Бизнес по-азиатски. 12 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в США

Назим Палташев, Кремниевая долина, дизайнер, предприниматель





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harpersbazaar.kz

Назим — основатель бренда одежды Soul of Nomad. Он был в списке люксовых брендов мужской одежды от Forbes. Джинсы его бренда носят известные предприниматели и звезды.





Мира Сариева, город — Нью-Йорк, эксперт по организации бизнеса в США, @mira_sariyeva





Мира — основатель консалтинговой компании TealBridge Consulting в Нью-Йорке. Она помогает людям из других стран создать собственный бизнес в США, подготовить все необходимые документы и получить бизнес-визу.





Алмас Жуманов, город — Ирвайн, Калифорния, CEO в Lighthouse Corp. USA, facebook









Алмас вместе с партнерами в начале 2000-х создал компанию Lighthouse в Казахстане. Сегодня она представлена и в США. Lighthouse Corp. USA занимается девелопментом. Готовит проекты для сдачи в аренду в курортных городах, создает модульные здания. Например, один из проектов — глэмпинг «Юрты в Пустыне».









Бобир — IT-предприниматель, переехал в США в 2016 году. Сначала продвигал компанию в области разработки программного обеспечения и мобильной разработки. В 2018 году открыл бизнес в области блокчейн-консалтинга, впоследствии ее выкупили за 10 млн долларов. Сейчас у предпринимателя несколько действующих бизнесов.





Искандер Рахманбердиев, город — Сан-Франциско, CEO ORBI, facebook









Искандер — CEO стартапа ORBI в Кремниевой долине. Orbi — это первые в мире солнцезащитные очки для съемки видео в режиме 360 градусов.









Асель 12 лет назад переехала в США из Казахстана, а три года назад создала собственный бизнес — IT-школу Syntax Technologies.









Мадина живет в Штатах уже 16 лет. Вместе с супругом развивает логистическую компанию Ship2kz. Занимаются отправкой товаров из США в Казахстан.









Жанат — хореограф и балетмейстер, который переехал в Штаты из Казахстана в 2001 году. Вместе с супругой открыл частную балетную студию Ballet Prestige.









Эльмира родом из Бишкека, выросла в предпринимательской среде и имела собственный бизнес в Кыргызстане. В 2015 году она открыла SPA-салон в США. Через год появилась академия Elite Lash & Brow, где происходит обучение специалистов beauty-индустрии. В 2018 году Эльмира запустила еще один бизнес — производство косметики.





Сардор Умрдинов, США, основатель Home Allianc e, @sardorum





Сардор переехал в США из Узбекистана в 2003 году. Теперь он основатель и генеральный директор успешной компании Home Alliance.









Абзал переехал в США из Алматы. Развивает в Нью-Йорке бизнес в сфере недвижимости — сеть хостелов и оказывает услуги транспортного сопровождения.





Ольга Манасян, город — Лос-Анджелес, сооснователь momsbox.kz, @olgamanassyan





Ольга — мама талантливой девочки Софи Манасян. При этом является сооснователем интернет-магазина товаров Momsbox.kz, где предлагает клиентам брендовые товары из США.