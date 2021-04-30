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Бизнес по-азиатски. 15 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Москве
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Сегодня в 11:43

Бизнес по-азиатски. 15 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Москве

Элина Турдубекова, город — Москва, предприниматель, @turdubekova_


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Элина основала первый бизнес в Москве в 20 лет. Сейчас развивает в России салон красоты T.Room и магазин по продаже конвертов для малышей на выписку.


Дамиля Тасмагамбетова, город — Москва, генеральный директор компании «Коммерческий Клуб», член Торгово-промышленной палаты РФ


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Дамиля переехала в Москву из Казахстана в 90-х годах. В университете часто общалась с иностранцами, которые рассказывали, что такое рыночная экономика и как работает бизнес. После этого девушка открыла небольшую компанию, которая сейчас стала крупным игроком на рынке Москвы и других регионов. Занимается производством домашнего текстиля.


Искендер Мейманкулов, город — Москва, предприниматель, @iskender_jm

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Искендер приехал в Москву после неудачного опыта ведения бизнеса в Кыргызстане. Спустя время открыл в России свою компанию, где помогал приезжим с оформлением документов, работал с органами, миграционной службой. Сейчас у предпринимателя аутсорсинговая компания, которая предоставляет временный или постоянный персонал.

Также открыл в Москве бойцовский клуб «Поколение».


Келсинай Шакирова, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova


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Келсинай переехала в Москву из Кыргызстана. Первое время работала кассиром, поваром, официанткой, продавцом, администратором. А три года назад решила начать свое дело.

На текущий момент у девушки несколько бизнес-проектов: языковая школа Kelsinay_Shakirova_School, компания недвижимости «Ипотечный центр 312» и «Билет Центр 312».


Елена Кондакова, город — Москва, руководитель розничной сети магазинов «Баурсак» Продукты из Казахстана


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Елена выросла в Казахстане, а затем переехала в Москву. Часто просила родных выслать чай, макароны, конфеты, потому что не могла найти подходящие продукты в России. Спустя время начала продвигать казахстанские сладости под брендом «Баурсак».

Постепенно появилась идея создания стационарных точек, куда любой бы мог прийти за покупками.


Фарид Чакабоев, город — Москва, предприниматель, венчурный инвестор, @yafarid_


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Фарид в 18 лет переехал в Москву из Таджикистана. Первый бизнес открыл в сфере телекоммуникаций. Был представителем одной из компаний — подключал новых абонентов к их сети.

В 2014 году основал паспортно-визовый центр «Проф-Док». Параллельно инвестировал в несколько проектов.


Ботиржон Шерматов, город — Москва, предприниматель, @botirjon_shermuhammad


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Ботиржон — предприниматель из Узбекистана. Основал портал migrant.mobi.


Чынгыз Омуров, город — Москва, бизнес-блогер, путешественник, @omuroff_chyngyz


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Чынгыз — предприниматель из Кыргызстана. Основал в Москве азиатский клуб Mangol Moscow, караоке IZIMANGO, барбершоп «Брутал».


Улугбек Шарипов, город — Алматы, владелец сети бутиков SHOQAN Suits, @sharipov_ulugbek


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Улугбек — владелец сети бутиков SHOQAN. Магазины представлены в 11 городах Казахстана. Также есть бутик мужских костюмов в Москве.


Аслишо Акимбеков, город — Москва, журналист, продюсер, @aslishoooo


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Аслишо — выходец из Таджикистана. Основатель агентства национальных мероприятий Bazmevent. Компания проводит в Москве мероприятия с учетом национальных и традиционных особенностей для посольств, встреч первых лиц, культурных дней в России. Одна из ключевых услуг — организация свадеб.

Также занимается концертной деятельностью.


Марсель Салахунов, город — Москва, предприниматель, @marsel_salakhunov


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Марсель — предприниматель, председатель Московского отделения Общероссийского Кыргызского Конгресса. Создал в Москве площадку «Табарман», где занимается развитием предпринимательства. А также торговые павильоны KYRGYZ EXPO, помогает кыргызстанским производителям выходить на международный рынок.


Далер Ачилов, город — Москва, предприниматель, @dalik_0005


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Далер переехал в Москву в 2006 году. Теперь он руководитель филиалов «Автошколы №1» в Москве. Среди учеников школы много соотечественников из Таджикистана.


Антонина Бабосюк, город — Бишкек, совладелец и вице-президент ювелирного холдинга «Алтын», @antonina_babosyuk


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«Алтын» — компания с двумя ювелирными заводами в Бишкеке и Санкт-Петербурге. Сеть гипермаркетов золота распространяется по Казахстану, Кыргызстану и России.


Анвар Бабаджанов и Гузеля Камбарова, сеть заведений NAVAT


navat.ru_

Анвар — бренд-шеф сети заведений NAVAT, а Гузель — бренд-управляющий сети. NAVAT работает в городах Казахстана и Кыргызстана. А недавно запустилась и первая точка в Москве.

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