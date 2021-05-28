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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Италии
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26.05.2021

Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Италии

Диана Эспозито, город — Салерно, предприниматель, @italybydiana


italybydiana

Диана родом из Атырау, переехала в Италию к супругу. Сначала открыла сеть хостелов Bed&Breakfast Salerno Way. В 2016 году организовала проведение персональных туров по Южной Италии. Помимо этого, основала школу итальянской кухни Casa Esposito.


Айгерим Урманова, город — Тревизо, карьерный коуч, @aigerim_italy

aigerim_italy

Айгерим переехала в Италию из Казахстана в 2012 году. Обучалась по программе магистратуры в области банковского дела и предпринимательства. Работала в разных компаниях, построила успешную карьеру за рубежом. Затем начала поиск собственного дела. Прошла обучение в области карьерного коучинга и обслуживает клиентов из Великобритании, США, Франции, Германии, России, Казахстана и других стран.


Екатерина Зусман, город — Рим, предприниматель, @zusmann

zusmann

Екатерина переехала в Италию девять лет назад из Казахстана. Училась в университете, где изучала историю Рима. После окончания начала развитие двух туристических проектов на английском и на русском языках. С партнерами запустила агентство по digital-маркетингу. Также работает гидом.


Абзал Шаблин, город — Милан, байер, @abzalshablin


abzalshablin

Казахстанец переехал в Италию в 2008 году. Отучился в Европейском институте дизайна. Работает в сфере моды и дизайна. Оказывает консультации и услуги байера.


Сабира Искендирова, город — Милан, дизайнер, @sabira.it


sabira.it

Сабира переехала в Милан девять лет назад из Казахстана. Отучилась на дизайнера и создала свой бренд одежды Lasabira.


Алия Каримова, Флоренция, предприниматель


Легко ли казахстанцу открыть свой бизнес в Италии?- Kapital.kz

Бизнес Алии появился незапланированно. Сначала казахстанка помогла друзьям приобрести итальянскую мебель для их дома. А когда погрузилась в мир дизайна интерьера, придала своей деятельности юридический статус.

Источник: kapital.kz


Болот Абдыкадыров, город — Милан, основатель ассоциации «Мекен» в Италии, @fratello.kg


fratello.kg

Болот переехал в Италию из Кыргызстана в 2005 году. Понял, что в стране нет официального представительства Кыргызстана. Поэтому решил создать ассоциацию «Мекен», куда кыргызстанцы могли бы обратиться по любым вопросам. Занялся развитием дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией.

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