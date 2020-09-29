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Кто есть кто: Тимур Турлов
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Сегодня в 13:46

Кто есть кто: Тимур Турлов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Тимуре Турлове, предпринимателе, владельце международного Freedom Holding Corp и миллиардере.

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Тимур родился 13 ноября 1987 года в Москве. Он руководитель, который впервые вывел брокерскую компанию из СНГ на мировую фондовую биржу.

Инвестициями на фондовом рынке Тимур увлекся еще в школьные годы. После школы в 2003 году Тимур работал трейдером в московском филиале американской инвестиционной компании World Capital Investments для того, чтобы получить опыт инвестирования на профессиональном уровне.

В 2008 году основал компанию ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс». Ключевая специализация — доступ к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX, а также брокерское обслуживание и доверительное управление ценными бумагами.

В 2009 году окончил факультет экономики и управления в Московском государственном университете им. Циолковского по специальности «экономист-менеджер».

В 2012 году Турлов купил компанию Seven Rivers Capital, которую переименовал в АО «Фридом Финанс», а в 2017 году было объявлено о сделке по приобретению «Фридом Финанс» компании «Асыл Инвест» — одного из крупнейших участников казахстанского рынка в сегменте управления активами и брокерских услуг. В результате «Фридом Финанс» стал крупнейшим игроком на рынке брокерских услуг Казахстана.

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Также в группу компаний вошли банк «Фридом Финанс», который предоставляет как классические банковские услуги, так и нестандартные инвестиционные продукты, включая индексный продукт и программу кешбэка акциями.

В октябре 2019 года Тимур вывел Freedom Holding Corp на главную технологическую площадку мира — Nasdaq. Акции холдинга под тикером FRHC теперь обращаются на одной бирже с Apple, Google, IBM. Компания Турлова стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на Nasdaq.

Компания Турлова зарегистрирована в Неваде, но ее главный офис находится в Казахстане. У Freedom есть дочерние компании в России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и на Кипре.

В сентябре 2020 года 32-летний Тимур Турлов стал долларовым миллиардером благодаря подъему котировок его инвестиционной компании Freedom Holding.

Источник: cyclowiki.org, www.tadviser.ru


Цитаты


«Очень важно оставаться прозрачным во всем и для всех».

www.kommersant.ru


«Нужно покупать не то, что упало больше всего, а то, что упало меньше всего, именно оно имеет больший потенциал к росту».

businessfm.kz


«Одно из главных правил — не торговать под большим стрессом. Когда выходят сильные новости или сообщения о событиях, которые приводят к огромной волатильности на рынке, вероятность совершить ошибку, в независимости от того, что ты делаешь, очень высока».

fomag.ru


«Не откладывайте ничего на потом. Особенно семью и детей. Не думайте слишком долго. Мы не боги, мы никогда не угадаем будущее и все равно наделаем ошибок. Мы часто растем, только когда у нас нет права не справиться. Когда мы вне зоны комфорта. А когда мы уже выросли и риски минимальны, очень многое становится поздно».


«Рынок никогда не живет настоящим, его всегда заботит исключительно будущее».

tmrturlov

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#бизнес #инвестиции #freedomfinance #тимуртурлов #nasdaq
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