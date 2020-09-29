Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/46e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/46e73a8e61a3e33678afdad6f8e5f7b4.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
90-molodyh-lyudey-central-noy-azii-kotorye-smogli-stat-uspeshnymi-v-youtube-instagram-tiktok-i-likee
90 молодых людей Центральной Азии, которые смогли стать успешными в YouTube, Instagram, TikTok и Likee
2801
/
/

28.06.2020

90 молодых людей Центральной Азии, которые смогли стать успешными в YouTube, Instagram, TikTok и Likee

YouTube
Алина Ли, 15 лет, город — Алматы, блогер, видеоблогер, @li_alinaofficial

67663626_114934459871780_3967560339650536996_n.jpg

Я учусь в колледже на факультете маркетинга. Также веду блог в Instagram и на YouTube.

Свой путь на YouTube начинала, когда мне было девять лет. В какой-то момент совершенно случайно дядя создал мне канал на YouTube. Туда я выкладывала разные видеоролики, не подозревая о том, что их смотрят люди. Через год поняла, что у меня есть подписчики: они оставляют комментарии, ставят лайки. Я была удивлена, но продолжила снимать. Постепенно перешла в Instagram, где на меня тоже начали подписываться люди.

Подробнее здесь.


Женя Гейн, родной город — Алматы, YouTube-блогер, @jenyageyn

Я начала блог около шести лет назад, когда мне стали попадаться видеоуроки на YouTube. Хотелось сделать что-то подобное: записать уроки макияжа, причесок, показать свои покупки.

Мой YouTube-канал входит в топ лучших каналов СНГ. Я снимала видео, когда в Казахстане еще не было блогеров.

Подробнее здесь.


Алима Болатбек, 28 лет, родной город — Усть-Каменогорск, стилист, fashion-блогер, @alimabolatbek

photo5379688766261799240.jpg

Я начала вести блог три года назад, когда была в декрете. Я понимала, что мне нужно как-то выпустить свою энергию, пока я сижу дома. Поэтому я начала время от времени снимать что-то, выкладывала видео на YouTube. Но занималась этим не очень серьезно. Все изменилось примерно год назад, когда на канале у меня стало более 10 000 подписчиков.

Подробнее здесь.


Наталья Савченкова, родной город — Караганда, домохозяйка с уклоном в handmade-блогера

image1.jpeg

Я веду блог о вязании на YouTube-канале «Уроки вязания Наталья Савченкова», а также Instagram-страницу @nataly_sav. На обоих ресурсах я делюсь с подписчиками полезной информацией о вязании и шитье, лайфхаками, мастер-классами и просто вдохновением.

Подробнее здесь.


Нурлан Мирзаматов, 33 года, родной город — Ош, основатель компании Lights Creative Group, facebook

ligthscreativegroup(3).jpg

Поделился, как компания год работала в минус, но сумела выйти в плюс, создать 20 каналов и получить 13 кнопок от YouTube.

Подробнее здесь.


8 популярных YouTube-блогеров Центральной Азии


Популярные видеоблогеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ...

Подробнее здесь.


6 юмористических проектов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана


Юмористические YouTube-шоу Центральной Азии — что стоит посмотреть ...

Подробнее здесь.

Instagram



Бакдаулет Закиров, 19 лет, студент, блогер, @bahontis



Я студент, обучаюсь в Вене по специальности «IT-бизнес». Веду блог в Instagram. Мой аккаунт — это увлечение, хобби. Это дело приносит огромное удовольствие. Кайфую от того, что моя аудитория улыбается, ловит позитив, когда я выкладываю в сеть ролики и фото.

Подробнее здесь.


Зарина Нуржанова, 15 лет, родной город — Шымкент, блогер, актриса, @zarina_nurzhanovaa



Два с половиной года назад мама помогла мне начать карьеру блогера и вайнера. На тот момент я даже не знала, что такое Instagram и как им пользоваться. С монтажом и съемкой помогали родные. Мне просто хотелось делиться позитивом, хорошим настроением.

В 13 лет я уже получала поддержку от 250 000 человек, которые были подписаны на меня.

Подробнее здесь.


Мадина Кемелханова, 16 лет, город — Жанаозен, блогер, @kemelhanovvaа

@kelemhanovvaa3.jpg

Я модель, блогер и предприниматель. Сначала начала вести блог, затем увлеклась готовкой. Организовала мастер-классы для школьников, которые прошли больше 200 человек за год. Мое дело — это мое хобби. Я вкладываю большие усилия и любовь в то, чем занимаюсь.

Подробнее здесь.


10 казахстанских блогеров, которых знают в России


Supermamacsita.jpg

Подробнее здесь.


10 стильных казахстанских Instagram-блогеров


 zheksen.jpg

 Подробнее здесь.


9 travel-блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана


myrzaev.jpg

Подробнее здесь.


7 блогеров из Кыргызстана, которые живут за рубежом и рассказывают о своей жизни в Instagram


 Алина Зарипова.jpg

Подробнее здесь.


5 креативных блогеров Таджикистана


 Tommy_K.jpg

Подробнее здесь.

TikTok



Карина Копбаева, 17 лет, город — Алматы, блогер, @karina_cold



Я снимаю в TikTok видео разного формата. Мои любимые: замедленная съемка — слоумо, ситуации, влоги и танцы. Идеи для видео приходят ко мне перед сном, когда я вспоминаю какие-то жизненные ситуации.


Таир Кали, 19 лет, город — Алматы, блогер, @takatta

Кали Таир 2.jpg

Как только начался карантин, я стал снимать ролики в социальные сети, в основном в TikTok. Делаю видео обо всем. Обычно это всем знакомые ситуации из жизни: абсурд и просто юмор.


Балжан Мепова, 17 лет, город — Алматы, блогер, @woshibaala

Балжан Мепова 1.jpg

Видео для TikTok снимаю с середины декабря 2019 года. Мне было интересно, что это за платформа и почему все о ней говорят.

Изначально я не планировала стать блогером, снимала от скуки, а потом это перешло в хобби. Снимаю развлекательные юмористические ролики, свои прогулки, макияж и танцы.

Подробнее здесь.


5 популярных TikTok-каналов в Казахстане


Kagiris Twins.jpg

Подробнее здесь.


Новые казахстанские блогеры, которые популярны в TikTok


 WhatsApp Image 2020-06-23 at 19.09.46.jpeg

Подробнее здесь.


8 TikTok-блогеров Кыргызстана


Aizhanaskarova.jpg

Подробнее здесь.

Likee



Руфина Датаева, 21 год, город — Самарканд, @rufinadatayeva

WhatsApp Image 2020-05-23 at 16.17.43.jpeg

Я работаю няней, а также снимаю видео в Likee. Мне нравится развиваться как личность, заниматься своим аккаунтом и совершенствоваться в актерском мастерстве.


Лилия, 11 лет, город — Нур-Султан, @lil_ya

IMG_1362.JPG

В первый раз я узнала об этой платформе от подруги, мы начали снимать, и мои видео стали популярными. Несмотря на то, что длительность видео всего 15 секунд, они интересные и хорошего качества. Люблю участвовать в челленджах и танцевать.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#instagram #youtube #блогеры #tiktok #центральнаяазия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанские фотографы, которые работают за рубежом
10645
Американский режиссер о том, что для создания фильма не нужно много денег
1826
Как обучиться рисованию или фотографии дома: 7 онлайн-курсов
8629