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Бизнес по-азиатски. 12 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в США
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07.04.2021

Бизнес по-азиатски. 12 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в США

Назим Палташев, Кремниевая долина, дизайнер, предприниматель


harpersbazaar.kz

Источник фотографии: harpersbazaar.kz

Назим — основатель бренда одежды Soul of Nomad. Он был в списке люксовых брендов мужской одежды от Forbes. Джинсы его бренда носят известные предприниматели и звезды.


Мира Сариева, город — Нью-Йорк, эксперт по организации бизнеса в США, @mira_sariyeva


mira_sariyeva

Мира — основатель консалтинговой компании TealBridge Consulting в Нью-Йорке. Она помогает людям из других стран создать собственный бизнес в США, подготовить все необходимые документы и получить бизнес-визу.


Алмас Жуманов, город — Ирвайн, Калифорния, CEO в Lighthouse Corp. USA, facebook


Алмас Жуманов


Алмас вместе с партнерами в начале 2000-х создал компанию Lighthouse в Казахстане. Сегодня она представлена и в США. Lighthouse Corp. USA занимается девелопментом. Готовит проекты для сдачи в аренду в курортных городах, создает модульные здания. Например, один из проектов — глэмпинг «Юрты в Пустыне».


Бобир Акилханов, город — Нью-Йорк, IT-предприниматель, @bobirakilkhanov.uz


bobirakilkhanov.jpg

Бобир — IT-предприниматель, переехал в США в 2016 году. Сначала продвигал компанию в области разработки программного обеспечения и мобильной разработки. В 2018 году открыл бизнес в области блокчейн-консалтинга, впоследствии ее выкупили за 10 млн долларов. Сейчас у предпринимателя несколько действующих бизнесов.


Искандер Рахманбердиев, город — Сан-Франциско, CEO ORBI, facebook


Искандер Рахманбердиев, 29 лет, сооснователь и CEO ORBI.jpg


Искандер — CEO стартапа ORBI в Кремниевой долине. Orbi — это первые в мире солнцезащитные очки для съемки видео в режиме 360 градусов.


Асель Умурзакова, город — Вашингтон, предприниматель, @asel__umurzakova


asel_umurzakova

Асель 12 лет назад переехала в США из Казахстана, а три года назад создала собственный бизнес — IT-школу Syntax Technologies.


Мадина Кушербаева, город — Нью-Йорк, инфлюенсер, предприниматель, @madina_america


madina_america

Мадина живет в Штатах уже 16 лет. Вместе с супругом развивает логистическую компанию Ship2kz. Занимаются отправкой товаров из США в Казахстан.


Жанат Байдаралин, город — Крэнстон, хореограф, @zhanatbaidaralin


zhanatbaidaralin_

Жанат — хореограф и балетмейстер, который переехал в Штаты из Казахстана в 2001 году. Вместе с супругой открыл частную балетную студию Ballet Prestige.


Эльмира Драгусану, Калифорния, предприниматель, @ella_dragusanu


эльмира.jpeg


Эльмира родом из Бишкека, выросла в предпринимательской среде и имела собственный бизнес в Кыргызстане. В 2015 году она открыла SPA-салон в США. Через год появилась академия Elite Lash & Brow, где происходит обучение специалистов beauty-индустрии. В 2018 году Эльмира запустила еще один бизнес — производство косметики.


Сардор Умрдинов, США, основатель Home Alliance, @sardorum


sardorun.jpg

Сардор переехал в США из Узбекистана в 2003 году. Теперь он основатель и генеральный директор успешной компании Home Alliance.


Абзал Лесбеков, город — Нью-Йорк, предприниматель, блогер, @abzallesbekov


abzallesbekov_

Абзал переехал в США из Алматы. Развивает в Нью-Йорке бизнес в сфере недвижимости — сеть хостелов и оказывает услуги транспортного сопровождения.


Ольга Манасян, город — Лос-Анджелес, сооснователь momsbox.kz, @olgamanassyan


momsbox.kz

Ольга — мама талантливой девочки Софи Манасян. При этом является сооснователем интернет-магазина товаров Momsbox.kz, где предлагает клиентам брендовые товары из США.

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