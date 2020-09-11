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Кто есть кто: Михаил Ломтадзе
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Сегодня в 13:37

Кто есть кто: Михаил Ломтадзе

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будушее. Сегодня о Михаиле Ломтадзе, лучшем руководителе бизнеса в Казахстане.

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Михаил Ломтадзе — технологический предприниматель, инвестор, председатель правления и акционер Kaspi.kz, акционер и председатель наблюдательного совета Kolesa Group.

Михаил Ломтадзе родился 17 октября 1975 года в Грузии.

В 1997 году получил степень BBA в Европейской школе менеджмента в Грузии. В 2002 году — диплом MBA в Гарвардской школе бизнеса.

В 1995 году, будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit. В 2002 году она стала частью Ernst & Young.

Был менеджером по инвестиционным проектам, а затем партнером в Baring Vostok Capital Partners. Возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования.

С 2003 года был председателем совета директоров российской компании «Европлан», заключил сделку на 20 миллионов долларов.

В 2006 году стал членом совета директоров Kaspi Bank, а затем председателем правления. Два года назад стал акционером компании.

Под руководством Михаила была создана экосистема Kaspi.kz, которая объединяет сервисы для физических лиц и организаций розничной торговли. Помимо стандартных банковских продуктов работает интернет-площадка для купли-продажи товаров.

Сегодня Kaspi.kz входит в число успешных проектов в Казахстане, играет большую роль в развитии банков второго уровня в маркетплейсы.


«Нас пригласили в Гарвард участвовать на первых двух уроках, посвященных опыту Kaspi.kz, и мы получили восторженную обратную связь. Мы много рассказывали про Казахстан. Гарантирую, второкурсники Гарвардской школы бизнеса, одни из самых перспективных людей в мире, теперь знают про Казахстан намного больше. И также знают про инновационную компанию Kaspi.kz, которая создана в Казахстане»

forbes.kz


В 2018 и 2019 годах Михаил Ломтадзе был признан лучшим СЕО в Казахстане по версии Kazakhstan Growth Forum. В 2019-2020 годах признан лучшим руководителем казахстанского бизнеса по результатам исследования Pricewaterhouse Coopers. Его назвали лидером в использовании передовых технологий в Казахстане.

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Цитаты


«Мотивация всегда была работать с крутыми людьми, умными и получать от этого удовольствие, что до сих пор продолжается, это самое важное»

vlast.kz


«Я думаю, что мне повезло: рядом со мной всегда оказывались очень правильные люди»


«На первом курсе один из наших профессоров в Гарварде попросил нас сформулировать, что такое счастье. Я для себя в этот момент и определил, что такое счастье. Вскочил на стол и выступил с речью: «Можно быть счастливым, а можно быть удовлетворенным. Мне хочется достичь двух вещей: построить крутую компанию, которая делает жизнь лучше, и видеть семью, которая тебя любит и которую любишь ты». Я добавил, что если я достигну хотя бы одной вещи из этих двух — то буду удовлетворен. А если обеих — то буду счастлив. И эти цели со мной до сих пор. Kaspi — моя большая цель, и я хочу поставить нашу компанию, а вместе с ней и весь Казахстан, на мировую карту инноваций»


«Компания, в первую очередь, строится на людях»


«Когда бизнес работает, он работает как лаборатория и каждый день делает что-то крутое. А отдельная лаборатория, которая занимается инновациями — это, как правило, потеря денег и, главное, времени талантливых людей»

kapital.kz

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#казахстан #банк #грузины #kaspikz #михаилломтадзе
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