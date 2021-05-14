Бизнес по-азиатски. 8 предпринимателей из Центральной Азии, которые строят бизнес в Турции

Жылдызбек Жолдошбек уулу, город — Анкара, экспорт, компания Datka









Жылдызбек переехал в Анкару из Кыргызстана в 18 лет. Во время учебы в магистратуре работал с турецкими заводами, а в 2014 году открыл свою компанию. Datka занимается экспортом строительных материалов в страны постсоветского пространства: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Украина.













Айгерим переехала в Турцию в 2018 году из Казахстана. Начала вести деятельность в сфере проведения пластических операций в Турции. Помогает людям из других стран в организации процесса на месте. Выступает посредником между доктором и пациентом.





Асья Толепбекова, город — Стамбул, предприниматель, владелец бутика Lalune jewerly, @ maishorina





Асья живет в Стамбуле. Ее бизнес по оптовой продаже украшений из серебра и золота вырос из хобби, когда девушка фотографировала красивые украшения и выкладывала их на свою страничку в социальных сетях. Также помогает осуществлять закуп и отправку товаров из Турции предпринимателям из других стран.

















Чолпон переехала в Турцию к супругу из Кыргызстана. В Аланьи они открыли семейное дело, начали изготавливать обувь из натуральной кожи ручной работы. Сейчас в производстве появились и сумки.





Нурбек Табышев, город — Анкара, экспорт













Нурбек открыл компанию в Турции в 2016 году. Занимается экспортом и проведением юридических консультаций по вопросам получения вида на жительство и другим моментам.





Асель переехала в Стамбул из столицы Казахстана. Открыла в Турции свое ателье и занялась пошивом сумок из кожи. Сейчас развивает проект в сфере туризма. Организует туры по местам съемок турецких сериалов.





Руслан Задарновский и Бужингоо Пурэвсурэн, город — Алматы, предприниматели, @ perfect_pairs_kz









Руслан и Бужингоо — основатели семейной компании Perfect Pairs KZ. Вдохновившись предпринимателями, которые ведут семейный бизнес в Турции, супруги зарегистрировали собственный бренд обуви в Казахстане и Турции. Обувь бренда отшивается на фабриках в Стамбуле, а магазины представлены в Нур-Султане и Алматы.