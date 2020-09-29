90 молодых людей Центральной Азии, которые смогли стать успешными в YouTube, Instagram, TikTok и Likee

YouTube
Алина Ли, 15 лет, город — Алматы, блогер, видеоблогер, @li_alinaofficial
Я учусь в колледже на факультете маркетинга. Также веду блог в Instagram и на YouTube.
Свой путь на YouTube начинала, когда мне было девять лет. В какой-то момент совершенно случайно дядя создал мне канал на YouTube. Туда я выкладывала разные видеоролики, не подозревая о том, что их смотрят люди. Через год поняла, что у меня есть подписчики: они оставляют комментарии, ставят лайки. Я была удивлена, но продолжила снимать. Постепенно перешла в Instagram, где на меня тоже начали подписываться люди.
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Женя Гейн, родной город — Алматы, YouTube-блогер, @jenyageyn
Я начала блог около шести лет назад, когда мне стали попадаться видеоуроки на YouTube. Хотелось сделать что-то подобное: записать уроки макияжа, причесок, показать свои покупки.
Мой YouTube-канал входит в топ лучших каналов СНГ. Я снимала видео, когда в Казахстане еще не было блогеров.
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Алима Болатбек, 28 лет, родной город — Усть-Каменогорск, стилист, fashion-блогер, @alimabolatbek
Я начала вести блог три года назад, когда была в декрете. Я понимала, что мне нужно как-то выпустить свою энергию, пока я сижу дома. Поэтому я начала время от времени снимать что-то, выкладывала видео на YouTube. Но занималась этим не очень серьезно. Все изменилось примерно год назад, когда на канале у меня стало более 10 000 подписчиков.
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Наталья Савченкова, родной город — Караганда, домохозяйка с уклоном в handmade-блогера
Я веду блог о вязании на YouTube-канале «Уроки вязания Наталья Савченкова», а также Instagram-страницу @nataly_sav. На обоих ресурсах я делюсь с подписчиками полезной информацией о вязании и шитье, лайфхаками, мастер-классами и просто вдохновением.
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Нурлан Мирзаматов, 33 года, родной город — Ош, основатель компании Lights Creative Group, facebook
Поделился, как компания год работала в минус, но сумела выйти в плюс, создать 20 каналов и получить 13 кнопок от YouTube.
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8 популярных YouTube-блогеров Центральной Азии
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6 юмористических проектов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
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Бакдаулет Закиров, 19 лет, студент, блогер, @bahontis
Я студент, обучаюсь в Вене по специальности «IT-бизнес». Веду блог в Instagram. Мой аккаунт — это увлечение, хобби. Это дело приносит огромное удовольствие. Кайфую от того, что моя аудитория улыбается, ловит позитив, когда я выкладываю в сеть ролики и фото.
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Зарина Нуржанова, 15 лет, родной город — Шымкент, блогер, актриса, @zarina_nurzhanovaa
Два с половиной года назад мама помогла мне начать карьеру блогера и вайнера. На тот момент я даже не знала, что такое Instagram и как им пользоваться. С монтажом и съемкой помогали родные. Мне просто хотелось делиться позитивом, хорошим настроением.
В 13 лет я уже получала поддержку от 250 000 человек, которые были подписаны на меня.
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Мадина Кемелханова, 16 лет, город — Жанаозен, блогер, @kemelhanovvaа
Я модель, блогер и предприниматель. Сначала начала вести блог, затем увлеклась готовкой. Организовала мастер-классы для школьников, которые прошли больше 200 человек за год. Мое дело — это мое хобби. Я вкладываю большие усилия и любовь в то, чем занимаюсь.
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10 казахстанских блогеров, которых знают в России
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7 блогеров из Кыргызстана, которые живут за рубежом и рассказывают о своей жизни в Instagram
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5 креативных блогеров Таджикистана
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TikTok
Карина Копбаева, 17 лет, город — Алматы, блогер, @karina_cold
Я снимаю в TikTok видео разного формата. Мои любимые: замедленная съемка — слоумо, ситуации, влоги и танцы. Идеи для видео приходят ко мне перед сном, когда я вспоминаю какие-то жизненные ситуации.
Таир Кали, 19 лет, город — Алматы, блогер, @takatta
Как только начался карантин, я стал снимать ролики в социальные сети, в основном в TikTok. Делаю видео обо всем. Обычно это всем знакомые ситуации из жизни: абсурд и просто юмор.
Балжан Мепова, 17 лет, город — Алматы, блогер, @woshibaala
Видео для TikTok снимаю с середины декабря 2019 года. Мне было интересно, что это за платформа и почему все о ней говорят.
Изначально я не планировала стать блогером, снимала от скуки, а потом это перешло в хобби. Снимаю развлекательные юмористические ролики, свои прогулки, макияж и танцы.
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5 популярных TikTok-каналов в Казахстане
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Новые казахстанские блогеры, которые популярны в TikTok
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8 TikTok-блогеров Кыргызстана
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Likee
Руфина Датаева, 21 год, город — Самарканд, @rufinadatayeva
Я работаю няней, а также снимаю видео в Likee. Мне нравится развиваться как личность, заниматься своим аккаунтом и совершенствоваться в актерском мастерстве.
Лилия, 11 лет, город — Нур-Султан, @lil_ya
В первый раз я узнала об этой платформе от подруги, мы начали снимать, и мои видео стали популярными. Несмотря на то, что длительность видео всего 15 секунд, они интересные и хорошего качества. Люблю участвовать в челленджах и танцевать.
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