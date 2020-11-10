8 самых успешных бизнесменов в Казахстане

Рамиль Мухоряпов



Рамиль Мухоряпов родился 21 декабря 1984 года в Алматы. Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz, мобильное приложение «Рахмет» и бесплатная доставка продуктов за 15 минут «Рядом».

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Михаил Ломтадзе

Михаил Ломтадзе — технологический предприниматель, инвестор, председатель правления и акционер Kaspi.kz, акционер и председатель наблюдательного совета Kolesa Group.

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Тимур Турлов

Тимур Турлов — предприниматель, владелец международного Freedom Holding Corp и миллиардер. В октябре 2019 года Тимур вывел Freedom Holding Corp на главную технологическую площадку мира — Nasdaq.

Компания Турлова зарегистрирована в Неваде, но ее главный офис находится в Казахстане. У Freedom есть дочерние компании в России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и на Кипре.

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Эдуард Ким

Эдуард Ким — основатель и владелец АО Technodom Оperator в Казахстане и Кыргызстане. Также соучредитель Союза торговых сетей РК, почетный консул Венгрии в Казахстане, соучредитель и участник проекта «Дом мамы», с мая 2019 года — соучредитель общественного фонда «Национальное агентство по усыновлению». Входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

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Айдын Рахимбаев

Айдын Рахимбаев, основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group, родился 20 сентября 1972 года в селе Казнаковка Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

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Аскар Байтасов

abr — самая крупная сеть ресторанов в Казахстане, куда входят Del Papa, «Бочонок», «Дареджани», «Бродвей Бургер», «Афиша», Cafeteria, COCO, AROMA. В abr 30 заведений в Алматы и Астане, которые принимают до 3 миллионов гостей в год. Целевая аудитория — молодые люди от 20 до 40 лет, которые путешествуют по миру и любят качество.

Аскар не просто зарабатывает деньги, а развивает ресторанную культуру в стране, а также формирует у современных казахстанцев новое понимание отдыха через свои рестораны и фестиваль Weekender.

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Раимбек Баталов

Раимбек Баталов — основной владелец Raimbek Group. В холдинг входят компании Raimbek Agro, «Раимбек-Алко», «Раимбек групп плюс», City Fair Trade ltd — официальный импортер в Казахстан минеральной воды Borjomi, Raimbek-Grain&Co, Raimbek Milk, Raimbek ILM. Раимбек Анварович входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

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Нурлан Смагулов

Нурлан Эркебуланович — единственный собственник «Астана Групп», куда входят компания «Астана Моторс», сеть ТРЦ MEGA и гостиница «Алматы» в южной столице. Входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Бизнесмен — почетный консул Новой Зеландии в Казахстане, член президиума НПП РК «Атамекен», участник проекта «Дом мамы» и общественного объединения «Казахстанская федерация триатлона».

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