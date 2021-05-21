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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес во Франции
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Сегодня в 10:58

Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес во Франции

Гаухар Ассион, город — Париж, основатель ресторана Chez Mademoiselle, @paris_astana

paris_astana

Гаухар переехала в Париж из Казахстана. Первое время не могла найти работу во Франции со своим дипломом юриста. Поэтому решила попробовать себя в ресторанном деле. Сначала это было бистро французской кухни. Затем появился ресторан, где подают блюда кухни стран постсоветского пространства. В 2016 году заведение попало в Красный гид Мишлена.


Мади Сыпатаев, город — Ницца, основатель торговой марки Marino Madi, @marino_madi

marino_madi

Мади переехал в Ниццу из Казахстана. Создал там марку одежды Marino Madi. Со слов предпринимателя, это бренд для людей, которые любят море. Основное направление — морской стиль, спорт-шик.


Навбахор Будо, город — Лион, предприниматель, @bahorfrance

bahorfrance

Навбахор переехала во Францию из Узбекистана, живет в Лионе. Основала компанию по расшивке одежды из шелковой ткани, которая называется Bahor. Также под этим брендом создают эко-мыло ручной работы.


Жанара Саясат, город — Париж, частный гид, блогер, @paris_kz

paris_kz

Жанара живет во Франции с 2007 года и ведет блог о жизни в Париже в Instagram. Постепенно занялась проведением экскурсий по городу для читателей. А в 2015 году официально зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Проводит свои авторские индивидуальные экскурсии, исходя из интересов туристов.


Анара Мусрепова, город — Канны, основатель фестиваля независимого кино CIIFF, facebook

anarelle.mus.jpg

Анара переехала во Францию в 2013 году. Жила в Париже и Ле Мане, затем переехала в Канны. Сейчас она основатель и президент Каннского международного фестиваля независимого кино CIIFF. Также снимает независимое кино, участвует в фестивалях.


Дана Муса, город — Париж, хореограф, основатель школы CHANCE TO DANCE, @dana_mussa_dance

dana_mussa_dance

Дана — танцовщица, хореограф, педагог, режиссер танцевальных фильмов, из Казахстана. Живет во Франции больше десяти лет. Преподает балет, стретчинг, этно балет в своей французской школе CHANCE TO DANCE.


Канимет Джапаров, город — Париж, тренер


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Канимет — кыргызстанец, который живет во Франции. Служил во Французском легионе. После ухода со службы стал делиться своим спортивным опытом и выучился на спортивного тренера. Теперь тренирует отдельных людей и целые компании.

Источник: sputnik.kg

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