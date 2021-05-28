Бизнес по-азиатски. 7 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Италии

Диана Эспозито, город — Салерно, предприниматель, @italybydiana

Диана родом из Атырау, переехала в Италию к супругу. Сначала открыла сеть хостелов Bed&Breakfast Salerno Way. В 2016 году организовала проведение персональных туров по Южной Италии. Помимо этого, основала школу итальянской кухни Casa Esposito.





Айгерим Урманова, город — Тревизо, карьерный коуч, @aigerim_italy





Айгерим переехала в Италию из Казахстана в 2012 году. Обучалась по программе магистратуры в области банковского дела и предпринимательства. Работала в разных компаниях, построила успешную карьеру за рубежом. Затем начала поиск собственного дела. Прошла обучение в области карьерного коучинга и обслуживает клиентов из Великобритании, США, Франции, Германии, России, Казахстана и других стран.





Екатерина Зусман, город — Рим, предприниматель, @zusmann





Екатерина переехала в Италию девять лет назад из Казахстана. Училась в университете, где изучала историю Рима. После окончания начала развитие двух туристических проектов на английском и на русском языках. С партнерами запустила агентство по digital-маркетингу. Также работает гидом.





Абзал Шаблин, город — Милан, байер, @abzalshablin

Казахстанец переехал в Италию в 2008 году. Отучился в Европейском институте дизайна. Работает в сфере моды и дизайна. Оказывает консультации и услуги байера.





Сабира переехала в Милан девять лет назад из Казахстана. Отучилась на дизайнера и создала свой бренд одежды Lasabira.





Алия Каримова, Флоренция, предприниматель









Бизнес Алии появился незапланированно. Сначала казахстанка помогла друзьям приобрести итальянскую мебель для их дома. А когда погрузилась в мир дизайна интерьера, придала своей деятельности юридический статус.

Источник: kapital.kz





Болот Абдыкадыров, город — Милан, основатель ассоциации «Мекен» в Италии, @fratello.kg

Болот переехал в Италию из Кыргызстана в 2005 году. Понял, что в стране нет официального представительства Кыргызстана. Поэтому решил создать ассоциацию «Мекен», куда кыргызстанцы могли бы обратиться по любым вопросам. Занялся развитием дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией.