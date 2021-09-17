Stanford University. О поступлении и учебе в одном из самых авторитетных университетов США

Stanford University — это не только университет, но еще и один из самых известных частных исследовательских университетов в мире. Мы поговорили с людьми из Центральной Азии о поступлении, особенностях обучения и атмосфере в университете.





Тогжан Абишева, 42 года, город — Алматы, экономист, linkedin





Моя профессиональная карьера связана с Национальным Банком. Это учреждение много вкладывает в обучение своих кадров — мы часто ездили на семинары и конференции. В последнее время, когда многие вещи были поставлены на паузу, я начала искать для себя новый формат, чтобы повысить уровень своего образования. Хотела поступить на профессиональную программу. При многих крупных университетах открыты направления для тех, кто хочет выйти на новый уровень развития карьеры. Они более прикладные, а их структура и содержание гибкие.

Программу Stanford LEAD — Lead, Engage, Accelerate, Disrupt, я нашла быстро. Это годовая программа, рассчитанная на состоявшихся, опытных руководителей, менеджеров, специалистов среднего и высшего уровня. Там нужно заполнять вводную анкету, она нужна, чтобы понять подходит ли вам программа. Мой match был 93%.

О поступлении

В ходе заполнения заявки берешь паузы, останавливаешься, думаешь. Необходимо прикрепить все дипломы и транскрипты. Далее нужна рекомендация. Рекомендатель должен перейти по специальной ссылке и написать подробный, объективный и профессиональный отзыв о тебе и твоей деятельности. Также нужно предоставить эссе и пройти собеседование. Сертификаты IELTS или TOEFL не требуются, так как по умолчанию считается, что ваш английский на уровне профессионального владения.

Второй этап — собеседование, оно проходит в онлайн-формате. Когда озвучивают вопрос, включается счетчик, нужно уложиться по времени. Заранее к собеседованию не готовишься, тебя просят быть искренним. Два вопроса общие: для чего вам нужна программа; и кем вы себя видите. Остальные специфические: чем вы можете быть полезны программе; и наоборот.

Главное здесь — искренность. Важно быть честным и выражать только то, что думаешь и чувствуешь. У меня сложилось впечатление, что комиссия распознает документы, написанные не вашей рукой.

Процент поступающих не раскрывается, но дают понять, что фактом поступления можно гордиться. Было сюрпризом узнать, что я первая обучающаяся из Казахстана. У них есть географическая карта учащихся, там более 85 стран, Казахстан теперь в их числе.

Об особенностях обучения

Stanford LEAD — годовая онлайн-программа, последний модуль которой должен быть оффлайн.



Меня привлек качественный профессорско-преподавательский состав. Здесь много групповых заданий, в ходе которых приходится работать с разными людьми в различных часовых зонах.

Программа построена грамотно. Специалисты из Stanford University смогли построить ее так, чтобы взрослые люди — лидеры, смогли учиться вместе, стать друзьями и помогать друг другу. Это незабываемый опыт, о котором пишут все участники.





Здесь современные кейсы. Они учитывают текущие события: пандемию, удаленную работу и так далее. Вся информация up to date — это свежие знания, получаемые прямо на ходу.

В процессе обучения скомбинированы все виды заданий: лекции, презентации, сочинения с мнением об определенной проблеме, дебаты, как групповые, так и индивидуальные.

Учеба идет по американскому времени, занятия могли проходить в 23:00 или в 05:00. Сон был сбит на протяжении всего года. Здесь нет традиционного расписания. И это вызов — встроить учебу в жизнь с работой и личными делами.

Об атмосфере

Одно из главных преимуществ международного обучения — нетворкинг, расширение знакомств и связей. Я была удивлена огромному количеству лидеров и профессионалов из разных сфер. Это удивительно, какие есть сейчас возможности — не выходя из дома завести друзей, соратников и коллег по всему миру.



В обучении не было конкуренции, все помогают, вместе делают задания и общаются.

Здесь много сотрудников из Amazon, Google и Facebook, встречаются стартаперы и инвесторы, весь профессиональный мир как по сферам деятельности, так и по географии.





Атмосфера дружеская, теплая, и одновременно с этим, рабочая. Думаю, это связано с тем, что люди здесь учатся не для оценки.

Во время обучения мы в любой момент могли оказаться в команде с незнакомцами. Это всегда интересно — люди здесь стоят того, чтобы гордиться знакомством с ними.

Как повлиял университет

После прохождения программы чувствую себя готовой к любым профессиональным вызовам. Я приобрела много новых знаний и считаю себя более зрелым менеджером и лидером.Мне кажется, это именно то, что нужно нашему обществу. Управленцы, предприниматели, люди, начинающие бизнес — всем будет полезно пройти курсы программы. Кадровым службам и рекрутинговым организациям тоже советую обратить на нее внимание — выпускники Stanford LEAD — отличные специалисты.

Программа Stanford LEAD — это не статичные знания, а теория, которая подкреплена практикой и актуальна на данный момент.





Айвар Абрашулы, 21 год, докторант, @aivarabrashuly

О выборе вуза

После окончания хотел продолжить работу в этой сфере. При выборе университета ориентировался на исследовательские группы — это студенты, докторанты и постдокторанты во главе с профессором. Они много публикуются в хороших, качественных журналах и создают agenda setting research — темы, которые изучают другие, это можно назвать передним фронтом науки. Я знал одного профессора из Stanford University и хотел попасть в группу под его руководством.

Также мне понравилось, что программы PhD здесь практико-ориентированные. К тому же Stanford University— один из лучших вузов мира. Он традиционно занимает высокие места в рейтингах.

О поступлении

Подача документов в Stanford University не централизованная. В разных департаментах, этот процесс имеет свои особенности. Обычно подача до 1 декабря с вступительными экзаменами GRE и TOEFL. Тут отсеивается большое количество подавших заявку.

Следующий этап — серия интервью с профессорами на разные темы, не обязательно исследовательские. В моем случае их было три.

В эссе советую уделить большое внимание исследовательской работе — ваши проекты и приоритеты, в которых хотите развиваться. Здорово, если рекомендательные письма будут от профессоров из разных университетов. GPA должен быть не ниже 3.5, но этот минимум не строгий и может отличаться.

Во время подачи документов рекомендую найти то, что будет связывать вас с университетом. К примеру, для меня это был профессор, который знал мое имя и понимал, чем я занимаюсь.

Программы PhD в Америке спонсируются университетом. Для людей, которые поступают на факультет инженерии, советую принять участие в стипендиальной программе Knight-Hennessy Scholars. Она проводится раньше, чем открывается набор в университет, а стипендия здесь выше стандартной.

Об особенностях обучения

Учащиеся здесь сами могут настроить учебный план, подобрать курсы и преподавателей. Также можно выбрать, как будет оцениваться дисциплина, традиционными оценками либо показателями: прошел/не прошел. Здесь фиксированно только расписание, остальное можно построить так, как хочешь.

В Stanford University оказывается полная финансовая помощь. Можно полностью сосредоточиться на учебе.

Об атмосфере

Сотрудники Stanford University — первоклассные специалисты. Дела здесь решаются быстро — это особенно важно для человека из другой страны. Ответы по e-mail приходят без задержки.





Stanford University размером с небольшой городок. Здесь три кампуса, можно найти все, что необходимо для студента. Есть и отрицательные стороны — приличное расстояние между зданиями. Для того, чтобы комфортно передвигаться, нужна машина или велосипед. Общественный транспорт развит не так сильно, он ходит редко и им мало кто пользуется.

Атмосфера спокойная, люди не спешат. Цены довольно дорогие, но стипендии и зарплаты достойные.





Асрор Арабжанов, 28 лет, город — Ташкент, юрист, Facebook

О выборе вуза

По образованию я юрист, окончил международный Вестминстерский университет в Ташкенте в 2014 году. После окончания работал в разных сферах, поэтому приобрёл опыт не только в юридической сфере, но и в менеджменте.

В 2020 году я решил развить навыки и знания в области корпоративного права, и подал документы в несколько зарубежных университетов: в Америке, Европе, Германии и Канаде. Поступил в несколько из них, в том числе в Stanford University.

Мой выбор основывался на нескольких факторах: рейтинг, профессорско-преподавательский состав и собственные предпочтения. Stanford University выигрывал по всем параметрам: он традиционно занимает высокие места в рейтингах, а его профессора часто участвуют в судебных разбирательствах и делятся экспертным мнением в делах верховного суда США.

О поступлении

. С первых лет бакалавра стоит работать над своим профайлом, подстраивать его под то направление, куда вы хотите поступить.

Я начал подготовку в октябре 2019 года. Использовал портал Law School Admission Council. Его удобство заключается в том, что не нужно отправлять оригиналы документов в каждый университет по отдельности. Сотрудники LSAC оценивают диплом и транскрипт и помогают отправить документы. Общая стоимость расходов по услугам составляет от 500 до 800 долларов.

Stanford University направлен на практикующих юристов, поэтому в первую очередь здесь смотрят на опыт работы. Также просят два или три рекомендательных письма. Рекомендателями должны выступать люди, которые хорошо вас знают, профессор или руководитель, который может дать вашим знаниям и способностям объективную оценку.

В эссе нужно подробно рассказать о себе. В рассказе объемом 1500-2000 слов, нужно представить себя, выделиться от остального пула студентов. Советую изучать университет, преподавателей и программы, заранее. Это поможет узнать, какой студент им нужен.

Я полагаю, что меня выбрали благодаря нестандартному карьерному пути — моему разнообразному юридическому и менеджерскому опыту.

Следующий этап — интервью. Его не назначают заранее, не говорят, кто и когда позвонит. Со мной связались в шесть утра. Я даже не сразу понял, в чем дело. Разговор может быть на любую тему. В моем случае, под конец попросили рекомендовать фильм. Я рассказал о сериале The Crown от Netflix.

В Stanford University сложно поступить, но после официального приглашения, можно не беспокоиться о финансировании. Университет берет этот вопрос на себя, предоставляют скидки и стипендии. Полную сумму платишь только тогда, когда заработок родителей больше 250 тысяч долларов.

Жителям Узбекистана советую обратить внимание на стипендию «Эл-юрт Умиди». Это программа, которая покрывает все расходы на обучение — контракт, билеты, страховку. В течение года они отправляют около 350 студентов в зарубежные университеты.



Об особенностях обучения

Процесс обучения интересный, он отличается от всего, что было раньше в моей жизни. Подход индивидуальный, можно выбрать предметы и направления. Строгих заданий нет, ценится креативность.

В Stanford University я понял важность office hours преподавателей. Они назначают время, в которое можно подойти и задать интересующие вопросы. У этих преподавателей большой опыт и налаженный нетворкинг. Они могут подсказать интересные предметы, дать рекомендацию на стажировку, направление в юридическую фирму и многое другое.





Еще одна особенность — 90% студентов из разных стран. Среди них есть судьи, прокуроры, а их средний возраст — 30-35 лет. Считаю, что нужно вжиться в это общество. Ведь суть обучения за рубежом — налаживание контактов и нетворкинга.

В рамках некоторых предметов можно построить проекты с действующими фирмами в California Bay Area — городами, которые находятся на побережье. Здесь накоплены компании-единороги, которые смогли достичь капитализации в 1 млрд долларов. Это одна из сильных сторон Stanford University. Он выпускает последние инновации мира.

В связи с проблемами с визой я опоздал на неделю, поэтому сложно было догнать однокурсников. Процесс акклиматизации и ознакомления дался сложно, но со временем привыкаешь.

Об атмосфере







Здесь много разных сообществ. Студенты сами организуют их, создают нетворкинг и хорошую атмосферу.

Я приехал с женой, она тоже вступила в сообщества, занялась йогой, изучением иностранных языков. Для Student-dependent — людей, которые приехали вместе с обучающимися все бесплатно, они могут пользоваться библиотекой, бассейном и остальными ресурсами.

Как повлиял университет

В Stanford University я научился многому: выстраивать отношения, расширять нетворкинг. Многое приобрел в профессиональном плане.

Я бы рекомендовал поступать всем, хотя бы попробовать. Это даст возможность ознакомиться с процедурой. Откроет двери в мир, который до этого был закрыт.