Бизнес по-азиатски. 77 предпринимателей из Центральной Азии, которые открыли компании за рубежом

12 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в США

Назим Палташев, Кремниевая долина, дизайнер, предприниматель





Назим — основатель бренда одежды Soul of Nomad. Он был в списке люксовых брендов мужской одежды от Forbes. Джинсы его бренда носят известные предприниматели и звезды.





Мира Сариева, город — Нью-Йорк, эксперт по организации бизнеса в США, @mira_sariyeva





Мира — основатель консалтинговой компании TealBridge Consulting в Нью-Йорке. Она помогает людям из других стран создать собственный бизнес в США, подготовить все необходимые документы и получить бизнес-визу.





Алмас Жуманов, город — Ирвайн, Калифорния, CEO в Lighthouse Corp. USA, facebook





Алмас вместе с партнерами в начале 2000-х создал компанию Lighthouse в Казахстане. Сегодня она представлена и в США. Lighthouse Corp. USA занимается девелопментом. Готовит проекты для сдачи в аренду в курортных городах, создает модульные здания. Например, один из проектов — глэмпинг «Юрты в Пустыне».

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9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Китае

Виталий Васильев, город — Алматы, Генеральный директор компании VITA International Guangzhou, @vita.china





Ведет бизнес с Китаем с 1998 года. Начинал с того, что закупал там одежду и продавал в Казахстане. Постепенно выучил китайский язык и переехал в Китай. Сейчас офис компании VITA находится на границе двух городов — Гуанчжоу и Хушань. Сотрудники занимаются консолидацией товаров со всего Китая и отправляют их в страны СНГ, Дубай, Израиль, Италию.





Айжан Жузбай, город — Пекин, дизайнер одежды, основатель бренда ZHUZBAY, @aizhan_zhuzbay





Айжан получила образование в Пекинском институте по специальности Fashion Art Design. А после окончания университета основала свой бренд ZHUZBAY. Развивает казахстанский бренд на международном уровне.





Данил Чупиков, город — Шанхай, Генеральный директор Shanghai Busy-China Global Trade, @danil_busy_china





Данил переехал в Китай в 2010 году. Во время учебы в университете работал в качестве переводчика. Также получил опыт в области экспорта строительных материалов и медицинского оборудования из Китая. После этого вместе с другом основал Shanghai Busy-China. Основная деятельность компании — экспорт оборудования и продукции на рынки СНГ.

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9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Великобритании

Бек Нарзи, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi





Бек Нарзи — предприниматель, ресторатор и писатель из Таджикистана. Вместе с братом открыл три ресторана в Лондоне. Вошел в топ-10 лучших предпринимателей по версии Havana Club и в число самых влиятельных людей мира барной индустрии.

Выпустил две книги для хореканцев: «Кодекс хореканца. Успешная карьера в 50 шотах» и «7 дней до взлета».





Айгуль Серикбаева, город — Лондон, Директор и основатель London Education Group, @aigullondon





Айгуль вместе с семьей переехала в Великобританию из Казахстана больше десяти лет назад. После окончания университета вместе с супругом открыла компанию и получила визу предпринимателя.

Семья развивает бизнес в сфере образования. Осуществляют услуги консалтинга, помогают поступить в университеты, колледжи и школы Великобритании и других англоязычных стран.





Музаффар Садыков, город — Лондон, основатель уличного кафе «Ошпаз» и Pasha Central Asian Restaurant, @oshpaz_london





Музаффар — предприниматель родом из города Ош в Кыргызстане. Со школы подрабатывал в кафе отца и деда. А после окончания университета решил пройти обучение за рубежом и переехал в Великобританию в 2009 году.

В 2012 году открыл в Лондоне кафе Pasha Central Asian Restaurant — ресторан восточной кухни. А спустя шесть лет — уличное кафе «Ошпаз».

Больше предпринимателей в Великобритании по ссылке.

15 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Москве

Элина Турдубекова, город — Москва, предприниматель, @turdubekova_





Элина основала первый бизнес в Москве в 20 лет. Сейчас развивает в России салон красоты T.Room и магазин по продаже конвертов для малышей на выписку.





Искендер Мейманкулов, город — Москва, предприниматель, @iskender_jm





Искендер приехал в Москву после неудачного опыта ведения бизнеса в Кыргызстане. Спустя время открыл в России свою компанию, где помогал приезжим с оформлением документов, работал с органами, миграционной службой. Сейчас у предпринимателя аутсорсинговая компания, которая предоставляет временный или постоянный персонал.

Также открыл в Москве бойцовский клуб «Поколение».





Келсинай Шакирова, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova





Келсинай переехала в Москву из Кыргызстана. Первое время работала кассиром, поваром, официанткой, продавцом, администратором. А три года назад решила начать свое дело.

На текущий момент у девушки несколько бизнес-проектов: языковая школа Kelsinay_Shakirova_School, компания недвижимости: «Ипотечный центр 312» и «Билет Центр 312».

Больше предпринимателей в Москве по ссылке.

10 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в ОАЭ

Улугбекхон Максумов, город — Дубай, предприниматель, @ulugbekhon





Улугбекхон — предприниматель из Узбекистана. Переехал в ОАЭ в 2006 году. Сейчас основатель, владелец и Генеральный директор компании Inkas Vehicles LLC — завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ.





Гульфайрус Сарыбаева, город — Дубай, экономист, предприниматель, художник, @gulfairusmiss





Гульфайрус переехала в Дубай из столицы Казахстана, где занималась бизнесом. После переезда поняла, что в ОАЭ мало квалифицированных мастеров в сфере красоты и решила открыть собственную студию. В GS Lash Lab Dubai помимо услуг по наращиванию услуг проводят обучение мастеров.





Мирзо Хафизов, город — Дубай, ресторатор, @h_mirzo





Мирзо переехал в Дубай более 12 лет назад из Узбекистана и вместе с партнером открыл первый узбекский ресторан Zor на искусственном острове «Пальма». Также развивает два других проекта — Bramble bar и Aka.

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8 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Турции

Жылдызбек Жолдошбек уулу, город — Анкара, экспорт, компания Datka





Жылдызбек переехал в Анкару из Кыргызстана в 18 лет. Во время учебы в магистратуре работал с турецкими заводами, а в 2014 году открыл свою компанию. Datka занимается экспортом строительных материалов в страны постсоветского пространства: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Украина.





Айгерим Айкумбаева, город — Стамбул, предприниматель, @aigerim_ae





Айгерим переехала в Турцию в 2018 году из Казахстана. Начала вести деятельность в сфере проведения пластических операций в Турции. Помогает людям из других стран в организации процесса на месте. Выступает посредником между доктором и пациентом.





Асья Толепбекова, город — Стамбул, предприниматель, владелец бутика Lalune jewerly, @maishorina





Асья живет в Стамбуле. Ее бизнес по оптовой продаже украшений из серебра и золота вырос из хобби, когда девушка фотографировала красивые украшения и выкладывала их на свою страничку в социальных сетях. Также помогает осуществлять закуп и отправку товаров из Турции предпринимателям из других стран.

Больше предпринимателей в Турции по ссылке.

7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес во Франции

Гаухар Ассион, город — Париж, основатель ресторана Chez Mademoiselle, @paris_astana





Гаухар переехала в Париж из Казахстана. Первое время не могла найти работу во Франции со своим дипломом юриста. Поэтому решила попробовать себя в ресторанном деле. Сначала это было бистро французской кухни. Затем появился ресторан, где подают блюда кухни стран постсоветского пространства. В 2016 году заведение попало в Красный гид Мишлена.





Мади Сыпатаев, город — Ницца, основатель торговой марки Marino Madi, @marino_madi





Мади переехал в Ниццу из Казахстана. Создал там марку одежды Marino Madi. Со слов предпринимателя, это бренд для людей, которые любят море. Основное направление — морской стиль, спорт-шик.





Навбахор Будо, город — Лион, предприниматель, @bahorfrance





Навбахор переехала во Францию из Узбекистана, живет в Лионе. Основала компанию по расшивке одежды из шелковой ткани, которая называется Bahor. Также под этим брендом создают эко-мыло ручной работы.

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7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Италии

Диана Эспозито, город — Салерно, предприниматель, @italybydiana





Диана родом из Атырау, переехала в Италию к супругу. Сначала открыла сеть хостелов Bed&Breakfast Salerno Way. В 2016 году организовала проведение персональных туров по Южной Италии. Помимо этого, основала школу итальянской кухни Casa Esposito.





Айгерим Урманова, город — Тревизо, карьерный коуч, @aigerim_italy





Айгерим переехала в Италию из Казахстана в 2012 году. Обучалась по программе магистратуры в области банковского дела и предпринимательства. Работала в разных компаниях, построила успешную карьеру за рубежом. Затем начала поиск собственного дела. Прошла обучение в области карьерного коучинга и обслуживает клиентов из Великобритании, США, Франции, Германии, России, Казахстана и других стран.





Екатерина Зусман, город — Рим, предприниматель, @zusmann

Екатерина переехала в Италию девять лет назад из Казахстана. Училась в университете, где изучала историю Рима. После окончания начала развитие двух туристических проектов на английском и на русском языках. С партнерами запустила агентство по digital-маркетингу. Также работает гидом.

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