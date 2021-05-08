Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/889/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/889fc7a6dd39d87c78757f199fcf6871.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
biznes-po-aziatski-10-predprinimateley-iz-central-noy-azii-kotorye-stroyat-biznes-v-oae
Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в ОАЭ
506
/
/

06.05.2021

Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в ОАЭ

Улугбекхон Максумов, город — Дубай, предприниматель, @ulugbekhon


ulugbekhon


Улугбекхон — предприниматель из Узбекистана. Переехал в ОАЭ в 2006 году. Сейчас основатель, владелец и генеральный директор компании Inkas Vehicles LLC — завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ.


Гульфайрус Сарыбаева, город — Дубай, экономист, предприниматель, художник, @gulfairusmiss


gulfairusmiss

Гульфайрус переехала в Дубай из столицы Казахстана, где занималась бизнесом. После переезда поняла, что в ОАЭ мало квалифицированных мастеров в сфере красоты, и решила открыть собственную студию. В GS Lash Lab Dubai помимо услуг по наращиванию услуг проводят обучение мастеров.


Мирзо Хафизов, город — Дубай, ресторатор, @h_mirzo


h_mirzo

Мирзо переехал в Дубай более 12 лет назад из Узбекистана и вместе с партнером открыл первый узбекский ресторан Zor на искусственном острове «Пальма». Также развивает два других проекта — Bramble bar и Aka.


Нурзада Абдыкулова, город — Дубай, предприниматель, брокер по недвижимости, @nooraqazaq_dxb7


nooraqazaq_dxb

До переезда Нурзада занималась бизнесом в Алматы. Благодаря этому могла вместе с семьей жить в Дубае. Постепенно открыла там такой же магазин. Сейчас работает в сфере недвижимости и развивает стартап GEMMA COSMETICS.


Ирина Галстон, город — Дубай, предприниматель, флорист, @irina_galston

irina_galston

Ирина переехала в Дубай из Узбекистана. Открыла в ОАЭ цветочный магазин Blossom Tree Flower Shop. Также как флорист-декоратор участвует в организации свадебных торжеств и других мероприятий.


Айман Ескараева, город — Дубай, юрист, @emirates_lawyer_aiman


emirates_lawyer_aiman

Айман работала юристом в Казахстане. В 2018 году вместе с семьей переехала в ОАЭ. Через три года стала партнером в юридической фирме в Дубае. Также основала Казахстанский бизнес-совет при торгово-промышленной палате города Дубай. Владеет консалтинговой компанией NurAi business consultancy.


Жибек Нарикбаева, город — Дубай, предприниматель, @zhibek_mbakidskz


Жибек Нарикбаева

Жибек переехала в Дубай вместе с супругом и детьми из Казахстана около 10 лет назад. Создала в Дубае Центр дополнительного образования для детей Arithletics. Сейчас развивает Международную школу предпринимательства и лидерства для детей и подростков MBA Kids Kazakhstan.


Эльдар Муллаянов, город — Абу-Даби, предприниматель, @tattarin.me


tattarin.me

Эльдар — выходец из Узбекистана. Работал в международных компаниях в разных странах. В ОАЭ начал бизнес с открытия компаний в сфере торговли и ремонта квартир. Через три года после переезда возглавил компанию TI Laminates.


Айбек Сабиракунов, город — Дубай, предприниматель, @aibeksabirakunov

Aibek Sabirakunov

Айбек переехал в Эмираты из Кыргызстана. Развивает в Дубае собственное агентство недвижимости Arbat Realty.


Раджаб Кадимагомедов, город — Дубай, предприниматель, @kochevnik_r


kochevnik_r

Раджаб — основатель известного в Дубае ресторана узбекской кухни UZB Avenue Restaurant & Cafe, который входит в топ-40 лучших заведений города. А также компании по прокату автомобилей класса люкс Crystal Car Rental.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #бизнес #оаэ #дубай #предприниматели
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бизнес по-азиатски. 9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в В...
890
Предприниматели Украины, которые создают инновационные проекты в стране
4636
Бизнесмены-меценаты Казахстана, которые вкладывают в образование и здоровье казахстанцев
1277