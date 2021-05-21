Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес во Франции

Гаухар Ассион, город — Париж, основатель ресторана Chez Mademoiselle, @paris_astana





Гаухар переехала в Париж из Казахстана. Первое время не могла найти работу во Франции со своим дипломом юриста. Поэтому решила попробовать себя в ресторанном деле. Сначала это было бистро французской кухни. Затем появился ресторан, где подают блюда кухни стран постсоветского пространства. В 2016 году заведение попало в Красный гид Мишлена.





Мади Сыпатаев, город — Ницца, основатель торговой марки Marino Madi, @ marino_madi





Мади переехал в Ниццу из Казахстана. Создал там марку одежды Marino Madi. Со слов предпринимателя, это бренд для людей, которые любят море. Основное направление — морской стиль, спорт-шик.





Навбахор Будо, город — Лион, предприниматель, @bahorfrance





Навбахор переехала во Францию из Узбекистана, живет в Лионе. Основала компанию по расшивке одежды из шелковой ткани, которая называется Bahor. Также под этим брендом создают эко-мыло ручной работы.





Жанара Саясат, город — Париж, частный гид, блогер, @paris_kz





Жанара живет во Франции с 2007 года и ведет блог о жизни в Париже в Instagram. Постепенно занялась проведением экскурсий по городу для читателей. А в 2015 году официально зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Проводит свои авторские индивидуальные экскурсии, исходя из интересов туристов.





Анара Мусрепова, город — Канны, основатель фестиваля независимого кино CIIFF, facebook





Анара переехала во Францию в 2013 году. Жила в Париже и Ле Мане, затем переехала в Канны. Сейчас она основатель и президент Каннского международного фестиваля независимого кино CIIFF. Также снимает независимое кино, участвует в фестивалях.





Дана Муса, город — Париж, хореограф, основатель школы CHANCE TO DANCE, @dana_mussa_dance





Дана — танцовщица, хореограф, педагог, режиссер танцевальных фильмов, из Казахстана. Живет во Франции больше десяти лет. Преподает балет, стретчинг, этно балет в своей французской школе CHANCE TO DANCE.





Канимет Джапаров, город — Париж, тренер





Канимет — кыргызстанец, который живет во Франции. Служил во Французском легионе. После ухода со службы стал делиться своим спортивным опытом и выучился на спортивного тренера. Теперь тренирует отдельных людей и целые компании.

Источник: sputnik.kg