Бизнес по-азиатски. 10 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в ОАЭ

Улугбекхон Максумов, город — Дубай, предприниматель, @ ulugbekhon









Улугбекхон — предприниматель из Узбекистана. Переехал в ОАЭ в 2006 году. Сейчас основатель, владелец и генеральный директор компании Inkas Vehicles LLC — завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ.





Гульфайрус Сарыбаева, город — Дубай, экономист, предприниматель, художник, @gulfairusmiss





Гульфайрус переехала в Дубай из столицы Казахстана, где занималась бизнесом. После переезда поняла, что в ОАЭ мало квалифицированных мастеров в сфере красоты, и решила открыть собственную студию. В GS Lash Lab Dubai помимо услуг по наращиванию услуг проводят обучение мастеров.





Мирзо Хафизов, город — Дубай, ресторатор, @h_mirzo





Мирзо переехал в Дубай более 12 лет назад из Узбекистана и вместе с партнером открыл первый узбекский ресторан Zor на искусственном острове «Пальма». Также развивает два других проекта — Bramble bar и Aka.





Нурзада Абдыкулова, город — Дубай, предприниматель, брокер по недвижимости, @nooraqazaq_dxb7





До переезда Нурзада занималась бизнесом в Алматы. Благодаря этому могла вместе с семьей жить в Дубае. Постепенно открыла там такой же магазин. Сейчас работает в сфере недвижимости и развивает стартап GEMMA COSMETICS.





Ирина Галстон, город — Дубай, предприниматель, флорист, @irina_galston





Ирина переехала в Дубай из Узбекистана. Открыла в ОАЭ цветочный магазин Blossom Tree Flower Shop. Также как флорист-декоратор участвует в организации свадебных торжеств и других мероприятий.





Айман Ескараева, город — Дубай, юрист, @emirates_lawyer_aiman





Айман работала юристом в Казахстане. В 2018 году вместе с семьей переехала в ОАЭ. Через три года стала партнером в юридической фирме в Дубае. Также основала Казахстанский бизнес-совет при торгово-промышленной палате города Дубай. Владеет консалтинговой компанией NurAi business consultancy.





Жибек Нарикбаева, город — Дубай, предприниматель, @zhibek_mbakidskz





Жибек переехала в Дубай вместе с супругом и детьми из Казахстана около 10 лет назад. Создала в Дубае Центр дополнительного образования для детей Arithletics. Сейчас развивает Международную школу предпринимательства и лидерства для детей и подростков MBA Kids Kazakhstan.





Эльдар Муллаянов, город — Абу-Даби, предприниматель, @tattarin.me





Эльдар — выходец из Узбекистана. Работал в международных компаниях в разных странах. В ОАЭ начал бизнес с открытия компаний в сфере торговли и ремонта квартир. Через три года после переезда возглавил компанию TI Laminates.





Айбек Сабиракунов, город — Дубай, предприниматель, @aibeksabirakunov





Айбек переехал в Эмираты из Кыргызстана. Развивает в Дубае собственное агентство недвижимости Arbat Realty.





Раджаб Кадимагомедов, город — Дубай, предприниматель, @kochevnik_r





Раджаб — основатель известного в Дубае ресторана узбекской кухни UZB Avenue Restaurant & Cafe, который входит в топ-40 лучших заведений города. А также компании по прокату автомобилей класса люкс Crystal Car Rental.