бойтесь идти выше, даже если человек вас не знает, всегда можно познакомиться и объяснить ситуацию



Самое важное в пакете документов — рекомендательные письма. Желательно, чтобы их авторами были профессора, которые известны в научных кругах. Две рекомендации я получила от моих преподавателей. За последним пошла к декану University of Leicester, знаменитому профессору. Мы не были знакомы, но я объяснила всю ситуацию, показала оценки, рассказала о своей мотивации. Он заинтересовался и с удовольствием написал рекомендательное письмо, для этого даже поговорил с моими преподавателями. Не бойтесь идти выше, даже если человек вас не знает, всегда можно познакомиться и объяснить ситуацию.

Для второго этапа, на почту приходит задание по специальности. Для ее решения дают 48 часов. В моем случае это письмо попало в папку «Спам». Я увидела его тогда, когда время почти истекло. В письме университету я честно рассказала о возникшей ситуации. Комиссия пошла мне на встречу и приняла задание даже после дедлайна.

Затем настал черед технического интервью. Его проводили по телефону, после которого мне прислали conditional offer. Условиями для поступления были получение красного диплома и высокий балл за диссертацию.

Об особенностях обучения





Об атмосфере

Взамен нам давали месяц на решение задания. Хотя можно было пользоваться интернетом и библиотеками, ответов или подсказок найти было невозможно. Их просто еще не было в мире, так как над этими заданиями профессора работали прямо сейчас. Все время: по дороге домой, в библиотеке, в постели, приходилось думать о решении. Такой подход давал мотивацию мыслить креативно, вне рамок общепринятого.У меня получилось набрать высокие баллы, хотя я ожидала, что буду средним студентом. Считаю, что все возможно. Главное — подойти с ответственностью и не переставать думать о решении.

Одним из преимуществ University of Oxford считаю уникальную систему строения. Вместо одного кампуса здесь 38 колледжей, каждый из которых имеет свои особенности. Это дает возможность студентам общаться не только с одногруппниками, но и с людьми из абсолютно разных стран. Благодаря этому, заводишь знакомства и связи в разных сферах.

University of Oxford — это многовековой университет с собственными традициями. Здесь активная социальная жизнь, есть возможность заниматься спортом, музыкой и любыми хобби. Проходит множество тематических вечеринок, например, званые ужины в стиле Гарри Поттера.

Общаясь с другими студентами, ежедневно узнаешь что-то новое. Каждый интересен по-своему



Стоит отметить, что University of Oxford — требовательный университет. Нужно быть морально готовым отдаваться полностью. Вуз предоставляет помощь специалистов, но нужно готовить себя физически и морально.

Люди в университете создают особую атмосферу. Общаясь с другими студентами, ежедневно узнаешь что-то новое. Каждый интересен по-своему. Здесь чувствуешь себя комфортно, если не знаешь чего-то, всегда можно попросить помощи.

Также здесь хорошо развито сообщество выпускников. Кстати, если ты прошел через посвящение, то это на всю жизнь. Даже если через десятилетия ты вернешься для обучения, проходить его снова не нужно. Такие мелочи создают атмосферу, дают классное ощущение.





Люди в Великобритании приветливые. Быть вежливым и открытым, здесь — общепринятая норма. В этом есть и другая сторона, которую я считаю недостатком. На ошибки редко указывают прямо, поэтому не всегда понимаешь, все ты сделал правильно или нет.

Как повлиял университет





Помимо хорошего образования и доступа к передовым исследованиям, университет дал мне возможность наладить общение с умными, креативными и амбициозными людьми.

После University of Oxford я поняла, что все возможно, даже если это кажется недосягаемым.

Я рекомендую всем пытаться поступать в​ University of Oxford. Главное — подготовиться, подойти серьезно к поступлению, выделить достаточно времени на подготовку. И все будет хорошо.





Фаррух Умаров, 28 лет, город — Душанбе, консультант Вашингтонского офиса Всемирного банка, соучредитель и директор акселератора навыков Ilmhona, LinkedIn





О выборе вуза

University of Oxford всегда был для меня недосягаемой мечтой. Однако, когда я учился в Американском университете в Центральной Азии, то узнал о девушке из моего факультета, которая поступила в Blavatnik School Of Government — кафедру University of Oxford. Это послужило мотивацией для меня. Я понял, что есть такая возможность, и решил поступить.



Мне понравилось, что в Blavatnik School Of Government большой акцент на практических навыках. Еще одним фактором стала безупречная репутация University of Oxford.

О поступлении

Для поступления в University of Oxford необходимо подать онлайн-заявку. На мою программу необходимо было сдать два эссе: одно о том, почему я хочу учиться в University of Oxford, а второе — в формате Policy Paper нужно было написать о какой-то проблеме в обществе и предложить возможные решения.

Советую готовить документы так, чтобы каждый из них отражал определенную часть вашей деятельности. Это называется Compelling Narrative — убедительное повествование. Чтобы человек, читающий вашу заявку, мог получить общую картину.

Комиссия смотрит на академические и аналитические навыки, а также на commitment — ваши обязательства перед собой, обществом и страной.

Старые традиции смешиваются с инновационными подходами. Это лучшие профессора, атмосферные колледжи и библиотеки, в которых хочется учиться



Получить приглашение — только часть пути. На втором этапе необходимо найти финансовые средства. В таких университетах, как Oxford, существуют фонды и разные стипендиальные программы, которые поддерживают студентов. Я подавал на программу Cheavening, но не прошел. Затем попробовал подать документы в Startup Nation Central. Здесь, главное условие — написать диссертацию об инновационной политике Израиля. Я прошел по этой программе и после окончания проработал какое-то время в Тель-Авиве.

Об особенностях обучения

Здесь старые традиции смешиваются с инновационными подходами. Это лучшие профессора, атмосферные колледжи и библиотеки, в которых хочется учиться.

Для меня, самым важным было общение с однокурсниками. Со мной учились 120 человек из 70 стран мира. Среди них были люди из крупных компаний и правительств разных государств. Я многому научился у них. Считаю, что опыт взаимодействия с такими людьми оказал большое влияние на мою личность.

Стоит сказать, что во время моей учебы большой акцент делался на проблемах Запада. Мы редко говорили о развивающихся странах. Даже кейсы были сосредоточены вокруг США, Европы и изредка Китая.

В University of Oxford, строгая система оценки. Мало кто получал больше 80 баллов. Если ты получаешь 70, то считаешься отличником.

Об атмосфере

Внутри университета много разных сообществ. Можно найти единомышленников в любом занятии. В Оксфорде часто идет дождь, здесь мало солнца. Мне, выросшему в солнечном Таджикистане, было сложно, в первое время. Также мне не понравилась еда — до плова и мант ничего не дотягивает. Как повлиял университет

Самое главное, чему научил университет — не бояться мечтать и делать большие шаги. Этот опыт дал мне перспективу, он позволил пересмотреть мое отношение к миру. Я понял, что хочу внести вклад в жизнь людей, которые живут в Таджикистане.



Рекомендую поступать всем, кто хочет достичь чего-то большего в жизни. University of Oxford, как трамплин для людей, у которых большие цели и амбиции.



Этот опыт дал мне перспективу, он позволил пересмотреть мое отношение к миру. Я понял, что хочу внести вклад в жизнь людей, которые живут в Таджикистане.University of Oxford, как трамплин для людей, у которых большие цели и амбиции.

. Можно сказать, что развивается FOMO (Fear Of Missing Out) — страх того, что все пропустишь. В один день мог выступать Дэвид Кэмерон и Майкл Блумберг. Приходилось постоянно выбирать и приоритизировать социальную жизнь.