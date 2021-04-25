Бизнес по-азиатски. 9 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Великобритании

Бек Нарзи, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi









Бек Нарзи — предприниматель, ресторатор и писатель из Таджикистана. Вместе с братом открыл три ресторана в Лондоне. Вошел в топ-10 лучших предпринимателей по версии Havana Club и в число самых влиятельных людей мира барной индустрии.

Выпустил две книги для хореканцев: «Кодекс хореканца. Успешная карьера в 50 шотах» и «7 дней до взлета».





Айгуль Серикбаева, город — Лондон, директор и основатель London Education Group, @aigullondon





Айгуль вместе с семьей переехала в Великобританию из Казахстана более 10 лет назад. После окончания университета вместе с супругом открыла компанию и получила визу предпринимателя.

Семья развивает бизнес в сфере образования. Осуществляют услуги консалтинга, помогают поступить в университеты, колледжи и школы Великобритании и других англоязычных стран.





Музаффар Садыков, город — Лондон, основатель уличного кафе «Ошпаз» и Pasha Central Asian Restaurant, @oshpaz_london





Музаффар — предприниматель родом из города Ош в Кыргызстане. Со школы подрабатывал в кафе отца и деда. А после окончания университета решил пройти обучение за рубежом и переехал в Великобританию в 2009 году.

В 2012 году открыл в Лондоне кафе Pasha Central Asian Restaurant — ресторан восточной кухни. А спустя 6 лет — уличное кафе «Ошпаз».





Нилуфар Касымова, город — Лондон, юрист, предприниматель









Нилуфар родилась и выросла в Ташкенте в семье юристов, окончила Ташкентский юридический университет. В 2002 году поступила на программу магистратуры на факультет права и международного бизнеса в Queen Mary University of London и переехала в Великобританию.

А через 10 лет, в 2012 году, основала собственную компанию по предоставлению юридических консультаций в Лондоне. Также занимается вопросами бизнес-иммиграции.





Саалы Темирканов, город — Лондон, директор компании BAL.HONEY, @balhoneyuk





Саалы переехал в Лондон из Бишкека после окончания школы, в 2005 году. Окончил университет и остался в Великобритании.

В 2018 году предприниматель создал компанию BAL.HONEY. Она занимается реализацией кыргызского меда в Великобритании.





Аскар Булегенов, город — Лондон, основатель Grocemania, @askar.bv





Аскар переехал в Великобританию из Казахстана в 15 лет. Обучался в колледже, затем в университете.

Во время обучения в университете казахстанец создал стартап Grocemania. Это сервис для заказа и доставки продуктов из магазинов. В его проект инвестировал средства миллиардер Ричард Брэнсон.





Артур Саудабаев, город — Лондон, стартапер

Источник фотографии:

astanatimes.com

Артур — основатель стартапа Causaly, родом из Шымкента. Учился за рубежом по программе «Болашак», работал в Назарбаев Университете.

После создания веб-сервиса Causaly, который занимается анализом документов, привлек инвестиции на развитие стартапа в Лондоне.





Асия Миарт, город — Лондон, основатель Fastrack, @asiyamiart





Асия переехала в Великобританию из Казахстана. В Лондоне вместе с подругой основала компанию Fastrack Education, где оказывают консультации иностранным студентам со всех стран мира при поступлении в учебные заведения Великобритании.





Татьяна Кожевникова, город — Лондон, основатель ателье Artefact London, @artefactlondon





Источник фотографии:

rbc.ru





Татьяна переехала в Великобританию из Казахстана в 2007 году. В 2016 году открыла свою студию пошива мужской одежды Artefact London.

Предпринимательница входила в список Forbes 30 Under 30.