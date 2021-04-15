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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес по-азиатски. 9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Китае
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Сегодня в 15:50

Бизнес по-азиатски. 9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Китае

Виталий Васильев, город — Алматы, генеральный директор компании VITA International Guangzhou, @vita.china


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Ведет бизнес с Китаем с 1998 года. Начинал с того, что закупал там одежду и продавал в Казахстане. Постепенно выучил китайский язык и переехал в Китай. Сейчас офис компании VITA находится на границе двух городов — Гуанчжоу и Хушань. Сотрудники занимаются консолидацией товаров со всего Китая и отправляют их в страны СНГ, Дубай, Израиль, Италию.


Айжана Сатекова, родной город — Алматы, предприниматель, @aizhana_itsme


aizhana_itsme_

Айжана изучала китайский язык во время обучения в университете, а затем переехала в Китай. Вместе с супругом жила в городе Урумчи. Там же начала бизнес по продаже кожаных сумок.


Артур Иманкулов, город — Шанхай, студент, предприниматель


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Артур вместе с друзьями основал в Китае компанию по предоставлению бизнес-услуг для стран СНГ. Компания проводит переговоры с китайскими поставщиками и занимается сопровождением на выставках. Работают с Россией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Источник: limon.kg


Айжан Жузбай, город — Пекин, дизайнер одежды, основатель бренда ZHUZBAY, @aizhan_zhuzbay


aizhan_zhuzbay

Айжан получила образование в Пекинском институте по специальности Fashion Art Design. А после окончания университета основала свой бренд ZHUZBAY. Развивает казахстанский бренд на международном уровне.


Данил Чупиков, город — Шанхай, генеральный директор Shanghai Busy-China Global Trade, @danil_busy_china


danil_busy_china

Данил переехал в Китай в 2010 году. Во время учебы в университете работал в качестве переводчика. Также получил опыт в области экспорта строительных материалов и медицинского оборудования из Китая. После этого вместе с другом основал Shanghai Busy-China. Основная деятельность компании — экспорт оборудования и продукции на рынки СНГ.


Санжар Асанбеков, родной город — Бишкек, предприниматель


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Санжар — предприниматель из Кыргызстана. Во время учебы в Пекине изучал особенности ведения бизнеса и общения с китайцами, понял, как устроены бизнес-процессы в Китае. После возвращения в Кыргызстан Санжар основал компанию «Саплай Плюс», которая предоставляет консалтинговые услуги по ведению бизнеса и торговли с Китаем.


Айсалим, Китай, предприниматель


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Айсалим переехал в Китай в 18 лет. Во время учебы в университете начал осуществлять доставку оптовых товаров в Кыргызстан. Также компания занимается производством носков.

Источник: limon.kg


Данияр Шайкемелов, город — Алматы, сооснователь компании Bro, @daniyarshaikemelov


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Данияр Шайкемелов — сооснователь компании Bro, которая занимается оптикой. Помимо точек продаж, у бренда есть производство в Китае, где создаются аксессуары, футляры и спреи.


Музаффар Касымов, город — Ташкент, предприниматель, @muzikus


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Музаффар — серийный предприниматель из Узбекистана. Более 15 лет назад вместе с партнером создал бизнес, чтобы консультировать предпринимателей при создании собственных производств. Офис компании находился в Китае. Сегодня это направление переросло в бизнес-туризм.

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