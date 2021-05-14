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Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Турции
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14.05.2020

Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Турции

Жылдызбек Жолдошбек уулу, город — Анкара, экспорт, компания Datka


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Жылдызбек переехал в Анкару из Кыргызстана в 18 лет. Во время учебы в магистратуре работал с турецкими заводами, а в 2014 году открыл свою компанию. Datka занимается экспортом строительных материалов в страны постсоветского пространства: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Украина.


Айгерим Айкумбаева, город — Стамбул, предприниматель, @aigerim_ae


aigerim_ae_

Айгерим переехала в Турцию в 2018 году из Казахстана. Начала вести деятельность в сфере проведения пластических операций в Турции. Помогает людям из других стран в организации процесса на месте. Выступает посредником между доктором и пациентом.


Асья Толепбекова, город — Стамбул, предприниматель, владелец бутика Lalune jewerly, @maishorina


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Асья живет в Стамбуле. Ее бизнес по оптовой продаже украшений из серебра и золота вырос из хобби, когда девушка фотографировала красивые украшения и выкладывала их на свою страничку в социальных сетях. Также помогает осуществлять закуп и отправку товаров из Турции предпринимателям из других стран.


Чолпон Гюнгёр, город — Анталья, предприниматель, @melek_turkey07


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Чолпон переехала в Турцию к супругу из Кыргызстана. В Аланьи они открыли семейное дело, начали изготавливать обувь из натуральной кожи ручной работы. Сейчас в производстве появились и сумки.


Нурбек Табышев, город — Анкара, экспорт


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Нурбек открыл компанию в Турции в 2016 году. Занимается экспортом и проведением юридических консультаций по вопросам получения вида на жительство и другим моментам.


Асель Байканова, город — Стамбул, предприниматель, @dolcefarniente.ist


dolcefarniente.ist

Асель переехала в Стамбул из столицы Казахстана. Открыла в Турции свое ателье и занялась пошивом сумок из кожи. Сейчас развивает проект в сфере туризма. Организует туры по местам съемок турецких сериалов.


Руслан Задарновский и Бужингоо Пурэвсурэн, город — Алматы, предприниматели, @perfect_pairs_kz


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Руслан и Бужингоо — основатели семейной компании Perfect Pairs KZ. Вдохновившись предпринимателями, которые ведут семейный бизнес в Турции, супруги зарегистрировали собственный бренд обуви в Казахстане и Турции. Обувь бренда отшивается на фабриках в Стамбуле, а магазины представлены в Нур-Султане и Алматы.

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