Бизнес по-азиатски. 9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Китае

Виталий Васильев, город — Алматы, генеральный директор компании VITA International Guangzhou, @vita.china









Ведет бизнес с Китаем с 1998 года. Начинал с того, что закупал там одежду и продавал в Казахстане. Постепенно выучил китайский язык и переехал в Китай. Сейчас офис компании VITA находится на границе двух городов — Гуанчжоу и Хушань. Сотрудники занимаются консолидацией товаров со всего Китая и отправляют их в страны СНГ, Дубай, Израиль, Италию.





Айжана Сатекова, родной город — Алматы, предприниматель, @aizhana_itsme





Айжана изучала китайский язык во время обучения в университете, а затем переехала в Китай. Вместе с супругом жила в городе Урумчи. Там же начала бизнес по продаже кожаных сумок.





Артур Иманкулов, город — Шанхай, студент, предприниматель





Артур вместе с друзьями основал в Китае компанию по предоставлению бизнес-услуг для стран СНГ. Компания проводит переговоры с китайскими поставщиками и занимается сопровождением на выставках. Работают с Россией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Источник: limon.kg





Айжан Жузбай, город — Пекин, дизайнер одежды, основатель бренда ZHUZBAY, @aizhan_zhuzbay





Айжан получила образование в Пекинском институте по специальности Fashion Art Design. А после окончания университета основала свой бренд ZHUZBAY. Развивает казахстанский бренд на международном уровне.





Данил Чупиков, город — Шанхай, генеральный директор Shanghai Busy-China Global Trade, @danil_busy_china

Данил переехал в Китай в 2010 году. Во время учебы в университете работал в качестве переводчика. Также получил опыт в области экспорта строительных материалов и медицинского оборудования из Китая. После этого вместе с другом основал Shanghai Busy-China. Основная деятельность компании — экспорт оборудования и продукции на рынки СНГ.





Санжар Асанбеков, родной город — Бишкек, предприниматель

Санжар — предприниматель из Кыргызстана. Во время учебы в Пекине изучал особенности ведения бизнеса и общения с китайцами, понял, как устроены бизнес-процессы в Китае. После возвращения в Кыргызстан Санжар основал компанию «Саплай Плюс», которая предоставляет консалтинговые услуги по ведению бизнеса и торговли с Китаем.





Айсалим, Китай, предприниматель





Айсалим переехал в Китай в 18 лет. Во время учебы в университете начал осуществлять доставку оптовых товаров в Кыргызстан. Также компания занимается производством носков.

Источник: limon.kg





Данияр Шайкемелов, город — Алматы, сооснователь компании Bro, @daniyarshaikemelov





Данияр Шайкемелов — сооснователь компании Bro, которая занимается оптикой. Помимо точек продаж, у бренда есть производство в Китае, где создаются аксессуары, футляры и спреи.













Музаффар — серийный предприниматель из Узбекистана. Более 15 лет назад вместе с партнером создал бизнес, чтобы консультировать предпринимателей при создании собственных производств. Офис компании находился в Китае. Сегодня это направление переросло в бизнес-туризм.